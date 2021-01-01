У Туреччині рятують Анастасію Трофимюк з Нововолинська: потрібні ще 12 тисяч доларів на хіміотерапію

Анастасії Трофимюк з Нововолинська виявили рак. Дівчинка вже пройшла два болісних курси хіміотерапії, але щоб продовжити лікування, її сім'ї необхідно зібрати ще 12 тисяч доларів.

Про це Юлія Трофимюк.



"У Насті сьогодні знову важкий день… Впали сильно показники аналізів після друго блоку хімії, на сьомий день стало взагалі критична відмітка тромбоцитів і нейтрофіли на 0 (це імунітет). А тому вирішено екстренно вливати тромбомассу, бо Настю сильно нудить, їй важко ходити, постійно хилить в сон, слабкість велика, але це все потрібно пройти і витримати, бо це наслідки лікування. Вже незабаром за два тижні починають третій курс, і ми всіх дуже просимо помоліться за Настюшу і допомога фінансова нам теж дуже потрібна. Зібрано 5865$, а потрібно 18000$. Не вистачає ще 12135$", – йдеться у дописі.



Фінансову допомогу можна переслати на картку мами 5168 7427 2959 9427 Юля Трофимюк.



Раніше ми писали,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 10-річноїз Нововолинська виявили рак. Дівчинка вже пройшла два болісних курси хіміотерапії, але щоб продовжити лікування, її сім'ї необхідно зібрати ще 12 тисяч доларів.Про це інформує у фейсбуці"У Насті сьогодні знову важкий день… Впали сильно показники аналізів після друго блоку хімії, на сьомий день стало взагалі критична відмітка тромбоцитів і нейтрофіли на 0 (це імунітет). А тому вирішено екстренно вливати тромбомассу, бо Настю сильно нудить, їй важко ходити, постійно хилить в сон, слабкість велика, але це все потрібно пройти і витримати, бо це наслідки лікування. Вже незабаром за два тижні починають третій курс, і ми всіх дуже просимо помоліться за Настюшу і допомога фінансова нам теж дуже потрібна. Зібрано 5865$, а потрібно 18000$. Не вистачає ще 12135$", – йдеться у дописі.Фінансову допомогу можна переслати на картку мамиРаніше ми писали, що у 10-річної Анастасії Трофимюк з Нововолинська виявили гострий мієлобластний лейкоз (рак крові). Про страшну недугу батьки дівчинки дізнались перед Великоднем і з того часу борються за життя своєї донечки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію