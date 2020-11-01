У понеділок, 14 червня, центр Луцька залишиться без світла





Про це повідомляє Луцька міська рада.



Так, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:



з 10:00 до 11:00 - вул. С. Левчанівської (частково), вул. Л.Українки (частково),



вул. Б.Хмельницького (часткво).



Просять вибачення за тимчасові технічні незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах у понеділок, 14 червня, на центральних вулицях Луцька не буде світла.Про це повідомляє Луцька міська рада.Так, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:з 10:00 до 11:00 - вул. С. Левчанівської (частково), вул. Л.Українки (частково),вул. Б.Хмельницького (часткво).Просять вибачення за тимчасові технічні незручності.

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