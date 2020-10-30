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Банда волинян вербувала людей, аби ті переправляли контрабанду у Польщу. ФОТО

Банда волинян вербувала людей, аби ті переправляли контрабанду у Польщу. ФОТО
Волинські поліцейські викрили і припинили масштабну схему незаконного переправлення осіб через держкордон.

Наразі тривають одночасно кілька обшуків у населених пунктах Ковельського району, поблизу кордону з Польщею, повідомляє ГУНП у Волиснькій області.

Обшуки проводять поліцейські Ковельського районного управління, слідчого управління ГУНП, управління КОРД, роти поліції особливого призначення, співробітники управління стратегічних розслідувань у Волинській області разом з працівниками Луцького прикордонного загону та під процесуальним керівництвом Ковельської окружної прокуратури.

Поліцейські встановили, що група місцевих мешканців налагодила незаконне переправлення завербованих осіб через держкордон. Цих людей вони споряджали сигаретами та човнами і переправляли через Західний Буг у сусідню державу. Там сигарети реалізовували і отримували незаконні прибутки у великих розмірах: у середньому дохід від 1 ящика реалізованих тютюнових виробів міг сягати і тисячі доларів США. Поліцейські задокументували як мінімум 5 епізодів такої злочинної діяльності.

Сьогодні, 12 червня, під час обшуків у 8 фігурантів виявили та вилучили: мобільні термінали, радіокеруючі літаки з приладдям, біноклі, тепловізори, радіостанції, надувні човни та жилети для плавання, рушниці, патрони та інші предмети і знаряддя, які зловмисники використовували у злочинній діяльності. Також вилучили і належні їм транспортні засоби, які поміщені на арештмайданчик. На все вилучене майно буде накладено арешт.

Щодо фігурантів вирішуватиметься питання про оголошення їм підозр за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України. Вчинення такого злочину карається позбавленням волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Банда волинян вербувала людей, аби ті переправляли контрабанду у Польщу. ФОТО
Банда волинян вербувала людей, аби ті переправляли контрабанду у Польщу. ФОТО
Банда волинян вербувала людей, аби ті переправляли контрабанду у Польщу. ФОТО
Банда волинян вербувала людей, аби ті переправляли контрабанду у Польщу. ФОТО
Банда волинян вербувала людей, аби ті переправляли контрабанду у Польщу. ФОТО
Банда волинян вербувала людей, аби ті переправляли контрабанду у Польщу. ФОТО
Банда волинян вербувала людей, аби ті переправляли контрабанду у Польщу. ФОТО
Банда волинян вербувала людей, аби ті переправляли контрабанду у Польщу. ФОТО

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Теги: контрабанда, Польща, вербування, обшуки
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