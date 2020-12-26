Волинянина судили за азартні ігри: як покарали чоловіка





Про це йдеться у постанові Володимир-Волинського міського суду, повідомляє



Ввечері 6-го березня чоловік, перебуваючи в приміщенні «Рандеву», що на вулиці Шевченка, 33, взяв участь в організованих без дозволу азартних іграх на гроші. Цим він порушив Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні». Відтак проти нього порушили адміністративне провадження за ч. 1 ст.181 КУпАП.



В суді гравець визнав свою винну та просив суворо його не карати.



Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання – 51 гривня штрафу.



Також йому доведеться сплатити в дохід держави 454 гривні судового збору.



Фото - ілюстративне



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловік, який грав в азартні ігри в одному із закладів Володимира, заплатить штраф – 51 гривню.Про це йдеться у постанові Володимир-Волинського міського суду, повідомляє "Буг". Ввечері 6-го березня чоловік, перебуваючи в приміщенні «Рандеву», що на вулиці Шевченка, 33, взяв участь в організованих без дозволу азартних іграх на гроші. Цим він порушив Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні». Відтак проти нього порушили адміністративне провадження за ч. 1 ст.181 КУпАП.В суді гравець визнав свою винну та просив суворо його не карати.Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання – 51 гривня штрафу.Також йому доведеться сплатити в дохід держави 454 гривні судового збору.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію