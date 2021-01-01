В Україні за минулу добу – менше пів тисячі нових випадків коронавірусу
Сьогодні, 09:03
14 червня 2021 року в Україні зафіксували 420 нових випадків захворювання на COVID-19.
Серед них - 32 дитини та 2 медпрацівники, про це інформує МОЗ.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 464 особи;
летальних випадків – 13;
одужало – 3 328 осіб;
За добу протестовано:
методом ПЛР – 11 638 осіб,
методом ІФА – 1 589 осіб,
експрес-тестами – 4 629 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 223 978 осіб;
одужало – 2 130 665 осіб;
летальних випадків – 51 692;
проведено ПЛР-тестувань – 10 516 186.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (89), Запорізькій (44), Миколаївській (42), Київській (30) та Тернопільській (27) областях.
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Серед них - 32 дитини та 2 медпрацівники, про це інформує МОЗ.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 464 особи;
летальних випадків – 13;
одужало – 3 328 осіб;
За добу протестовано:
методом ПЛР – 11 638 осіб,
методом ІФА – 1 589 осіб,
експрес-тестами – 4 629 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 223 978 осіб;
одужало – 2 130 665 осіб;
летальних випадків – 51 692;
проведено ПЛР-тестувань – 10 516 186.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (89), Запорізькій (44), Миколаївській (42), Київській (30) та Тернопільській (27) областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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