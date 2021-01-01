У Луцьку розпочав роботу перший вакцинальний центр
Сьогодні, 12:21
Сьогодні, 12 червня, на базі спорткомплексу ВНУ імені Лесі Українки, що на пр. Грушевського, 2б, розпочав роботу центр масової вакцинації населення від COVID-19.
Про це повідомляє КП "Луцький ЦПМД".
З 10:00 до 16:00 год. сьогодні і завтра щеплюватимуть УСІХ бажаючих волинян вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech.
Нагадують, аби вакцинуватися у такому центрі, рекомендовано записатися до листа очікування у зручний для охочих спосіб:
- у «Дії»;
- через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я (0-800-60-20-19);
- або у свого сімейного лікаря.
У черзі пріоритет надаватимуть літнім людям.
При собі обов'язково потрібно мати паспорт громадянина та ідентифікаційний код.
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Про це повідомляє КП "Луцький ЦПМД".
З 10:00 до 16:00 год. сьогодні і завтра щеплюватимуть УСІХ бажаючих волинян вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech.
Нагадують, аби вакцинуватися у такому центрі, рекомендовано записатися до листа очікування у зручний для охочих спосіб:
- у «Дії»;
- через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я (0-800-60-20-19);
- або у свого сімейного лікаря.
У черзі пріоритет надаватимуть літнім людям.
При собі обов'язково потрібно мати паспорт громадянина та ідентифікаційний код.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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