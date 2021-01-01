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Комерційна нерухомість у «Яровиці»: для тих, хто вміє заробляти*

Комерційна нерухомість у «Яровиці»: для тих, хто вміє заробляти*
Ринок нерухомості – один з найстабільніших та найбільш передбачуваних ринків із гарантією того, що ви зможете не тільки повернути свої гроші, а й примножити їх.

Є кілька напрямків заробітку на нерухомості комерційного спрямування:

- купівля нерухомості на етапі будівництва, а згодом перепродаж її на більш вигідних для себе умовах;

- придбання об’єктів з метою здачі в оренду;

- для ведення власного бізнесу.

Вдала інвестиція здатна забезпечити вас стабільним пасивним прибутком на довготривалій основі.

Чому комерційні площі у «Яровиці» є інвестиційно привабливими

1. Розташування вашої власності. Локація – центр міста – завжди буде актуальною та вигідною з точки зору ведення бізнесу.

2. «Яровиця» – відображення сучасності та якості. Мати в цьому комплексі нерухомість – престижно.

3. Є вибір метражів з різними плануваннями – від 20 до 120 кв.м. для різного виду бізнесу.

4. Близькість потенційної клієнтури – на сьогодні уже є торговий ряд, салони, бутики і магазини, офіси компаній, у безпосередній близькості розташовані банки, ресторани, розважальні заклади.

5. Паркінг, охорона комплексу, красивий благоустрій прилеглої території.

6. Наявність всіх необхідних комунікацій. Панорамні вікна, індивідуальне опалення, вільне планування.

7. Вартість купівлі квадратного метра стартує від 690 доларів.

Комерційні приміщення у «Яровиці» можна не лише купувати, але й орендувати для ведення власного бізнесу. Вартість оренди становить від 99 грн/кв.м.
Комерційна нерухомість у «Яровиці»: для тих, хто вміє заробляти*
Комерційна нерухомість у «Яровиці»: для тих, хто вміє заробляти*
Комерційна нерухомість у «Яровиці»: для тих, хто вміє заробляти*
Комерційна нерухомість у «Яровиці»: для тих, хто вміє заробляти*
Комерційна нерухомість у «Яровиці»: для тих, хто вміє заробляти*


Тож запрошують розпочати свій успішний бізнес у «Яровиці»!

Консультаційний центр: вул. Яровиця, 17, тел.: 050 402 05 05, euroholding.net.ua, yarovytsya.com.ua



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Теги: Яровиця, комерційні площі
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