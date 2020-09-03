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«Творча обдарованість»: у місті на Волині талановиті учні та педагоги отримали премії. ФОТО

«Творча обдарованість»: у місті на Волині талановиті учні та педагоги отримали премії. ФОТО
11 червня у культурно-мистецькому центрі відбулося традиційне щорічне вручення премій “Творча обдарованість” учням та педагогічним працівникам дитячих музичної та художньої шкіл Володимира-Волинського, котрі у цьому навчальному році посіли перші місця у міжнародних, всеукраїнських та обласних мистецьких конкурсах.

Про це повідомляють на сайті міськради.

Перш ніж приступити до урочистої церемонії нагородження, начальник управління культури і туризму Роман Віслобоков вручив грамоти, які хоч і не стосуються премії, проте є ще одним досягненням учнів художньої школи ім. М. Рокицького, а саме учасникам студії юних писанкарів, котрі брали участь в обласному конкурсі «Великоднє диво».

З вітальним словом звернувся до присутніх заступник міського голови Андрій Гудим, який відзначив, що у залі КМЦ зібрались кращі з кращих вихованців мистецьких шкіл, адже якщо зібрати усіх лауреатів та переможців творчих конкурсів нашої громади, то, напевно, не вистачить і цілої міської площі. Андрій Гудим подякував батькам талановитих учнів, котрі підтримують прагнення своїх дітей, а також педагогам, котрі відкривають та шліфують юні таланти.

Всього цьогорічною премією «Творча обдарованість» відзначили 92 талановитих учні та їхніх викладачів, з них: 22 учні дитячої музичної школи, 41 учень дитячої художньої школи та 29 педагогів ( 21 з музичної школи та 8 з художньої).

«Творча обдарованість»: у місті на Волині талановиті учні та педагоги отримали премії. ФОТО
«Творча обдарованість»: у місті на Волині талановиті учні та педагоги отримали премії. ФОТО
«Творча обдарованість»: у місті на Волині талановиті учні та педагоги отримали премії. ФОТО
«Творча обдарованість»: у місті на Волині талановиті учні та педагоги отримали премії. ФОТО
«Творча обдарованість»: у місті на Волині талановиті учні та педагоги отримали премії. ФОТО
«Творча обдарованість»: у місті на Волині талановиті учні та педагоги отримали премії. ФОТО
«Творча обдарованість»: у місті на Волині талановиті учні та педагоги отримали премії. ФОТО
«Творча обдарованість»: у місті на Волині талановиті учні та педагоги отримали премії. ФОТО

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Теги: Володимир, таорча обдарованість, премії, учні, педагоги
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