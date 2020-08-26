Треба подовжувати, але коригувати: в МОЗ розповіли про долю карантину в Україні





Таку думку в ефірі Сніданку з 1+1 висловив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін,



Зменшення захворюваністі на COVID він називає добрим знаком.



«Карантин треба подовжувати, але ми його коригуємо. Зараз багато країн пом'якшують обмеження, але жодна не знімає їх повністю. Принаймні, у нас залишатиметься масковий режим у приміщеннях і соціальна дистанція навіть, якщо більшість заходів, спрямованих на протидію коронавірусу, будуть скасовані. Навіть США залишають вимогу щодо носіння масок попри великі темпи вакцинації. Це звичайна практика», - наголосив Кузін.



Попри те, що у Міністерстві охорони здоров'я планують до кінця літа вакцинувати близько п'яти мільйонів громадян, уникнути чергової хвилі коронавірусу восени навряд чи вдасться, прогнозує санлікар.



«Це звичайна практика. Ми розуміємо, що ГРВІ переважно з'являються наприкінці осені та на початку зими. Сподіваємося, що ця хвиля буде мінімальною - не такою, як восени минулого року. Це може бути рахунок того, що є частина людей, які вже перехворіли, а інша частина - вакцинована», - наголосив Ігор Кузін.







Як повідомляли раніше, всі регіони України станом на 9 червня перейшли до «зеленої» зони карантину. За два дні до цього, 7 червня, Кабінет міністрів послабив карантинні обмеження в Україні: зняли обмеження щодо роботи закладів харчування. Зокрема, кафе, ресторани, інші заклади харчування зможуть працювати без часових обмежень, а також дозволено проведення бенкетів, корпоративів, майстер-класі, публічних подій тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Хоч наразі ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні стабільна, адаптивний карантин, який діє, треба подовжувати.Таку думку в ефірі Сніданку з 1+1 висловив головний державний санітарний лікар передає ТСН.Зменшення захворюваністі на COVID він називає добрим знаком.«Карантин треба подовжувати, але ми його коригуємо. Зараз багато країн пом'якшують обмеження, але жодна не знімає їх повністю. Принаймні, у нас залишатиметься масковий режим у приміщеннях і соціальна дистанція навіть, якщо більшість заходів, спрямованих на протидію коронавірусу, будуть скасовані. Навіть США залишають вимогу щодо носіння масок попри великі темпи вакцинації. Це звичайна практика», - наголосив Кузін.Попри те, що у Міністерстві охорони здоров'я планують до кінця літа вакцинувати близько п'яти мільйонів громадян, уникнути чергової хвилі коронавірусу восени навряд чи вдасться, прогнозує санлікар.«Це звичайна практика. Ми розуміємо, що ГРВІ переважно з'являються наприкінці осені та на початку зими. Сподіваємося, що ця хвиля буде мінімальною - не такою, як восени минулого року. Це може бути рахунок того, що є частина людей, які вже перехворіли, а інша частина - вакцинована», - наголосив Ігор Кузін.Як повідомляли раніше, всі регіони України станом на 9 червня. За два дні до цього, 7 червня, Кабінет міністрів послабив карантинні обмеження в Україні: зняли обмеження щодо роботи закладів харчування. Зокрема, кафе, ресторани, інші заклади харчування зможуть працювати без часових обмежень, а також дозволено проведення бенкетів, корпоративів, майстер-класі, публічних подій тощо.

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