Реанімували на полі: лідер збірної Данії знепритомнів під час матчу Євро-2020.ВІДЕО

Гру між Данією і Фінляндією було зупинено, футболіст знаходиться у лікарні.Матч 1-го туру групового етапу Євро-2020 був зупинений після того, як півзахисник "Інтера" і данської збірноївтратив свідомість.Наприкінці першого тайму Еріксен похитнувся та без зіткнення впав на газон, коли партнер по команді вкидав на нього м'яч з аута, і втратив свідомість.Гравці збірної Данії переконалися, щоб Еріксен не заковтнув язика, а потім оточили футболіста, щоб сховати його від камер. А лікарі, які вибігли на поле, використали дефібрилятор та екстрено почали реанімувати Еріксена, який лежав без руху.На поле з трибун зі сльозами на очах спустилася дружина футболіста. Два гравці датської збірної пішли її заспокоювати.Футболіста забрали з поля з кисневою маскою на обличчі.У мережі з'явилося фото, на якому видно, що, коли Еріксона несли з поля, він лежав з відкритими очима.УЄФА повідомив в Twitter, що стан Еріксена стабілізовано. Twitter збірної Данії повідомив, що гравець знаходиться в свідомості. Йому належить пройти обстеження.Гру між Данією і Фінляндією було зупинено, футболіст знаходиться у лікарні.