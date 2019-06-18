Вакарчук оголосив про розлучення з дружиною після 20-річного спільного життя

Святослав Вакарчук розійшовся з дружиною Лялею Фонарьовою. Разом пара була понад 20 років.



Про це артист повідомив у



«Сталось так, що після більш ніж 20 років щасливого і насиченого радістю життя, наші з Лялею дороги розійшлись. Причини цього залишаються нашою з Лялею особистою справою», – зазначив Вакарчук.



Пара познайомилася ще в студентські роки, Ляля тоді була вже заміжня і вже виховувала доньку Діану. Однак Святослав «не здався без бою» і зрештою завоював серце дівчини.



Закохані прожили у цивільному шлюбі 15 років і тільки у 2015-му офіційно стали чоловіком та дружиною.



Ляля Фонарьова за освітою стилістска. Вона працювала іміджмейкеркою групи «Океан Ельзи» та ще низки українських артистів.







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