Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 червня





Про це повідомляє волиснький гідрометцентр.



Вітер північно-західний 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15⁰, вдень 17-22⁰ тепла.



У Луцьку завтра, у неділю, за прогнозами синоптиків, також очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі значний дощ. Вдень короткочасний дощ. Гроза. Видимість 2-4км. Вітер північно- західний, 7-12 м/с., пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-14⁰, вдень 18-20⁰ тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 13 червня, очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі значний дощ. Вдень короткочасні дощі. Гроза, вдень місцями град. Видимість 2-4 км.Про це повідомляє волиснький гідрометцентр.Вітер північно-західний 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15⁰, вдень 17-22⁰ тепла.У Луцьку завтра, у неділю, за прогнозами синоптиків, також очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі значний дощ. Вдень короткочасний дощ. Гроза. Видимість 2-4км. Вітер північно- західний, 7-12 м/с., пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-14⁰, вдень 18-20⁰ тепла.

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