Лідери G7 вимагають притягнути до відповідальності винних у збитті літака МАУ в Ірані
13 червень, 23:21
Лідери країн "Великої сімки" висловили підтримку зусиллям, покликаним добитися справедливості і правосуддя у справі збитого в Ірані українського літака.
Голови держав і урядів країн "Великої сімки" (Велика Британія, США, Канада, Франція, Італія, Німеччина і Японія) виступили за притягнення до відповідальності винних у збитті літака "Міжнародних авіаліній України".
Про це йдеться у комюніке саміту лідерів G7, які зустрілися на британському курорті Карбіс-Бей у Корнуоллі, - пише Уніан.
"Ми закликаємо Іран припинити діяльність, пов'язану з балістичними ракетами і розповсюдженням (зброї масового знищення - УНІАН), яка суперечить резолюції Ради безпеки ООН 2231 та іншим відповідним резолюціям, утримуватися від дестабілізаційних дій і відігравати конструктивну роль у зміцненні регіональної стабільності й миру", - наголошується в комюніке.
"Ми підтримуємо зусилля, спрямовані на досягнення відкритості, відповідальності і правосуддя для жертв літака рейсу 752 "Міжнародних авіаліній України", збитого Іраном у січні 2020 року", - заявили лідери G7.
Також вони висловили глибоку стурбованість у зв'язку з постійними порушеннями прав людини і зловживаннями в Ірані.
Нагадаємо, що у січні минулого року в Ірані розбився український пасажирський літак: загинули усі, хто був на борту. Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер було збито "в результаті ненавмисної людської помилки", і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.
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Голови держав і урядів країн "Великої сімки" (Велика Британія, США, Канада, Франція, Італія, Німеччина і Японія) виступили за притягнення до відповідальності винних у збитті літака "Міжнародних авіаліній України".
Про це йдеться у комюніке саміту лідерів G7, які зустрілися на британському курорті Карбіс-Бей у Корнуоллі, - пише Уніан.
"Ми закликаємо Іран припинити діяльність, пов'язану з балістичними ракетами і розповсюдженням (зброї масового знищення - УНІАН), яка суперечить резолюції Ради безпеки ООН 2231 та іншим відповідним резолюціям, утримуватися від дестабілізаційних дій і відігравати конструктивну роль у зміцненні регіональної стабільності й миру", - наголошується в комюніке.
"Ми підтримуємо зусилля, спрямовані на досягнення відкритості, відповідальності і правосуддя для жертв літака рейсу 752 "Міжнародних авіаліній України", збитого Іраном у січні 2020 року", - заявили лідери G7.
Також вони висловили глибоку стурбованість у зв'язку з постійними порушеннями прав людини і зловживаннями в Ірані.
Нагадаємо, що у січні минулого року в Ірані розбився український пасажирський літак: загинули усі, хто був на борту. Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер було збито "в результаті ненавмисної людської помилки", і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.
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