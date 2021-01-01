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Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 червня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 червня
У Волинській області завтра, 13 червня, очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі значний дощ. Вдень короткочасні дощі. Гроза, вдень місцями град. Видимість 2-4 км.

Про це повідомляє волиснький гідрометцентр.

Вітер північно-західний 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15⁰, вдень 17-22⁰ тепла.

У Луцьку завтра, у неділю, за прогнозами синоптиків, також очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі значний дощ. Вдень короткочасний дощ. Гроза. Видимість 2-4км. Вітер північно- західний, 7-12 м/с., пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-14⁰, вдень 18-20⁰ тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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