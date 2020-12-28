вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин, підозрюваний у шахрайстві, за 300 доларів хотів відкупитися від поліцейського

Волинянин, підозрюваний у шахрайстві, за 300 доларів хотів відкупитися від поліцейського
40-річному жителю Волині загрожує кримінальна відповідальність за неправомірну вигоду поліцейському.

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

Сталось це вчора, 11 червня, близько 11:30, під час отримання пояснень щодо обставин заволодіння мобільним телефоном шляхом обману у 67-річного жителя Вараша. Перебуваючи в службовому кабінеті Вараського районного відділу, зловмисник дістав з кишені та виклав на стіл гарантійний талон, в який були вкладенні гроші. Він просив оперуповноваженого не вживати заходів щодо зібрання доказів для доведення його вини у вчиненні шахрайства.

За фактом надання неправомірної вигоди службовій особі слідчі Вараського районного відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України.

Також поліцейські продовжують розслідувати кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 КК України (шахрайство).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: рівненська поліція, волинянин, хабар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин, підозрюваний у шахрайстві, за 300 доларів хотів відкупитися від поліцейського
Сьогодні, 17:41
«Я люблю свою роботу»: волинянка понад 40 років доглядає за прикутими до ліжка людьми
Сьогодні, 17:00
Українців попереджають про град, шквали та грози
Сьогодні, 16:17
Волинянина судили за азартні ігри: як покарали чоловіка
Сьогодні, 15:38
Впав з верхньої полиці: у поїзді «Укрзалізниці» помер пасажир
Сьогодні, 14:58
Схожі новини
Волинянин пропонував поліцейському 2000 гривень хабара Волинянин пропонував поліцейському 2000 гривень хабара
18 березень, 15:00
П'яний водій-порушник пропонував шерифу волинської громади хабар П'яний водій-порушник пропонував шерифу волинської громади хабар
28 грудень, 2020, 19:19
На Волині патрульні «скрутили» водія, який п’яним вилетів на зустрічну смугу На Волині патрульні «скрутили» водія, який п’яним вилетів на зустрічну смугу
11 серпень, 2020, 11:50
Судитимуть трьох волинян, які хотіли підкупити поліцейських Судитимуть трьох волинян, які хотіли підкупити поліцейських
27 липень, 2020, 16:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Гасла «Слава Україні!» і «Героям слава!» офіційно стали футбольними символами України
11 червень, 19:30
 1
Волинянин, підозрюваний у шахрайстві, за 300 доларів хотів відкупитися від поліцейського
Сьогодні, 17:41
 0
«Я люблю свою роботу»: волинянка понад 40 років доглядає за прикутими до ліжка людьми
Сьогодні, 17:00
 0
Українців попереджають про град, шквали та грози
Сьогодні, 16:17
 0
Волинянина судили за азартні ігри: як покарали чоловіка
Сьогодні, 15:38
 0
Медіа
відео
1/8