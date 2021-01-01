Комерційна нерухомість у «Яровиці»: для тих, хто вміє заробляти*

Ринок нерухомості – один з найстабільніших та найбільш передбачуваних ринків із гарантією того, що ви зможете не тільки повернути свої гроші, а й примножити їх.Є кілька напрямків заробітку на нерухомості комерційного спрямування:- купівля нерухомості на етапі будівництва, а згодом перепродаж її на більш вигідних для себе умовах;- придбання об’єктів з метою здачі в оренду;- для ведення власного бізнесу.Вдала інвестиція здатна забезпечити вас стабільним пасивним прибутком на довготривалій основі.1. Розташування вашої власності. Локація – центр міста – завжди буде актуальною та вигідною з точки зору ведення бізнесу.2. «Яровиця» – відображення сучасності та якості. Мати в цьому комплексі нерухомість – престижно.3. Є вибір метражів з різними плануваннями – від 20 до 120 кв.м. для різного виду бізнесу.4. Близькість потенційної клієнтури – на сьогодні уже є торговий ряд, салони, бутики і магазини, офіси компаній, у безпосередній близькості розташовані банки, ресторани, розважальні заклади.5. Паркінг, охорона комплексу, красивий благоустрій прилеглої території.6. Наявність всіх необхідних комунікацій. Панорамні вікна, індивідуальне опалення, вільне планування.7. Вартість купівлі квадратного метра стартуєКомерційні приміщення у «Яровиці» можна не лише купувати, але й орендувати для ведення власного бізнесу. Вартість оренди становитьТож запрошують розпочати свій успішний бізнес у «Яровиці»!