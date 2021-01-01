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У Стамбулі загадково розбилася на смерть українська модель

У Стамбулі загадково розбилася на смерть українська модель
Українська модель Анжеліка Срабьянц 11 червня випала з балкона п'ятого поверху будинку в житловому комплексі.

Про це повідомляє Країна.

Моторошна подія сталася в Стамбулі. Відзначається, що дівчина випала з вікна, але ще якийсь час була жива. Їй викликали швидку допомогу, в кареті якої вона і померла.

Також наголошується, що дівчина посварилася зі своїм хлопцем Бураком Ерджаном. Сам молодий чоловік говорить про те, що напередодні події за вечерею в ресторані вони вжили алкоголь. По дорозі додому вони почали сваритися і модель навіть вдарила його по обличчю.

Також Бурак додав, що по приходу додому вони все ще продовжували сваритися. Потім він пішов у ванну кімнату, а модель вибігла на балкон і повисла на перилах. За словами хлопця, він схопив її за руку, але вона вислизнула, впала і розбилася.

Однак Ерджана все ж затримали за підозрою в умисному вбивстві. А все тому що "спливло" відео, на якому видно, що Бурак не намагався врятувати дівчину, а просто знімав все, що відбувається на камеру.

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Коментарі 1
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Не "загадково", а при загадкових обставинах.
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