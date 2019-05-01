Ціна на газ в Україні може зрости: назвали умову
Сьогодні, 12:23
Росія штучно створює дефіцит газу. Якщо ж Кремль вирішить перервати транзит газу через Україну, паливо значно подорожчає для вітчизняних споживачів.
Про це пише 24 канал.
Про це в ефірі одного з телеканалів розповіла радниця міністра енергетики Лана Зеркаль. Вона додала, що Росія навмисне не постачає ті обсяги, які потрібні Європі зараз.
«Була холодна весна, зараз треба все наповнювати, і ціни на газ дуже високі. А які вони будуть взимку – ніхто не знає», – зазначила радниця міністра.
Як вона наголосила, якщо вже цієї зими буде переривання транзиту газу через територію України, то для нас це буде дуже відчутно.
«Насамперед в плані того, що ми отримаємо дуже дорогий газ»,– наголосила Зеркаль.
Вона додала, що зараз ми можемо постачати газ так званим віртуальним шляхом, коли йде обмін газу. Так працює у всьому світі.
«Якщо не буде транзиту, то нам доведеться фактично фізично постачати газ з Європи, і витрати на постачання газу значно збільшаться. Крім того, наші газосховища вже будуть не такими привабливими», – пояснила Зеркаль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише 24 канал.
Про це в ефірі одного з телеканалів розповіла радниця міністра енергетики Лана Зеркаль. Вона додала, що Росія навмисне не постачає ті обсяги, які потрібні Європі зараз.
«Була холодна весна, зараз треба все наповнювати, і ціни на газ дуже високі. А які вони будуть взимку – ніхто не знає», – зазначила радниця міністра.
Як вона наголосила, якщо вже цієї зими буде переривання транзиту газу через територію України, то для нас це буде дуже відчутно.
«Насамперед в плані того, що ми отримаємо дуже дорогий газ»,– наголосила Зеркаль.
Вона додала, що зараз ми можемо постачати газ так званим віртуальним шляхом, коли йде обмін газу. Так працює у всьому світі.
«Якщо не буде транзиту, то нам доведеться фактично фізично постачати газ з Європи, і витрати на постачання газу значно збільшаться. Крім того, наші газосховища вже будуть не такими привабливими», – пояснила Зеркаль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Не зрозумів, як не стидно у російської влади просити подачу газу та використання його для потреб населення України, це ж газ агресора. Якийсь нонсенс. Воювати з Росією у прямому розумінні цього слова, а потім просити у них газ!?
Останні новини
Ціна на газ в Україні може зрости: назвали умову
Сьогодні, 12:23
Коронавірус на Волині: повідомили статистику за минулу добу
Сьогодні, 10:56
Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за останню добу
Сьогодні, 09:27
Гроші для власної справи: Мінсоцполітики хоче допомагати малозабезпеченим і безробітним
Сьогодні, 08:20
Яке масло краще: лише 9 з 29 виробників пройшли перевірку
Сьогодні, 07:19