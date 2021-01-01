У Туреччині рятують Анастасію Трофимюк з Нововолинська: потрібні ще 12 тисяч доларів на хіміотерапію
Сьогодні, 21:19
У 10-річної Анастасії Трофимюк з Нововолинська виявили рак. Дівчинка вже пройшла два болісних курси хіміотерапії, але щоб продовжити лікування, її сім'ї необхідно зібрати ще 12 тисяч доларів.
Про це інформує у фейсбуці Юлія Трофимюк.
"У Насті сьогодні знову важкий день… Впали сильно показники аналізів після друго блоку хімії, на сьомий день стало взагалі критична відмітка тромбоцитів і нейтрофіли на 0 (це імунітет). А тому вирішено екстренно вливати тромбомассу, бо Настю сильно нудить, їй важко ходити, постійно хилить в сон, слабкість велика, але це все потрібно пройти і витримати, бо це наслідки лікування. Вже незабаром за два тижні починають третій курс, і ми всіх дуже просимо помоліться за Настюшу і допомога фінансова нам теж дуже потрібна. Зібрано 5865$, а потрібно 18000$. Не вистачає ще 12135$", – йдеться у дописі.
Фінансову допомогу можна переслати на картку мами 5168 7427 2959 9427 Юля Трофимюк.
Раніше ми писали, що у 10-річної Анастасії Трофимюк з Нововолинська виявили гострий мієлобластний лейкоз (рак крові). Про страшну недугу батьки дівчинки дізнались перед Великоднем і з того часу борються за життя своєї донечки.
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Про це інформує у фейсбуці Юлія Трофимюк.
"У Насті сьогодні знову важкий день… Впали сильно показники аналізів після друго блоку хімії, на сьомий день стало взагалі критична відмітка тромбоцитів і нейтрофіли на 0 (це імунітет). А тому вирішено екстренно вливати тромбомассу, бо Настю сильно нудить, їй важко ходити, постійно хилить в сон, слабкість велика, але це все потрібно пройти і витримати, бо це наслідки лікування. Вже незабаром за два тижні починають третій курс, і ми всіх дуже просимо помоліться за Настюшу і допомога фінансова нам теж дуже потрібна. Зібрано 5865$, а потрібно 18000$. Не вистачає ще 12135$", – йдеться у дописі.
Фінансову допомогу можна переслати на картку мами 5168 7427 2959 9427 Юля Трофимюк.
Раніше ми писали, що у 10-річної Анастасії Трофимюк з Нововолинська виявили гострий мієлобластний лейкоз (рак крові). Про страшну недугу батьки дівчинки дізнались перед Великоднем і з того часу борються за життя своєї донечки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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