У Луцьку оштрафували жінку, яка з підтвердженим тестом на COVID-19 гуляла містом
Сьогодні, 14:02
В обласному центрі Волині на 25,5 тисячі оштрафували жінку, яка покинула місце обсервації та гуляла по одному з проспектів міста.
Про це стало відомо з постанови Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише Інформаційне агентство Волинські новини.
Так, з протоколу про адміністративне правопорушення вбачається, що 10 березня 2021 року жінку помітили на проспекті Відродження, 13. Зазначається, що вона порушила правила карантину, залишивши місце обсервації з підтвердженим результатом COVID-19.
Попри те, що обвинувачена була проінформована про час розгляду справи, на судове засідання вона не з’явилася. Суд розглянув справу без її присутності.
Як зазначається, вина жінки у вчиненні правопорушення підтверджується дослідженими в судовому засіданні протоколом та відеозаписом, які наявні в матеріалах справи.
Тож суд застосував до правопорушниці адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 1500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 25,5 тисячі гривень.
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Про це стало відомо з постанови Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише Інформаційне агентство Волинські новини.
Так, з протоколу про адміністративне правопорушення вбачається, що 10 березня 2021 року жінку помітили на проспекті Відродження, 13. Зазначається, що вона порушила правила карантину, залишивши місце обсервації з підтвердженим результатом COVID-19.
Попри те, що обвинувачена була проінформована про час розгляду справи, на судове засідання вона не з’явилася. Суд розглянув справу без її присутності.
Як зазначається, вина жінки у вчиненні правопорушення підтверджується дослідженими в судовому засіданні протоколом та відеозаписом, які наявні в матеріалах справи.
Тож суд застосував до правопорушниці адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 1500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 25,5 тисячі гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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