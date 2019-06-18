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Вакарчук оголосив про розлучення з дружиною після 20-річного спільного життя

Вакарчук оголосив про розлучення з дружиною після 20-річного спільного життя
Український музикант і фронтмен гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук розійшовся з дружиною Лялею Фонарьовою. Разом пара була понад 20 років.

Про це артист повідомив у Facebook.

«Сталось так, що після більш ніж 20 років щасливого і насиченого радістю життя, наші з Лялею дороги розійшлись. Причини цього залишаються нашою з Лялею особистою справою», – зазначив Вакарчук.

Пара познайомилася ще в студентські роки, Ляля тоді була вже заміжня і вже виховувала доньку Діану. Однак Святослав «не здався без бою» і зрештою завоював серце дівчини.

Закохані прожили у цивільному шлюбі 15 років і тільки у 2015-му офіційно стали чоловіком та дружиною.

Ляля Фонарьова за освітою стилістска. Вона працювала іміджмейкеркою групи «Океан Ельзи» та ще низки українських артистів.



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Теги: Вакарчук, розводиться
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Коментарі 4
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Для артистів -це закон природи
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Йому давно казали, що він світлосиній, особливо як поліз в політику.
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Йому давно казали, що він світлосиній, особливо як поліз в політику.
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Приходь вже до нас сімпатічний 32рас.
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