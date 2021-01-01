12-річне правління Нетаньяху в Ізраїлі закінчилося: Нафталі Беннетт стане прем'єр-міністром
Сьогодні, 07:15
Кнесет (парламент Ізраїлю) затвердив у неділю новий уряд Ізраїлю, сформований за підсумками виборів 23 березня лідерами партій “Єш атід” Яіром Лапідом і “Яміна” Нафталі Беннетом, передає УНН із посиланням на Haaretz.
“60 депутатів Кнесету проголосували за довіру уряду, 59 висловилися проти, один утримався”, — заявив спікер парламенту Мікі Леві після завершення поіменного голосування депутатів.
“Я, Нафталі Беннет, зобов’язуюсь в якості прем’єр-міністра зберігати вірність Ізраїлю і його законам, віддано виконувати обов’язки прем’єра і рішення Кнесету”, — сказав новий глава кабміну з трибуни парламенту.
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“60 депутатів Кнесету проголосували за довіру уряду, 59 висловилися проти, один утримався”, — заявив спікер парламенту Мікі Леві після завершення поіменного голосування депутатів.
“Я, Нафталі Беннет, зобов’язуюсь в якості прем’єр-міністра зберігати вірність Ізраїлю і його законам, віддано виконувати обов’язки прем’єра і рішення Кнесету”, — сказав новий глава кабміну з трибуни парламенту.
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