Молодик на луцькій автостанції «чистить кишені» п'яних.ВІДЕО





Про це повідомили очевидці в інстаграм-спільноті «4lutsk», - пише



«На автостанції ходить і обчищає «бухих» людей, в цього забрав кошельок і телефон», - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автостанції у Луцьку 12 червня помітили чоловіка, що витягав особисті речі з кишень у людей напідпитку.Про це повідомили очевидці в інстаграм-спільноті «4lutsk», - пише Конкурент. «На автостанції ходить і обчищає «бухих» людей, в цього забрав кошельок і телефон», - йдеться у повідомленні.

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