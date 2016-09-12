Смертельна ДТП на автодорозі Ковель – Ратно: загинув 18-річний водій.ВІДЕО



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Біля дорожньої техніки, яка робить капітальний ремонт міжнародної траси М-19, розбився легковий автомобіль марки «Volkswagen Passat B5», котрий рухався в сторону Ратного.



На місці аварії працювали поліцейські та медики.





Офіційна інформація наразі відсутня, за неофіційною – 18-річний водій легковика із Ратного відвозив дівчину на навчання у місто Ковель, на зворотньому шляху, потрапивши у ДТП, загинув на місці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 13 червня, близько 19-ї години сталася дорожньо-транспортна пригода на автодорозі Ковель – Ратне.Про це повідомляє Ковель-медіа Біля дорожньої техніки, яка робить капітальний ремонт міжнародної траси М-19, розбився легковий автомобіль марки «Volkswagen Passat B5», котрий рухався в сторону Ратного.На місці аварії працювали поліцейські та медики.Офіційна інформація наразі відсутня, за неофіційною – 18-річний водій легковика із Ратного відвозив дівчину на навчання у місто Ковель, на зворотньому шляху, потрапивши у ДТП, загинув на місці.

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