Волинянин, підозрюваний у шахрайстві, за 300 доларів хотів відкупитися від поліцейського
Сьогодні, 17:41
40-річному жителю Волині загрожує кримінальна відповідальність за неправомірну вигоду поліцейському.
Про це повідомляє поліція Рівненської області.
Сталось це вчора, 11 червня, близько 11:30, під час отримання пояснень щодо обставин заволодіння мобільним телефоном шляхом обману у 67-річного жителя Вараша. Перебуваючи в службовому кабінеті Вараського районного відділу, зловмисник дістав з кишені та виклав на стіл гарантійний талон, в який були вкладенні гроші. Він просив оперуповноваженого не вживати заходів щодо зібрання доказів для доведення його вини у вчиненні шахрайства.
За фактом надання неправомірної вигоди службовій особі слідчі Вараського районного відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України.
Також поліцейські продовжують розслідувати кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 КК України (шахрайство).
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Про це повідомляє поліція Рівненської області.
Сталось це вчора, 11 червня, близько 11:30, під час отримання пояснень щодо обставин заволодіння мобільним телефоном шляхом обману у 67-річного жителя Вараша. Перебуваючи в службовому кабінеті Вараського районного відділу, зловмисник дістав з кишені та виклав на стіл гарантійний талон, в який були вкладенні гроші. Він просив оперуповноваженого не вживати заходів щодо зібрання доказів для доведення його вини у вчиненні шахрайства.
За фактом надання неправомірної вигоди службовій особі слідчі Вараського районного відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України.
Також поліцейські продовжують розслідувати кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 КК України (шахрайство).
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