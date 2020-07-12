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Якою буде погода в Україні завтра, 14 червня

Якою буде погода в Україні завтра, 14 червня
14 червня на всій території України – грози й поривчастий вітер, місцями град.

Про це повідомляють ДСНС та Укргідрометцентр, передає Українська правда.

У Києві та в столичному регіоні найближчої доби гроза, шквали 15-20 м/с, І рівень небезпечності - жовтий.

У понеділок, 14 червня в Україні збережеться нестійкий характер погоди, більша частина території опиниться під впливом теплої та вологої повітряної маси, лише в західних областях буде дещо прохолодніше.

По всій Україні очікуються короткочасні дощі, грози (у північних та східних областях місцями), у Карпатах, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях місцями сильний дощ, вдень в окремих районах південних та центральних областей можливий град та шквали 15-20 м/с.

Температура вдень +20+25°, у східних областях до +28°, у західних регіонах від +15 до +21°.

Якою буде погода в Україні завтра, 14 червня

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Теги: Україна, погода, дощ, гроза
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