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У волинській лікарні «зібрали» ногу будівельника, який впав з висоти

У волинській лікарні «зібрали» ногу будівельника, який впав з висоти
У Нововолинській центральній міській лікарні прооперували будівельника, який впав з висоти.

Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.

Після падіння з висоти чотирьох метрів у лікарню КНП "НЦМЛ" доставили 28-річного будівельника Петра. Після проведеного огляду та обстеження встановили діагноз: "Відкритий відламковий перелом обох кісток лівої гомілки в середній третині, зі зміщенням. Забійна рвана рана задньої поверхні лівої гомілки".

Після стабілізації фізіологічного стану хворого провели оперативне лікування, зокрема фіксацію перелому кісток лівої гомілки в апараті зовнішньої фіксації (АЗФ) Ілізарова. Цей метод лікування, за словами медиків, сприяє ранньому функціональному відновленню колінного та гомілково-ступного суглоба і мобільності рухів хворого при відкритому переломі.

Операція пройшла успішно. При проведенні рентгенологічного обстеження виявили, що фіксація відламків - задовільна.

В операційній працювали: завідувач травматологічним відділенням лікар-травматолог Брус Роман Богданович, лікар-анестезіолог Максимів Олексій Йосипович, сестра медична операційна Магдюк Людмила Анатоліївна.
У волинській лікарні «зібрали» ногу будівельника, який впав з висоти
У волинській лікарні «зібрали» ногу будівельника, який впав з висоти

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Теги: операція, медики, будівельник
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