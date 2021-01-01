вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Візитівка «Єврохолдінгу» – красивий благоустрій*

Візитівка «Єврохолдінгу» – красивий благоустрій*
Компанія «Єврохолдінг» не просто зводить житло, а й створює затишне та комфортне навколишнє середовище. Адже облаштування прибудинкової території – один з важливих аспектів сучасного життя, і ландшафтний дизайн здатен кардинально змінити сприйняття будь-якої нерухомості.

Люди, які вирішили купити квартиру в новобудові, хочуть милуватися охайними та доглянутими подвір’ями, бачити як зеленіє трава і квітнуть дерева.

Вже розпочали роботи з озеленення прибудинкової території нового ЖК «DREAM TOWN».

Візитівка «Єврохолдінгу» – красивий благоустрій*
Візитівка «Єврохолдінгу» – красивий благоустрій*
Візитівка «Єврохолдінгу» – красивий благоустрій*


Ось так перетворюється прибудинкова територія житлового комплексу «DREAM TOWN» на зелену оазу!

Тут висаджують квітучі дерева, кущі. Ви бачили червоні квіти каштанів? «DREAM TOWN» запрошує - саме зараз цвітуть! Висаджують хвойні рослини, які прикрашатимуть прибудинкову територію і взимку. Облаштовують територію алейними деревами, щоб створити приємну прохолоду посеред спекотного літа. Зонують проїзди та майданчики. Монтують лед-освітлення зі стильними ліхтарями. Стелять стійкі до сонця та навантажень рулонні газони.

«Ми впевнені, що наші ландшафтні рішення вам сподобаються. Мешканці будуть милуватися з вікна різнобарвними деревами та кущами, прогулюватися красивим подвір’ям, відпочивати ввечері на лаві біля будинку, гратись з дітками на майданчику.

І це лише початок. Ми створюємо двір, про який ви мрієте. Красивий, затишний та безпечний. Для автомобілів передбачений підземний паркінг», – кажуть у «DREAM TOWN».

Візитівка «Єврохолдінгу» – красивий благоустрій*
Візитівка «Єврохолдінгу» – красивий благоустрій*
Візитівка «Єврохолдінгу» – красивий благоустрій*


Вул. Привокзальна, 12, тел. 099 327 27 27, dream-town.com.ua, euroholding.net.ua

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: DREAM TOWN, благоустрій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на маршрути виїдуть ще 7 нових автобусів MAN
Сьогодні, 09:35
Візитівка «Єврохолдінгу» – красивий благоустрій*
Сьогодні, 09:35
Курс валют у Луцьку станом на 14 червня
Сьогодні, 09:27
У волинській лікарні «зібрали» ногу будівельника, який впав з висоти
Сьогодні, 09:18
В Україні за минулу добу – менше пів тисячі нових випадків коронавірусу
Сьогодні, 09:03
Схожі новини
Мрія інвестора: як комерційна нерухомість примножує статки* Мрія інвестора: як комерційна нерухомість примножує статки*
17 травень, 10:50
Мейнстрім ринку: бізнес у новобудовах* Мейнстрім ринку: бізнес у новобудовах*
23 квітень, 16:05
У Луцьку за порушення благоустрою покарали власницю нежитлового приміщення. ВІДЕО У Луцьку за порушення благоустрою покарали власницю нежитлового приміщення. ВІДЕО
20 квітень, 22:21
Як розумно зробити ремонт у ванній кімнаті: поради від забудовника «Єврохолдінг»* Як розумно зробити ремонт у ванній кімнаті: поради від забудовника «Єврохолдінг»*
19 квітень, 13:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Візитівка «Єврохолдінгу» – красивий благоустрій*
Сьогодні, 09:35
 0
У Луцьку на маршрути виїдуть ще 7 нових автобусів MAN
Сьогодні, 09:35
 0
Курс валют у Луцьку станом на 14 червня
Сьогодні, 09:27
 0
У волинській лікарні «зібрали» ногу будівельника, який впав з висоти
Сьогодні, 09:18
 0
В Україні за минулу добу – менше пів тисячі нових випадків коронавірусу
Сьогодні, 09:03
 0
Медіа
відео
1/8