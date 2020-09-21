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На Волині завершився Чемпіонат України з веслування на байдарках та каное.ФОТО

На Волині завершився Чемпіонат України з веслування на байдарках та каное.ФОТО
У Ковелі завершився п'ятиденний Чемпіонат України з веслування та байдарках та каное серед юнаків і підлітків. На змагання приїхали 640 спортсменів з 22 областей, – розповів Суспільному співорганізатор змагань Василь Прохорук.

На Ковельському водосховищі чемпіонат провели вже в чотирнадцяте.
У перший день змагань учасники змагалися на дистанції 1000 метрів у всіх класах човнів. Під час запливу розпочалася злива, але з дистанції ніхто не зійшов.

У другий день чемпіонату спортсмени боролися за першість на дистанції 500 м. Чемпіонками своєї вікової групи стали спортсменки з Києва.

"Для нас це було неочікувано і ми дуже щасливі, що так вийшло", – розповіла учасниця змагань Любов Саламаха.

Від Волині були представлені дві команди для кожної з вікових груп. Загалом це 36 спортсменів, – каже співорганізатор змагань, старший тренер Волині з веслування Василь Прохорук.

"Ці змагання у Ковелі – це старт для руху у перед. Це самі молоді, які роблять рух. – У перспективі майбутні олімпійські спортсмени. Марія Повх із Луцька, вона також тут робила перші кроки, Юрій Вандюк – вихованець ковельського веслування, він зараз претендент", – каже тренер.

Як розповіла головна секретарка змагань Світлана Давидова, торік через пандемію змагання на Ковельському водосховищі скасували.

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Теги: веслування, чемпіонат, Ковель
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