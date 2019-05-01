вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ціна на газ в Україні може зрости: назвали умову

Ціна на газ в Україні може зрости: назвали умову
Росія штучно створює дефіцит газу. Якщо ж Кремль вирішить перервати транзит газу через Україну, паливо значно подорожчає для вітчизняних споживачів.

Про це пише 24 канал.

Про це в ефірі одного з телеканалів розповіла радниця міністра енергетики Лана Зеркаль. Вона додала, що Росія навмисне не постачає ті обсяги, які потрібні Європі зараз.

«Була холодна весна, зараз треба все наповнювати, і ціни на газ дуже високі. А які вони будуть взимку – ніхто не знає», – зазначила радниця міністра.

Як вона наголосила, якщо вже цієї зими буде переривання транзиту газу через територію України, то для нас це буде дуже відчутно.

«Насамперед в плані того, що ми отримаємо дуже дорогий газ»,– наголосила Зеркаль.

Вона додала, що зараз ми можемо постачати газ так званим віртуальним шляхом, коли йде обмін газу. Так працює у всьому світі.

«Якщо не буде транзиту, то нам доведеться фактично фізично постачати газ з Європи, і витрати на постачання газу значно збільшаться. Крім того, наші газосховища вже будуть не такими привабливими», – пояснила Зеркаль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, газ, ціни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Не зрозумів, як не стидно у російської влади просити подачу газу та використання його для потреб населення України, це ж газ агресора. Якийсь нонсенс. Воювати з Росією у прямому розумінні цього слова, а потім просити у них газ!?
Відповісти
Вибір редактора
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ціна на газ в Україні може зрости: назвали умову
Сьогодні, 12:23
Коронавірус на Волині: повідомили статистику за минулу добу
Сьогодні, 10:56
Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за останню добу
Сьогодні, 09:27
Гроші для власної справи: Мінсоцполітики хоче допомагати малозабезпеченим і безробітним
Сьогодні, 08:20
Яке масло краще: лише 9 з 29 виробників пройшли перевірку
Сьогодні, 07:19
Схожі новини
З 1 травня «Нафтогаз» знижує ціни на блакитне паливо З 1 травня «Нафтогаз» знижує ціни на блакитне паливо
01 травень, 2019, 20:28
Підвищення цін на газ істотно не вплине на інфляцію Підвищення цін на газ істотно не вплине на інфляцію
05 травень, 2016, 00:59
Україна за 4 місяці скоротила споживання газу на 13% Україна за 4 місяці скоротила споживання газу на 13%
04 травень, 2016, 23:59
Підвищення тарифів на газ необхідна вимога МВФ Підвищення тарифів на газ необхідна вимога МВФ
21 квітень, 2016, 07:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ціна на газ в Україні може зрости: назвали умову
Сьогодні, 12:23
 0
Коронавірус на Волині: повідомили статистику за минулу добу
Сьогодні, 10:56
 0
Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за останню добу
Сьогодні, 09:27
 0
Гроші для власної справи: Мінсоцполітики хоче допомагати малозабезпеченим і безробітним
Сьогодні, 08:20
 0
Яке масло краще: лише 9 з 29 виробників пройшли перевірку
Сьогодні, 07:19
 0
Медіа
відео
1/8