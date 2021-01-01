Лідери G7 вимагають притягнути до відповідальності винних у збитті літака МАУ в Ірані





Голови держав і урядів країн "Великої сімки" (Велика Британія, США, Канада, Франція, Італія, Німеччина і Японія) виступили за притягнення до відповідальності винних у збитті літака "Міжнародних авіаліній України".



Про це йдеться у комюніке саміту лідерів G7, які зустрілися на британському курорті Карбіс-Бей у Корнуоллі, - пише



"Ми закликаємо Іран припинити діяльність, пов'язану з балістичними ракетами і розповсюдженням (зброї масового знищення - УНІАН), яка суперечить резолюції Ради безпеки ООН 2231 та іншим відповідним резолюціям, утримуватися від дестабілізаційних дій і відігравати конструктивну роль у зміцненні регіональної стабільності й миру", - наголошується в комюніке.



"Ми підтримуємо зусилля, спрямовані на досягнення відкритості, відповідальності і правосуддя для жертв літака рейсу 752 "Міжнародних авіаліній України", збитого Іраном у січні 2020 року", - заявили лідери G7.



Також вони висловили глибоку стурбованість у зв'язку з постійними порушеннями прав людини і зловживаннями в Ірані.



Нагадаємо, що Хасан Рухані визнав, що український лайнер було збито "в результаті ненавмисної людської помилки", і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лідери країн "Великої сімки" висловили підтримку зусиллям, покликаним добитися справедливості і правосуддя у справі збитого в Ірані українського літака.Голови держав і урядів країн "Великої сімки" (Велика Британія, США, Канада, Франція, Італія, Німеччина і Японія) виступили за притягнення до відповідальності винних у збитті літака "Міжнародних авіаліній України".Про це йдеться у комюніке саміту лідерів G7, які зустрілися на британському курорті Карбіс-Бей у Корнуоллі, - пише Уніан "Ми закликаємо Іран припинити діяльність, пов'язану з балістичними ракетами і розповсюдженням (зброї масового знищення - УНІАН), яка суперечить резолюції Ради безпеки ООН 2231 та іншим відповідним резолюціям, утримуватися від дестабілізаційних дій і відігравати конструктивну роль у зміцненні регіональної стабільності й миру", - наголошується в комюніке."Ми підтримуємо зусилля, спрямовані на досягнення відкритості, відповідальності і правосуддя для жертв літака рейсу 752 "Міжнародних авіаліній України", збитого Іраном у січні 2020 року", - заявили лідери G7.Також вони висловили глибоку стурбованість у зв'язку з постійними порушеннями прав людини і зловживаннями в Ірані.Нагадаємо, що у січні минулого року в Ірані розбився український пасажирський літак : загинули усі, хто був на борту. Через три дні президент Іранувизнав, що український лайнер було збито "в результаті ненавмисної людської помилки", і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

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