Українців попереджають про град, шквали та грози





Повідомлення про попередження розмістили на офіційній сторінці



За даними УкрГідрометцентру, в Україні у найближчу годину з утриманням до кінця доби 12 червня грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Попереджаюють про I рівень небезпечності, жовтий.



Завтра, 13 червня, у західних та південно-західних областях пориви вітру 15-20 м/с; вночі у західних областях значний дощ; вдень в Україні грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності - жовтий).



В Карпатах вночі сильний дощ (ІІ рівень небезпечності - помаранчевий).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає українців про погіршення погодних умов на 12-13 червня.Повідомлення про попередження розмістили на офіційній сторінці ДСНС України у фейсбуці.За даними УкрГідрометцентру, в Україні у найближчу годину з утриманням до кінця доби 12 червня грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Попереджаюють про I рівень небезпечності, жовтий.Завтра, 13 червня, у західних та південно-західних областях пориви вітру 15-20 м/с; вночі у західних областях значний дощ; вдень в Україні грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності - жовтий).В Карпатах вночі сильний дощ (ІІ рівень небезпечності - помаранчевий).

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