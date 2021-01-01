В Україні за минулу добу – менше пів тисячі нових випадків коронавірусу





Серед них - 32 дитини та 2 медпрацівники, про це інформує МОЗ.



Також за минулу добу:

госпіталізовано – 464 особи;

летальних випадків – 13;

одужало – 3 328 осіб;



За добу протестовано:

методом ПЛР – 11 638 осіб,

методом ІФА – 1 589 осіб,

експрес-тестами – 4 629 осіб.



За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 223 978 осіб;

одужало – 2 130 665 осіб;

летальних випадків – 51 692;

проведено ПЛР-тестувань – 10 516 186.



За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (89), Запорізькій (44), Миколаївській (42), Київській (30) та Тернопільській (27) областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14 червня 2021 року в Україні зафіксували 420 нових випадків захворювання на COVID-19.Серед них - 32 дитини та 2 медпрацівники, про це інформує МОЗ.Також за минулу добу:госпіталізовано – 464 особи;летальних випадків – 13;одужало – 3 328 осіб;За добу протестовано:методом ПЛР – 11 638 осіб,методом ІФА – 1 589 осіб,експрес-тестами – 4 629 осіб.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 223 978 осіб;одужало – 2 130 665 осіб;летальних випадків – 51 692;проведено ПЛР-тестувань – 10 516 186.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (89), Запорізькій (44), Миколаївській (42), Київській (30) та Тернопільській (27) областях.

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