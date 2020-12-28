Волинянин, підозрюваний у шахрайстві, за 300 доларів хотів відкупитися від поліцейського





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Сталось це вчора, 11 червня, близько 11:30, під час отримання пояснень щодо обставин заволодіння мобільним телефоном шляхом обману у 67-річного жителя Вараша. Перебуваючи в службовому кабінеті Вараського районного відділу, зловмисник дістав з кишені та виклав на стіл гарантійний талон, в який були вкладенні гроші. Він просив оперуповноваженого не вживати заходів щодо зібрання доказів для доведення його вини у вчиненні шахрайства.



За фактом надання неправомірної вигоди службовій особі слідчі Вараського районного відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України.



Також поліцейські продовжують розслідувати кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 КК України (шахрайство).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 40-річному жителю Волині загрожує кримінальна відповідальність за неправомірну вигоду поліцейському.Про це повідомляє поліція Рівненської області.Сталось це вчора, 11 червня, близько 11:30, під час отримання пояснень щодо обставин заволодіння мобільним телефоном шляхом обману у 67-річного жителя Вараша. Перебуваючи в службовому кабінеті Вараського районного відділу, зловмисник дістав з кишені та виклав на стіл гарантійний талон, в який були вкладенні гроші. Він просив оперуповноваженого не вживати заходів щодо зібрання доказів для доведення його вини у вчиненні шахрайства.За фактом надання неправомірної вигоди службовій особі слідчі Вараського районного відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України.Також поліцейські продовжують розслідувати кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 КК України (шахрайство).

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