«Творча обдарованість»: у місті на Волині талановиті учні та педагоги отримали премії. ФОТО





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Перш ніж приступити до урочистої церемонії нагородження, начальник управління культури і туризму Роман Віслобоков вручив грамоти, які хоч і не стосуються премії, проте є ще одним досягненням учнів художньої школи ім. М. Рокицького, а саме учасникам студії юних писанкарів, котрі брали участь в обласному конкурсі «Великоднє диво».



З вітальним словом звернувся до присутніх заступник міського голови Андрій Гудим, який відзначив, що у залі КМЦ зібрались кращі з кращих вихованців мистецьких шкіл, адже якщо зібрати усіх лауреатів та переможців творчих конкурсів нашої громади, то, напевно, не вистачить і цілої міської площі. Андрій Гудим подякував батькам талановитих учнів, котрі підтримують прагнення своїх дітей, а також педагогам, котрі відкривають та шліфують юні таланти.



Всього цьогорічною премією «Творча обдарованість» відзначили 92 талановитих учні та їхніх викладачів, з них: 22 учні дитячої музичної школи, 41 учень дитячої художньої школи та 29 педагогів ( 21 з музичної школи та 8 з художньої).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11 червня у культурно-мистецькому центрі відбулося традиційне щорічне вручення премій “Творча обдарованість” учням та педагогічним працівникам дитячих музичної та художньої шкіл Володимира-Волинського, котрі у цьому навчальному році посіли перші місця у міжнародних, всеукраїнських та обласних мистецьких конкурсах.Про це повідомляють на сайті міськради Перш ніж приступити до урочистої церемонії нагородження, начальник управління культури і туризмувручив грамоти, які хоч і не стосуються премії, проте є ще одним досягненням учнів художньої школи ім. М. Рокицького, а саме учасникам студії юних писанкарів, котрі брали участь в обласному конкурсі «Великоднє диво».З вітальним словом звернувся до присутніх заступник міського голови, який відзначив, що у залі КМЦ зібрались кращі з кращих вихованців мистецьких шкіл, адже якщо зібрати усіх лауреатів та переможців творчих конкурсів нашої громади, то, напевно, не вистачить і цілої міської площі. Андрій Гудим подякував батькам талановитих учнів, котрі підтримують прагнення своїх дітей, а також педагогам, котрі відкривають та шліфують юні таланти.Всього цьогорічною премією «Творча обдарованість» відзначили 92 талановитих учні та їхніх викладачів, з них: 22 учні дитячої музичної школи, 41 учень дитячої художньої школи та 29 педагогів ( 21 з музичної школи та 8 з художньої).

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