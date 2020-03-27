Українців попереджають про град, шквали та грози
Сьогодні, 16:17
Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає українців про погіршення погодних умов на 12-13 червня.
Повідомлення про попередження розмістили на офіційній сторінці ДСНС України у фейсбуці.
За даними УкрГідрометцентру, в Україні у найближчу годину з утриманням до кінця доби 12 червня грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Попереджаюють про I рівень небезпечності, жовтий.
Завтра, 13 червня, у західних та південно-західних областях пориви вітру 15-20 м/с; вночі у західних областях значний дощ; вдень в Україні грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності - жовтий).
В Карпатах вночі сильний дощ (ІІ рівень небезпечності - помаранчевий).
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Повідомлення про попередження розмістили на офіційній сторінці ДСНС України у фейсбуці.
За даними УкрГідрометцентру, в Україні у найближчу годину з утриманням до кінця доби 12 червня грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Попереджаюють про I рівень небезпечності, жовтий.
Завтра, 13 червня, у західних та південно-західних областях пориви вітру 15-20 м/с; вночі у західних областях значний дощ; вдень в Україні грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності - жовтий).
В Карпатах вночі сильний дощ (ІІ рівень небезпечності - помаранчевий).
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