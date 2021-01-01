У Луцьку оштрафували жінку, яка з підтвердженим тестом на COVID-19 гуляла містом





Про це стало відомо з постанови Луцького міськрайонного суду Волинської області,



Так, з протоколу про адміністративне правопорушення вбачається, що 10 березня 2021 року жінку помітили на проспекті Відродження, 13. Зазначається, що вона порушила правила карантину, залишивши місце обсервації з підтвердженим результатом COVID-19.



Попри те, що обвинувачена була проінформована про час розгляду справи, на судове засідання вона не з’явилася. Суд розглянув справу без її присутності.



Як зазначається, вина жінки у вчиненні правопорушення підтверджується дослідженими в судовому засіданні протоколом та відеозаписом, які наявні в матеріалах справи.



Тож суд застосував до правопорушниці адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 1500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 25,5 тисячі гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині на 25,5 тисячі оштрафували жінку, яка покинула місце обсервації та гуляла по одному з проспектів міста.Про це стало відомо з постанови Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише Інформаційне агентство Волинські новини.Так, з протоколу про адміністративне правопорушення вбачається, що 10 березня 2021 року жінку помітили на проспекті Відродження, 13. Зазначається, що вона порушила правила карантину, залишивши місце обсервації з підтвердженим результатом COVID-19.Попри те, що обвинувачена була проінформована про час розгляду справи, на судове засідання вона не з’явилася. Суд розглянув справу без її присутності.Як зазначається, вина жінки у вчиненні правопорушення підтверджується дослідженими в судовому засіданні протоколом та відеозаписом, які наявні в матеріалах справи.Тож суд застосував до правопорушниці адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 1500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 25,5 тисячі гривень.

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