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Волинянина судили за азартні ігри: як покарали чоловіка

Волинянина судили за азартні ігри: як покарали чоловіка
Чоловік, який грав в азартні ігри в одному із закладів Володимира, заплатить штраф – 51 гривню.

Про це йдеться у постанові Володимир-Волинського міського суду, повідомляє "Буг".

Ввечері 6-го березня чоловік, перебуваючи в приміщенні «Рандеву», що на вулиці Шевченка, 33, взяв участь в організованих без дозволу азартних іграх на гроші. Цим він порушив Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні». Відтак проти нього порушили адміністративне провадження за ч. 1 ст.181 КУпАП.

В суді гравець визнав свою винну та просив суворо його не карати.

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання – 51 гривня штрафу.

Також йому доведеться сплатити в дохід держави 454 гривні судового збору.

Фото - ілюстративне

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Теги: Володимир, суд, ігроман
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