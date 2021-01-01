Візитівка «Єврохолдінгу» – красивий благоустрій*

Компанія «Єврохолдінг» не просто зводить житло, а й створює затишне та комфортне навколишнє середовище. Адже облаштування прибудинкової території – один з важливих аспектів сучасного життя, і ландшафтний дизайн здатен кардинально змінити сприйняття будь-якої нерухомості.Люди, які вирішили купити квартиру в новобудові, хочуть милуватися охайними та доглянутими подвір’ями, бачити як зеленіє трава і квітнуть дерева.Вже розпочали роботи з озеленення прибудинкової території нового ЖК «DREAM TOWN».Ось так перетворюється прибудинкова територія житлового комплексу «DREAM TOWN» на зелену оазу!Тут висаджують квітучі дерева, кущі. Ви бачили червоні квіти каштанів? «DREAM TOWN» запрошує - саме зараз цвітуть! Висаджують хвойні рослини, які прикрашатимуть прибудинкову територію і взимку. Облаштовують територію алейними деревами, щоб створити приємну прохолоду посеред спекотного літа. Зонують проїзди та майданчики. Монтують лед-освітлення зі стильними ліхтарями. Стелять стійкі до сонця та навантажень рулонні газони.«Ми впевнені, що наші ландшафтні рішення вам сподобаються. Мешканці будуть милуватися з вікна різнобарвними деревами та кущами, прогулюватися красивим подвір’ям, відпочивати ввечері на лаві біля будинку, гратись з дітками на майданчику.І це лише початок. Ми створюємо двір, про який ви мрієте. Красивий, затишний та безпечний. Для автомобілів передбачений підземний паркінг», – кажуть у «DREAM TOWN».