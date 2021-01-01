Поляки реставруватимуть одне з найстаріших кладовищ Волині





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На цвинтарі є багато польських поховань кінця 19 - початку 20 століть.



«Більшість із них зруйновані часом і вандалами. Деякі пам’ятники взагалі є як витвори мистецтва. І усе це потребує реставрації. Наші гості мають намір почати реставраційні роботи по мірі можливості. Тож обійшли більшу частину кладовища, оглянули, оцінили потреби, шукатимуть можливості», — повідомив у своєму дописі у фейсбуці Костянтин Зінкевич.



Володимирчанин також згадав у своєму дописі, що на цьому кладовищі спочивають багато цікавих особистостей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимир-Волинський завітали представники «Товариства польського мистецтва «Барви рубежів» (Barwy Kresowe). Основна мета – візит на Лодомирське кладовище, цвинтар у Володимирі-Волинському, один із найстаріших на Волині.Про це повідомляє Район.Володимир-Волинський На цвинтарі є багато польських поховань кінця 19 - початку 20 століть.«Більшість із них зруйновані часом і вандалами. Деякі пам’ятники взагалі є як витвори мистецтва. І усе це потребує реставрації. Наші гості мають намір почати реставраційні роботи по мірі можливості. Тож обійшли більшу частину кладовища, оглянули, оцінили потреби, шукатимуть можливості», — повідомив у своєму дописі у фейсбуціВолодимирчанин також згадав у своєму дописі, що на цьому кладовищі спочивають багато цікавих особистостей.

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