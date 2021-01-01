12-річне правління Нетаньяху в Ізраїлі закінчилося: Нафталі Беннетт стане прем'єр-міністром

Яіром Лапідом і “Яміна” Нафталі Беннетом, передає



“60 депутатів Кнесету проголосували за довіру уряду, 59 висловилися проти, один утримався”, — заявив спікер парламенту Мікі Леві після завершення поіменного голосування депутатів.



“Я, Нафталі Беннет, зобов’язуюсь в якості прем’єр-міністра зберігати вірність Ізраїлю і його законам, віддано виконувати обов’язки прем’єра і рішення Кнесету”, — сказав новий глава кабміну з трибуни парламенту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кнесет (парламент Ізраїлю) затвердив у неділю новий уряд Ізраїлю, сформований за підсумками виборів 23 березня лідерами партій “Єш атід”і “Яміна”передає УНН із посиланням на Haaretz.“60 депутатів Кнесету проголосували за довіру уряду, 59 висловилися проти, один утримався”, — заявив спікер парламентупісля завершення поіменного голосування депутатів.“Я, Нафталі Беннет, зобов’язуюсь в якості прем’єр-міністра зберігати вірність Ізраїлю і його законам, віддано виконувати обов’язки прем’єра і рішення Кнесету”, — сказав новий глава кабміну з трибуни парламенту.

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