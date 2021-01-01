Реанімували на полі: лідер збірної Данії знепритомнів під час матчу Євро-2020.ВІДЕО
Сьогодні, 22:16
Гру між Данією і Фінляндією було зупинено, футболіст знаходиться у лікарні.
Матч 1-го туру групового етапу Євро-2020 був зупинений після того, як півзахисник "Інтера" і данської збірної Крістіан Еріксен втратив свідомість.
Наприкінці першого тайму Еріксен похитнувся та без зіткнення впав на газон, коли партнер по команді вкидав на нього м'яч з аута, і втратив свідомість.
Гравці збірної Данії переконалися, щоб Еріксен не заковтнув язика, а потім оточили футболіста, щоб сховати його від камер. А лікарі, які вибігли на поле, використали дефібрилятор та екстрено почали реанімувати Еріксена, який лежав без руху.
На поле з трибун зі сльозами на очах спустилася дружина футболіста. Два гравці датської збірної пішли її заспокоювати.
Футболіста забрали з поля з кисневою маскою на обличчі.
У мережі з'явилося фото, на якому видно, що, коли Еріксона несли з поля, він лежав з відкритими очима.
Офіційно. УЄФА повідомив в Twitter, що стан Еріксена стабілізовано. Twitter збірної Данії повідомив, що гравець знаходиться в свідомості. Йому належить пройти обстеження.
Гру між Данією і Фінляндією було зупинено, футболіст знаходиться у лікарні.
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Матч 1-го туру групового етапу Євро-2020 був зупинений після того, як півзахисник "Інтера" і данської збірної Крістіан Еріксен втратив свідомість.
Наприкінці першого тайму Еріксен похитнувся та без зіткнення впав на газон, коли партнер по команді вкидав на нього м'яч з аута, і втратив свідомість.
Гравці збірної Данії переконалися, щоб Еріксен не заковтнув язика, а потім оточили футболіста, щоб сховати його від камер. А лікарі, які вибігли на поле, використали дефібрилятор та екстрено почали реанімувати Еріксена, який лежав без руху.
На поле з трибун зі сльозами на очах спустилася дружина футболіста. Два гравці датської збірної пішли її заспокоювати.
Футболіста забрали з поля з кисневою маскою на обличчі.
У мережі з'явилося фото, на якому видно, що, коли Еріксона несли з поля, він лежав з відкритими очима.
Офіційно. УЄФА повідомив в Twitter, що стан Еріксена стабілізовано. Twitter збірної Данії повідомив, що гравець знаходиться в свідомості. Йому належить пройти обстеження.
Гру між Данією і Фінляндією було зупинено, футболіст знаходиться у лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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