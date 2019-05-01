Ціна на газ в Україні може зрости: назвали умову





Про це



Про це в ефірі одного з телеканалів розповіла радниця міністра енергетики Лана Зеркаль. Вона додала, що Росія навмисне не постачає ті обсяги, які потрібні Європі зараз.



«Була холодна весна, зараз треба все наповнювати, і ціни на газ дуже високі. А які вони будуть взимку – ніхто не знає», – зазначила радниця міністра.



Як вона наголосила, якщо вже цієї зими буде переривання транзиту газу через територію України, то для нас це буде дуже відчутно.



«Насамперед в плані того, що ми отримаємо дуже дорогий газ»,– наголосила Зеркаль.



Вона додала, що зараз ми можемо постачати газ так званим віртуальним шляхом, коли йде обмін газу. Так працює у всьому світі.



«Якщо не буде транзиту, то нам доведеться фактично фізично постачати газ з Європи, і витрати на постачання газу значно збільшаться. Крім того, наші газосховища вже будуть не такими привабливими», – пояснила Зеркаль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Росія штучно створює дефіцит газу. Якщо ж Кремль вирішить перервати транзит газу через Україну, паливо значно подорожчає для вітчизняних споживачів.Про це пише 24 канал.Про це в ефірі одного з телеканалів розповіла радниця міністра енергетики. Вона додала, що Росія навмисне не постачає ті обсяги, які потрібні Європі зараз.«Була холодна весна, зараз треба все наповнювати, і ціни на газ дуже високі. А які вони будуть взимку – ніхто не знає», – зазначила радниця міністра.Як вона наголосила, якщо вже цієї зими буде переривання транзиту газу через територію України, то для нас це буде дуже відчутно.«Насамперед в плані того, що ми отримаємо дуже дорогий газ»,– наголосила Зеркаль.Вона додала, що зараз ми можемо постачати газ так званим віртуальним шляхом, коли йде обмін газу. Так працює у всьому світі.«Якщо не буде транзиту, то нам доведеться фактично фізично постачати газ з Європи, і витрати на постачання газу значно збільшаться. Крім того, наші газосховища вже будуть не такими привабливими», – пояснила Зеркаль.

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