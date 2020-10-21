Мирна армія: десантниць Жіночого руху «За майбутнє» навчали, як захищати себе фізично та морально

Спортивні навантаження, освітні лекції, мотиваційні курси та різноманітні командні активності – більше 300 жінок із всієї УкраїниЗа 3 дні інтенсиву жінки провели 6 багатофункціональних тренувань. Зранку і ввечері кожного дня відбувались командні тренування з професіоналами у різних напрямках - самооборона, групові заняття, робота в парах, шикування, марширування та інше.Жінки пройшли декілька надважливих інтенсивів. З двома групами по 90 осіб та трьома групами по 50 осіб проводили навчально-освітні тренування. Досвічені лектори розказували про стратегію розвитку Жіночого руху «За майбутнє» та «self branding». Також дічата взяли участь у тренінг-практиці «Як поводити себе під час масових акцій» та дізнались про юридичні аспекти поведінки в мирних акціях протесту. Завершили курс тренувань на тренінгу від Мальтійської служби допомоги «10 заповідей рятівника».Лідерка Жіночого руху «За майбутнє»зазначила, що десантниці завжди готові працювати над собою та здобувати нові знання. Вона порівняла учасниць з’їзду із мирною армією, яка при потребі може себе захистити.«На інтенсив ми зібрали найактивніших учасниць Жіночго десанту. Це дівчата з кожного куточку України, які готові вчитись, розвиватись, змінювати себе та країну. Як відомо, починати треба з себе, тому ми і організували перший в Україні захід такого формату і масштабу - командно-тренувальні навчання. Це не світська тусовка, не політичний з'їзд і не спортивний табір - це триденний інтенсив, де дівчата працювали, тренувались і навчались. Такий різноплановий симбіоз інтерактивів став справжнім вибухом знань, емоцій, фізичної та моральної підготовки. це, можна сказати, мирна армія, яка чітко та скоординовано вміє вирішувати будь-які питання. але не треба забувати, що і постояти за себе вона може», - говорить Ірина Суслова.Також на з’їзд приїхав лідер партії «За майбутнє». Політик зауважив, що Жіночому руху вдалося досягти чималих результатів та вийти за рамки звичайної структурності. За його словами, цього не вистачає багатьом політичним партіям та громадським рухам.«Кожна жінка вступає у жіночий рух із своєю метою: хтось хоче допомагати дітям, у когось жага до соціальних проектів, хтось із дівчат мріє стати політиком і захищати права людей на рівні держави, хтось постійно допомагає пенсіонерам та людям з інвалідністю, а хтось просто шукає свій шлях і однодумиць. Кожна з жінок - індивідуальність, завдяки якій і формується стратегія розвитку Жіночого руху. Створюючи жіноче крило партії ми не думали, що дівчата охоплять своїм потенціалом таку кількість напрямків. Але з кожним днем число активних учасниць руху зростає, а з ним і розвиваються все нові і нові напрямки діяльності. Я дуже радий, що Жіночому руху вдалось вийти за рамки звичної структурності, рости і рухатись - а це головне. Це прогрес, якого не вистачає партійним структурам і взагалі тим, хто себе називає рухами», - впевнений Ігор Палиця.Нагадаємо, Жіночий рух «За майбутнє» – найбільша в Україні організація жінок, яка нараховує більше 100 000 прихильниць, 15 000 учасниць та 1 500 депутаток усіх рівнів. У рамках жіночого руху давно діють курси самооборони «Жіночий десант». В 35-ти містах України більше тисячі жінок навчаються тому, як захистити себе фізично і морально, незалежно від віку і рівня підготовки.