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Яке масло краще: лише 9 з 29 виробників пройшли перевірку

Яке масло краще: лише 9 з 29 виробників пройшли перевірку
Центр Експертиз ТЕСТ перевірив якість масла в Україні. З 29 виробників лише 9 виготовляють хороше масло. Про це повідомляє Центр Експертиз ТЕСТ, пише agronews.ua.

Вершкове масло з усіх молочних продуктів найбільше підробляють. Причина проста – у порівнянні з іншими молочними продуктами у маслі найбільше жиру.

Молочний жир – найдорожчий компонент, тому його в маслі замінюють іншими, наприклад, пальмовою і кокосовою олією, а також маргарином, гідрогенізованими та тваринними жирами.

Перевірку на якість з 29 виробників змогли пройти лише 9: “Волошкове поле”, “Галичина”, “Здорово”, “Молокія”, “Полтавський смак”, “Попільнянське”, “Радимо”, “Чортків”, “Харківське”.

Як показало дослідження, чим дешевший продукт – тим більша ймовірність купити фальсифікат.

За законодавством України додавати будь-які жири, крім молочного, в вершкове масло не можна. Якщо продукт випускається з іншими жирами, то це вже спред або маргарин.

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Теги: якість масла
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