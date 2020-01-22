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Гроші для власної справи: Мінсоцполітики хоче допомагати малозабезпеченим і безробітним

Гроші для власної справи: Мінсоцполітики хоче допомагати малозабезпеченим і безробітним
Міністерство соціальної політики планує надавати фінансову допомогу малозабезпеченим і безробітним.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.
Державна програма почне діяти від наступного року. Йдеться про сто тисяч гривень на відкриття власної справи. Згідно з її вимогами, отримані гроші мають піти на закупівлю обладнання та матеріалів, які необхідні для відкриття бізнесу.

Гроші можна буде не повертати, якщо безробітний-підприємець влаштує до себе на роботу ще двох працівників з Центру зайнятості. За інших умов, підприємець поверне отриману суму частково – за рахунок соціальних внесків і податків.

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Теги: гроші на власну справу, Мінсоцполітики
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