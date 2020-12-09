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«Чорноморець» обігрує «Волинь»: сезон для лучан закінчився

«Чорноморець» обігрує «Волинь»: сезон для лучан закінчився
Сьогодні на стадіоні «Авангард» у Луцьку відбувся матч 30 туру Першої ліги чемпіонату України між ФК «Волинь» та одеським клубом «Чорноморець».
Огляд матчу робить ua-football.

Матч мав турнірне значення тільки для одеситів, які напевно бажали зберегти другу позицію за собою. Проте, обидва тренери застосували ротацію, що не дозволяло довгий час побачити від їх підопічних результативні дії. Забити ж вдалося під кінець півгодини гостям, після подачі зі штрафного Владислав Бугай головою пробив повз голкіпера "Волині".

Під кінець першого тайму Богдан Оринчак реалізував пенальті і відновив статус-кво. Правда вже в дебюті другого тайму вихід на поле Артура Авагімяна знову дозволив одеситам відчути впевненість. Спершу "десятка" красиво перекинув воротаря після пасу з глибини, а потім, здавалося б, заробив пенальті. Але Юрій Іванов після консультації з асистентом все ж скасував своє рішення, констатувавши, що м'яч, перш ніж вдаритися об руку захиснику, покинув межі поля.

Дмитро Максимчук, який з'явився на полі з лави по ходу першого тайму, встиг заробити два попередження і підвів свою команду, залишивши її ще й в меншості на останню чверть матчу.

Волинь - Чорноморець 1:2 (1:1)
Голи: Оринчак (42 пен) - Бугай (30), Авагімян (52)
Вилучення: Максимчук (68, "Волинь")

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Теги: Волинь, Чорноморець, Перша ліга
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