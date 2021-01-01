Молодик на луцькій автостанції «чистить кишені» п'яних.ВІДЕО
Сьогодні, 00:25
На автостанції у Луцьку 12 червня помітили чоловіка, що витягав особисті речі з кишень у людей напідпитку.
Про це повідомили очевидці в інстаграм-спільноті «4lutsk», - пише Конкурент.
«На автостанції ходить і обчищає «бухих» людей, в цього забрав кошельок і телефон», - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили очевидці в інстаграм-спільноті «4lutsk», - пише Конкурент.
«На автостанції ходить і обчищає «бухих» людей, в цього забрав кошельок і телефон», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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