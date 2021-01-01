Помер відомий український хореограф Григорій Чапкіс

Легендарний хореограф пішов з життя у 91 рік після тривалої хвороби.Відомий український хореограф, суддя шоу “Танці з зірками”помер. Про це ТСН повідомили у близькому оточенні легендарного хореографа.Легендарний танцівник пішов з життя у віці 91 року.Знаменитість тривалий час хворів. Так, у грудні 2020 року артист потрапив до лікарні із двобічною пневмонією. Зірці було важко дихати, але результати на коронавірус були негативними. Напередодні Нового року знаменитість виписали з лікарні, тоді Чапкісу стало ліпше. Втім, 6 січня танцівника знову госпіталізували. Як виявилося, він недолікував запалення легень.