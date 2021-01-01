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У Луцьку розпочав роботу перший вакцинальний центр

У Луцьку розпочав роботу перший вакцинальний центр
Сьогодні, 12 червня, на базі спорткомплексу ВНУ імені Лесі Українки, що на пр. Грушевського, 2б, розпочав роботу центр масової вакцинації населення від COVID-19.

Про це повідомляє КП "Луцький ЦПМД".

З 10:00 до 16:00 год. сьогодні і завтра щеплюватимуть УСІХ бажаючих волинян вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech.

Нагадують, аби вакцинуватися у такому центрі, рекомендовано записатися до листа очікування у зручний для охочих спосіб:
- у «Дії»;
- через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я (0-800-60-20-19);
- або у свого сімейного лікаря.

У черзі пріоритет надаватимуть літнім людям.

При собі обов'язково потрібно мати паспорт громадянина та ідентифікаційний код.

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Теги: Луцьк, вакцинальний центр, коронавірус
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