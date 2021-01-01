Стало відоме ім'я військового, який загинув на Сході

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Учора, 11 червня, в зоні ООС внаслідок ворожих обстрілів загинув військовослужбовець з Мукачева Володимир Бєлов.
Про це повідомляє Закарпатська обласна державна адміністрація.
"Учора, близько 15:45 перестало битися серце Володимира Бєлова. Унаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації наш мукачівець отримав травми, несумісні з життям. Найщиріші співчуття родині Бєлових, друзям, знайомим та побратимам. Низький уклін батькам Володимира за виховання мужнього патріота. Світла пам’ять Вам, солдате!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, як повідомляв штаб ООС, вчора, 11 червня, неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник двічі відкрив вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення, несумісне з життям.
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Про це повідомляє Закарпатська обласна державна адміністрація.
"Учора, близько 15:45 перестало битися серце Володимира Бєлова. Унаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації наш мукачівець отримав травми, несумісні з життям. Найщиріші співчуття родині Бєлових, друзям, знайомим та побратимам. Низький уклін батькам Володимира за виховання мужнього патріота. Світла пам’ять Вам, солдате!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, як повідомляв штаб ООС, вчора, 11 червня, неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник двічі відкрив вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення, несумісне з життям.
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