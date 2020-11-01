У понеділок, 14 червня, центр Луцька залишиться без світла
Сьогодні, 18:50
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах у понеділок, 14 червня, на центральних вулицях Луцька не буде світла.
Про це повідомляє Луцька міська рада.
Так, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 10:00 до 11:00 - вул. С. Левчанівської (частково), вул. Л.Українки (частково),
вул. Б.Хмельницького (часткво).
Просять вибачення за тимчасові технічні незручності.
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Про це повідомляє Луцька міська рада.
Так, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 10:00 до 11:00 - вул. С. Левчанівської (частково), вул. Л.Українки (частково),
вул. Б.Хмельницького (часткво).
Просять вибачення за тимчасові технічні незручності.
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