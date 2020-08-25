Однією голкою вишила понад пів мільйона літер і знаків: рівнянка увійшла до Книги рекордів України

Олени Медведєвої увійшла до Книги рекордів України. Йдеться про понад пів мільйона літер і знаків, вишитих однією голкою.



Рекорд з найбільшою кількістю вишитих вручну літер та знаків зареєстрували 11 червня у Літературному музеї Уласа Самчука, пише



Експерти рахували лише текстову частину, вишиту стебнівкою. Жодного хрестика в ілюстраціях та орнаментах до уваги не брали, – зазначила рівненська вишивальниця і засновниця видавництва "Креативна книга" Олена Медведєва.



Представниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова зазначила, що наразі вони ведуть перемовини із суддями Книги рекордів Гіннеса, аби рукотворні книги рівненської майстрині внести у світову колекцію рекордів.



"Рекорд України сьогодні оголошується в номінації "Найбільша кількість вишитих літер і знаків у рукотворних книгах". Маємо більше пів мільйона, а саме – 540 542 літери і знаки. Рекордсменка України, вже вдруге, до речі - Олена Медведєва", – каже представниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Олена Медведєва каже, що не планувала ставити ані перший, ані другий рекорди.







"Але перший був встановлений у 2019 році найбільшою вишиваною книгою Євангеліє від Святого Матвія, а сьогодні ось такий спосіб. Я навіть попросила своїх знайомих, щоб вони принесли мої вишивані книги зі своєї колекції, ті, які були придбані ними. Тому вони також тут для того, щоб мати більшу кількість книг. Але їх значно більше, можна помножити на два. Тому що нашого цвіту по всьому світу", – розповіла авторка вишиваних книг.



Олена Медведєва зазначила, що цей рекорд присвячує 30-річчю Незалежності України.





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