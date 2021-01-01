Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за останню добу

​​857 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 13 червня 2021 року. Зокрема, захворіли 37 дітей та 17 медпрацівників.Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.Також за минулу добу:госпіталізували – 684 особи;летальних випадків – 33;одужали – 1 652 особи;здійснили тестувань за добу – 31 257 (зокрема методом ПЛР –17 138, методом ІФА – 4 226);досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 9 893.За весь час пандемії в Україні:захворіли – 2 223 558 осіб;одужали – 2 127 337 осіб;летальних випадків – 51 679;провели ПЛР-тестувань – 10 504 548.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (114), Дніпропетровській (101), Київській (70), Харківській (52) та Львівській (47) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 114 випадків;Вінницька область – 17 випадків;Волинська область – 14 випадків;Дніпропетровська область – 101 випадок;Донецька область – 19 випадків;Житомирська область – 34 випадки;Закарпатська область – 3 випадки;Запорізька область – 47 випадків;Івано-Франківська область – 12 випадків;Київська область – 70 випадків;Кіровоградська область – 13 випадків;Луганська область – 11 випадків;Львівська область – 47 випадків;Миколаївська область – 44 випадки;Одеська область – 34 випадки;Полтавська область – 19 випадків;Рівненська область – 29 випадків;Сумська область – 31 випадок;Тернопільська область – 17 випадків;Харківська область – 52 випадки;Херсонська область – 32 випадки;Хмельницька область – 32 випадки;Черкаська область – 19 випадків;Чернівецька область – 21 випадок;Чернігівська область – 25 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.