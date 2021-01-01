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Молодик на луцькій автостанції «чистить кишені» п'яних.ВІДЕО

Молодик на луцькій автостанції «чистить кишені» п'яних.ВІДЕО
На автостанції у Луцьку 12 червня помітили чоловіка, що витягав особисті речі з кишень у людей напідпитку.

Про це повідомили очевидці в інстаграм-спільноті «4lutsk», - пише Конкурент.

«На автостанції ходить і обчищає «бухих» людей, в цього забрав кошельок і телефон», - йдеться у повідомленні.


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Теги: автостанція, обкрадає нетверезих людей
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