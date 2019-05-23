Подорож у часі: яким був третій день арт-променаду «Так звучить Луцьк». ФОТО





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У перший день лучани та гості міста насолоджувалися класичною музикою під стінами костелу святих Апостолів Петра та Павла.



У другий день арт-променад “Так звучить Луцьк” продовжився за кілька кілометрів від нашого міста - у селі Прилуцьке. Саме тут на пагорбі височіють залишки будинку видатної польської письменниці Габріелі Запольської. Родинний маєток Корвін-Піотровських був збудований ще у середині XIX ст.



Третій же день променаду, який був запланований на 30 травня, довелось перенести через незадовільні погодні умови.



І от вчора, 11 червня, відбувся завершальний день арт-променаду “Так звучить Луцьк”. Гостей заходу запросили у мандрівку відомим і невідомим Луцьком.



Першою локацією стало приміщення колишньої Луцької тюрми. Тут, через мініатюру у виконанні театру “Гармидер”, розповіли про страшні події червня 1941 року, коли загони НКВС розстріляли в’язнів тюрми.



Дійство відбувалося у кількох локаціях. Так, учасники заходу змогли насолодитися виконанням творів класичної музики, послухати твір “Луцький градуал” на березі річки Стир, території Домініканського монастиря, вежі князів Чорторийських.



Неперевершена музика на всіх локаціях звучала у виконанні архієрейського хору “Оранта” та вихованців Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського.



Заступник міського голови Ірина Чебелюк подякувала усім, хто долучився до проведення заходу та гостям, які завітали на це дійство. За її словами, була підготовлена цікава триденна програма, яка ознаменувала відкриття туристичного сезону у нашому місті.



“Перші два дні дали можливість поринути в історію, дізнатися для себе щось нове та невідоме. На жаль, через примхи погоди ми були змушені перенести третій день дійства. Але сьогодні нам нарешті вдалося підвести підсумки арт-променаду. Насичена і цікава програма нікого не залишила байдужим. Бажаю усім, хто сьогодні прийшов сюди, міцного здоров’я, злагоди у родинах та добробуту”, - наголосила вона.



Слова вдячності на адресу усіх, хто допомагав у проведенні заходу, висловила й начальник управління туризму та промоції міста Катерина Теліпська. Вона зауважила, що завдяки спільній і злагодженій праці вдалося організувати цікаве і змістовне свято для лучан та гостей Луцька.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відкриття нового туристичного сезону у Луцьку відбувалося три дні. Управління туризму та промоції міста організувало арт-променад “Так звучить Луцьк”.Про це повідомляють на сайті мерії. У перший день лучани та гості міста насолоджувалисяУ другий день арт-променад “Так звучить Луцьк” продовжився за кілька кілометрів від нашого міста - у селі Прилуцьке. Саме тут на пагорбі височіють залишки будинку видатної польської письменниці Габріелі Запольської. Родинний маєток Корвін-Піотровських був збудований ще у середині XIX ст.Третій же день променаду,довелось перенести через незадовільні погодні умови.І от вчора, 11 червня, відбувся завершальний день арт-променаду “Так звучить Луцьк”. Гостей заходу запросили у мандрівку відомим і невідомим Луцьком.Першою локацією стало приміщення колишньої Луцької тюрми. Тут, через мініатюру у виконанні театру “Гармидер”, розповіли про страшні події червня 1941 року, коли загони НКВС розстріляли в’язнів тюрми.Дійство відбувалося у кількох локаціях. Так, учасники заходу змогли насолодитися виконанням творів класичної музики, послухати твір “Луцький градуал” на березі річки Стир, території Домініканського монастиря, вежі князів Чорторийських.Неперевершена музика на всіх локаціях звучала у виконанні архієрейського хору “Оранта” та вихованців Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського.Заступник міського головиподякувала усім, хто долучився до проведення заходу та гостям, які завітали на це дійство. За її словами, була підготовлена цікава триденна програма, яка ознаменувала відкриття туристичного сезону у нашому місті.“Перші два дні дали можливість поринути в історію, дізнатися для себе щось нове та невідоме. На жаль, через примхи погоди ми були змушені перенести третій день дійства. Але сьогодні нам нарешті вдалося підвести підсумки арт-променаду. Насичена і цікава програма нікого не залишила байдужим. Бажаю усім, хто сьогодні прийшов сюди, міцного здоров’я, злагоди у родинах та добробуту”, - наголосила вона.Слова вдячності на адресу усіх, хто допомагав у проведенні заходу, висловила й начальник управління туризму та промоції міста. Вона зауважила, що завдяки спільній і злагодженій праці вдалося організувати цікаве і змістовне свято для лучан та гостей Луцька.

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