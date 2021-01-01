У Луцьку відремонтують площу перед РАЦСом





«Це найбільш знищена площа у Луцьку, - зазначив Луцький міський голова Ігор Поліщук під час щотижневого звіту на своїй



Ігор Поліщук повідомив також, що уже замовлений дуже гарний проект, який незабаром покажуть лучанам.

«Тут передбачена буде величезну кількість озеленення, зону для проведення масових заходів, буде відпочинкова зона-сквер, додаткові місця для паркування і багато іншого», - розповів Ігор Поліщук.



Найближчим часом планують оголошувати процедуру закупівлі, і вже у липні цього року приступати до ремонтних робіт.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Частину коштів із субвенції на соціально-економічний розвиток спрямують на ремонт площі перед Палацом урочистих подій в Луцьку.«Це найбільш знищена площа у Луцьку, - зазначив Луцький міський головапід час щотижневого звіту на своїй сторінці у Фейсбук. – Вона практично в аварійному стані, непридатна для використання».Ігор Поліщук повідомив також, що уже замовлений дуже гарний проект, який незабаром покажуть лучанам.«Тут передбачена буде величезну кількість озеленення, зону для проведення масових заходів, буде відпочинкова зона-сквер, додаткові місця для паркування і багато іншого», - розповів Ігор Поліщук.Найближчим часом планують оголошувати процедуру закупівлі, і вже у липні цього року приступати до ремонтних робіт.

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