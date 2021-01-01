Стало відоме ім'я військового, який загинув на Сході

Володимир Бєлов.



Про це



"Учора, близько 15:45 перестало битися серце Володимира Бєлова. Унаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації наш мукачівець отримав травми, несумісні з життям. Найщиріші співчуття родині Бєлових, друзям, знайомим та побратимам. Низький уклін батькам Володимира за виховання мужнього патріота. Світла пам’ять Вам, солдате!", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, як повідомляв штаб ООС, вчора, 11 червня, неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник двічі відкрив вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення, несумісне з життям.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 11 червня, в зоні ООС внаслідок ворожих обстрілів загинув військовослужбовець з МукачеваПро це повідомляє Закарпатська обласна державна адміністрація."Учора, близько 15:45 перестало битися серце Володимира Бєлова. Унаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації наш мукачівець отримав травми, несумісні з життям. Найщиріші співчуття родині Бєлових, друзям, знайомим та побратимам. Низький уклін батькам Володимира за виховання мужнього патріота. Світла пам’ять Вам, солдате!", - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, як повідомляв штаб ООС, вчора, 11 червня,, противник двічі відкрив вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення, несумісне з життям.

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