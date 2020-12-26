Волинянина судили за азартні ігри: як покарали чоловіка
Сьогодні, 15:38
Чоловік, який грав в азартні ігри в одному із закладів Володимира, заплатить штраф – 51 гривню.
Про це йдеться у постанові Володимир-Волинського міського суду, повідомляє "Буг".
Ввечері 6-го березня чоловік, перебуваючи в приміщенні «Рандеву», що на вулиці Шевченка, 33, взяв участь в організованих без дозволу азартних іграх на гроші. Цим він порушив Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні». Відтак проти нього порушили адміністративне провадження за ч. 1 ст.181 КУпАП.
В суді гравець визнав свою винну та просив суворо його не карати.
Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання – 51 гривня штрафу.
Також йому доведеться сплатити в дохід держави 454 гривні судового збору.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у постанові Володимир-Волинського міського суду, повідомляє "Буг".
Ввечері 6-го березня чоловік, перебуваючи в приміщенні «Рандеву», що на вулиці Шевченка, 33, взяв участь в організованих без дозволу азартних іграх на гроші. Цим він порушив Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні». Відтак проти нього порушили адміністративне провадження за ч. 1 ст.181 КУпАП.
В суді гравець визнав свою винну та просив суворо його не карати.
Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання – 51 гривня штрафу.
Також йому доведеться сплатити в дохід держави 454 гривні судового збору.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Українців попереджають про град, шквали та грози
Сьогодні, 16:17
Волинянина судили за азартні ігри: як покарали чоловіка
Сьогодні, 15:38
Впав з верхньої полиці: у поїзді «Укрзалізниці» помер пасажир
Сьогодні, 14:58
Стало відоме ім'я військового, який загинув на Сході
Сьогодні, 14:20
Спортивні ігри та мовні загони: як працюють оздоровчі пришкільні табори в одній із волинських громад
Сьогодні, 13:37