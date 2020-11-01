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У понеділок, 14 червня, центр Луцька залишиться без світла

У понеділок, 14 червня, центр Луцька залишиться без світла
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах у понеділок, 14 червня, на центральних вулицях Луцька не буде світла.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Так, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:

з 10:00 до 11:00 - вул. С. Левчанівської (частково), вул. Л.Українки (частково),

вул. Б.Хмельницького (часткво).

Просять вибачення за тимчасові технічні незручності.

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Теги: Луцьк, відключення світла
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