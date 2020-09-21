На Волині завершився Чемпіонат України з веслування на байдарках та каное.ФОТО
Сьогодні, 08:16
У Ковелі завершився п'ятиденний Чемпіонат України з веслування та байдарках та каное серед юнаків і підлітків. На змагання приїхали 640 спортсменів з 22 областей, – розповів Суспільному співорганізатор змагань Василь Прохорук.
На Ковельському водосховищі чемпіонат провели вже в чотирнадцяте.
У перший день змагань учасники змагалися на дистанції 1000 метрів у всіх класах човнів. Під час запливу розпочалася злива, але з дистанції ніхто не зійшов.
У другий день чемпіонату спортсмени боролися за першість на дистанції 500 м. Чемпіонками своєї вікової групи стали спортсменки з Києва.
"Для нас це було неочікувано і ми дуже щасливі, що так вийшло", – розповіла учасниця змагань Любов Саламаха.
Від Волині були представлені дві команди для кожної з вікових груп. Загалом це 36 спортсменів, – каже співорганізатор змагань, старший тренер Волині з веслування Василь Прохорук.
"Ці змагання у Ковелі – це старт для руху у перед. Це самі молоді, які роблять рух. – У перспективі майбутні олімпійські спортсмени. Марія Повх із Луцька, вона також тут робила перші кроки, Юрій Вандюк – вихованець ковельського веслування, він зараз претендент", – каже тренер.
Як розповіла головна секретарка змагань Світлана Давидова, торік через пандемію змагання на Ковельському водосховищі скасували.
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На Ковельському водосховищі чемпіонат провели вже в чотирнадцяте.
У перший день змагань учасники змагалися на дистанції 1000 метрів у всіх класах човнів. Під час запливу розпочалася злива, але з дистанції ніхто не зійшов.
У другий день чемпіонату спортсмени боролися за першість на дистанції 500 м. Чемпіонками своєї вікової групи стали спортсменки з Києва.
"Для нас це було неочікувано і ми дуже щасливі, що так вийшло", – розповіла учасниця змагань Любов Саламаха.
Від Волині були представлені дві команди для кожної з вікових груп. Загалом це 36 спортсменів, – каже співорганізатор змагань, старший тренер Волині з веслування Василь Прохорук.
"Ці змагання у Ковелі – це старт для руху у перед. Це самі молоді, які роблять рух. – У перспективі майбутні олімпійські спортсмени. Марія Повх із Луцька, вона також тут робила перші кроки, Юрій Вандюк – вихованець ковельського веслування, він зараз претендент", – каже тренер.
Як розповіла головна секретарка змагань Світлана Давидова, торік через пандемію змагання на Ковельському водосховищі скасували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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