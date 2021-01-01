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Поляки реставруватимуть одне з найстаріших кладовищ Волині

Поляки реставруватимуть одне з найстаріших кладовищ Волині
У Володимир-Волинський завітали представники «Товариства польського мистецтва «Барви рубежів» (Barwy Kresowe). Основна мета – візит на Лодомирське кладовище, цвинтар у Володимирі-Волинському, один із найстаріших на Волині.

Про це повідомляє Район.Володимир-Волинський.

На цвинтарі є багато польських поховань кінця 19 - початку 20 століть.

«Більшість із них зруйновані часом і вандалами. Деякі пам’ятники взагалі є як витвори мистецтва. І усе це потребує реставрації. Наші гості мають намір почати реставраційні роботи по мірі можливості. Тож обійшли більшу частину кладовища, оглянули, оцінили потреби, шукатимуть можливості», — повідомив у своєму дописі у фейсбуці Костянтин Зінкевич.

Володимирчанин також згадав у своєму дописі, що на цьому кладовищі спочивають багато цікавих особистостей.

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Теги: Лодомирське кладовище, реставрація
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