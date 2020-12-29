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Вагітна жінка, яка була серед заручників захопленого в Луцьку автобуса, втратила дитину

Вагітна жінка, яка була серед заручників захопленого в Луцьку автобуса, втратила дитину
У Луцькому міськрайонному суді під час розгляду справи луцького терориста Максима Кривоша допитали водія автобуса та двох пасажирів.

Одна з пасажирок розповіла, що через місяць після інциденту вона втратила дитину. І не виключає, що стрес пережитий під час подій міг вплинути на стан її здоров’я.

Про це йдеться у сюжеті ТРК «Аверс», пишуть Волинські Новини.

На Театральному майдані, зі слів жінки, Кривош пересадив її з чоловіком на перші місця в автобусі. Марія сиділа біля самих боєприпасів та взялася за живіт і Кривош це помітив. Жінка зізналася йомe, що вагітна. Вона була серед тих трьох пасажирів, кого Кривош відпустив найпершими за проханням президента.

Нагадаємо, що ситуація із заручниками у автобусі трапилася вранці 21 липня минулого року. Ннадійшло повідомлення на лінію 102 про те, що у центрі Луцька чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками, при собі має вибухівку та зброю.

"Вийшло так, що в мене був викидень і про це я вже дізналася 27 серпня. На момент, коли мене перший раз визвали до СБУ я дала свідчення про те, чи зверталася я до лікарні. Це я добре пам’ятаю, тому що в мене ще збереглися знімки з УЗД", – пригадує Марія.

Через місяць після інциденту жінка втратила дитину. Сама ж на допиті дівчина не береться стверджувати чи стало це причиною цього, але і варіанту такого не відкидає. Хоча в СБУ є заява, де жінка напряму в цьому звинувачує Кривоша.

Сам підозрюваний стверджує, що він до цього не причетний і що допомагав їй – відкрив вікно в автобусі, аби було більше повітря для неї.

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Теги: Кривош, вагітна жінка, втратила дитину
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