Помер відомий український хореограф Григорій Чапкіс
Сьогодні, 01:03
Легендарний хореограф пішов з життя у 91 рік після тривалої хвороби.
Відомий український хореограф, суддя шоу “Танці з зірками” Григорій Чапкіс помер. Про це ТСН повідомили у близькому оточенні легендарного хореографа.
Легендарний танцівник пішов з життя у віці 91 року.
Знаменитість тривалий час хворів. Так, у грудні 2020 року артист потрапив до лікарні із двобічною пневмонією. Зірці було важко дихати, але результати на коронавірус були негативними. Напередодні Нового року знаменитість виписали з лікарні, тоді Чапкісу стало ліпше. Втім, 6 січня танцівника знову госпіталізували. Як виявилося, він недолікував запалення легень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відомий український хореограф, суддя шоу “Танці з зірками” Григорій Чапкіс помер. Про це ТСН повідомили у близькому оточенні легендарного хореографа.
Легендарний танцівник пішов з життя у віці 91 року.
Знаменитість тривалий час хворів. Так, у грудні 2020 року артист потрапив до лікарні із двобічною пневмонією. Зірці було важко дихати, але результати на коронавірус були негативними. Напередодні Нового року знаменитість виписали з лікарні, тоді Чапкісу стало ліпше. Втім, 6 січня танцівника знову госпіталізували. Як виявилося, він недолікував запалення легень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Помер відомий український хореограф Григорій Чапкіс
Сьогодні, 01:03
14 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Лідери G7 вимагають притягнути до відповідальності винних у збитті літака МАУ в Ірані
13 червень, 23:21