Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за останню добу
Сьогодні, 09:27
857 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 13 червня 2021 року. Зокрема, захворіли 37 дітей та 17 медпрацівників.
Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 684 особи;
летальних випадків – 33;
одужали – 1 652 особи;
здійснили тестувань за добу – 31 257 (зокрема методом ПЛР –
17 138, методом ІФА – 4 226);
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 9 893.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли – 2 223 558 осіб;
одужали – 2 127 337 осіб;
летальних випадків – 51 679;
провели ПЛР-тестувань – 10 504 548.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (114), Дніпропетровській (101), Київській (70), Харківській (52) та Львівській (47) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 114 випадків;
Вінницька область – 17 випадків;
Волинська область – 14 випадків;
Дніпропетровська область – 101 випадок;
Донецька область – 19 випадків;
Житомирська область – 34 випадки;
Закарпатська область – 3 випадки;
Запорізька область – 47 випадків;
Івано-Франківська область – 12 випадків;
Київська область – 70 випадків;
Кіровоградська область – 13 випадків;
Луганська область – 11 випадків;
Львівська область – 47 випадків;
Миколаївська область – 44 випадки;
Одеська область – 34 випадки;
Полтавська область – 19 випадків;
Рівненська область – 29 випадків;
Сумська область – 31 випадок;
Тернопільська область – 17 випадків;
Харківська область – 52 випадки;
Херсонська область – 32 випадки;
Хмельницька область – 32 випадки;
Черкаська область – 19 випадків;
Чернівецька область – 21 випадок;
Чернігівська область – 25 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 684 особи;
летальних випадків – 33;
одужали – 1 652 особи;
здійснили тестувань за добу – 31 257 (зокрема методом ПЛР –
17 138, методом ІФА – 4 226);
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 9 893.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли – 2 223 558 осіб;
одужали – 2 127 337 осіб;
летальних випадків – 51 679;
провели ПЛР-тестувань – 10 504 548.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (114), Дніпропетровській (101), Київській (70), Харківській (52) та Львівській (47) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 114 випадків;
Вінницька область – 17 випадків;
Волинська область – 14 випадків;
Дніпропетровська область – 101 випадок;
Донецька область – 19 випадків;
Житомирська область – 34 випадки;
Закарпатська область – 3 випадки;
Запорізька область – 47 випадків;
Івано-Франківська область – 12 випадків;
Київська область – 70 випадків;
Кіровоградська область – 13 випадків;
Луганська область – 11 випадків;
Львівська область – 47 випадків;
Миколаївська область – 44 випадки;
Одеська область – 34 випадки;
Полтавська область – 19 випадків;
Рівненська область – 29 випадків;
Сумська область – 31 випадок;
Тернопільська область – 17 випадків;
Харківська область – 52 випадки;
Херсонська область – 32 випадки;
Хмельницька область – 32 випадки;
Черкаська область – 19 випадків;
Чернівецька область – 21 випадок;
Чернігівська область – 25 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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