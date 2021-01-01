У Луцьку розпочав роботу перший вакцинальний центр

Сьогодні, 12 червня, на базі спорткомплексу ВНУ імені Лесі Українки, що на пр. Грушевського, 2б, розпочав роботу центр масової вакцинації населення від COVID-19.Про це повідомляє КП "Луцький ЦПМД".З 10:00 до 16:00 год. сьогодні і завтра щеплюватимуть УСІХ бажаючих волинян вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech.Нагадують, аби вакцинуватися у такому центрі, рекомендовано записатися до листа очікування у зручний для охочих спосіб:- у «Дії»;- через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я (0-800-60-20-19);- або у свого сімейного лікаря.У черзі пріоритет надаватимуть літнім людям.При собі обов'язково потрібно мати паспорт громадянина та ідентифікаційний код.