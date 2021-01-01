Яке масло краще: лише 9 з 29 виробників пройшли перевірку





Вершкове масло з усіх молочних продуктів найбільше підробляють. Причина проста – у порівнянні з іншими молочними продуктами у маслі найбільше жиру.



Молочний жир – найдорожчий компонент, тому його в маслі замінюють іншими, наприклад, пальмовою і кокосовою олією, а також маргарином, гідрогенізованими та тваринними жирами.



Перевірку на якість з 29 виробників змогли пройти лише 9: “Волошкове поле”, “Галичина”, “Здорово”, “Молокія”, “Полтавський смак”, “Попільнянське”, “Радимо”, “Чортків”, “Харківське”.



Як показало дослідження, чим дешевший продукт – тим більша ймовірність купити фальсифікат.



За законодавством України додавати будь-які жири, крім молочного, в вершкове масло не можна. Якщо продукт випускається з іншими жирами, то це вже спред або маргарин.

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