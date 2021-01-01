Візитівка «Єврохолдінгу» – красивий благоустрій*
Сьогодні, 09:35
Компанія «Єврохолдінг» не просто зводить житло, а й створює затишне та комфортне навколишнє середовище. Адже облаштування прибудинкової території – один з важливих аспектів сучасного життя, і ландшафтний дизайн здатен кардинально змінити сприйняття будь-якої нерухомості.
Люди, які вирішили купити квартиру в новобудові, хочуть милуватися охайними та доглянутими подвір’ями, бачити як зеленіє трава і квітнуть дерева.
Вже розпочали роботи з озеленення прибудинкової території нового ЖК «DREAM TOWN».
Ось так перетворюється прибудинкова територія житлового комплексу «DREAM TOWN» на зелену оазу!
Тут висаджують квітучі дерева, кущі. Ви бачили червоні квіти каштанів? «DREAM TOWN» запрошує - саме зараз цвітуть! Висаджують хвойні рослини, які прикрашатимуть прибудинкову територію і взимку. Облаштовують територію алейними деревами, щоб створити приємну прохолоду посеред спекотного літа. Зонують проїзди та майданчики. Монтують лед-освітлення зі стильними ліхтарями. Стелять стійкі до сонця та навантажень рулонні газони.
«Ми впевнені, що наші ландшафтні рішення вам сподобаються. Мешканці будуть милуватися з вікна різнобарвними деревами та кущами, прогулюватися красивим подвір’ям, відпочивати ввечері на лаві біля будинку, гратись з дітками на майданчику.
І це лише початок. Ми створюємо двір, про який ви мрієте. Красивий, затишний та безпечний. Для автомобілів передбачений підземний паркінг», – кажуть у «DREAM TOWN».
Вул. Привокзальна, 12, тел. 099 327 27 27, dream-town.com.ua, euroholding.net.ua
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Люди, які вирішили купити квартиру в новобудові, хочуть милуватися охайними та доглянутими подвір’ями, бачити як зеленіє трава і квітнуть дерева.
Вже розпочали роботи з озеленення прибудинкової території нового ЖК «DREAM TOWN».
Ось так перетворюється прибудинкова територія житлового комплексу «DREAM TOWN» на зелену оазу!
Тут висаджують квітучі дерева, кущі. Ви бачили червоні квіти каштанів? «DREAM TOWN» запрошує - саме зараз цвітуть! Висаджують хвойні рослини, які прикрашатимуть прибудинкову територію і взимку. Облаштовують територію алейними деревами, щоб створити приємну прохолоду посеред спекотного літа. Зонують проїзди та майданчики. Монтують лед-освітлення зі стильними ліхтарями. Стелять стійкі до сонця та навантажень рулонні газони.
«Ми впевнені, що наші ландшафтні рішення вам сподобаються. Мешканці будуть милуватися з вікна різнобарвними деревами та кущами, прогулюватися красивим подвір’ям, відпочивати ввечері на лаві біля будинку, гратись з дітками на майданчику.
І це лише початок. Ми створюємо двір, про який ви мрієте. Красивий, затишний та безпечний. Для автомобілів передбачений підземний паркінг», – кажуть у «DREAM TOWN».
Вул. Привокзальна, 12, тел. 099 327 27 27, dream-town.com.ua, euroholding.net.ua
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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