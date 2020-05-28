У волинській лікарні «зібрали» ногу будівельника, який впав з висоти
Сьогодні, 09:18
У Нововолинській центральній міській лікарні прооперували будівельника, який впав з висоти.
Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.
Після падіння з висоти чотирьох метрів у лікарню КНП "НЦМЛ" доставили 28-річного будівельника Петра. Після проведеного огляду та обстеження встановили діагноз: "Відкритий відламковий перелом обох кісток лівої гомілки в середній третині, зі зміщенням. Забійна рвана рана задньої поверхні лівої гомілки".
Після стабілізації фізіологічного стану хворого провели оперативне лікування, зокрема фіксацію перелому кісток лівої гомілки в апараті зовнішньої фіксації (АЗФ) Ілізарова. Цей метод лікування, за словами медиків, сприяє ранньому функціональному відновленню колінного та гомілково-ступного суглоба і мобільності рухів хворого при відкритому переломі.
Операція пройшла успішно. При проведенні рентгенологічного обстеження виявили, що фіксація відламків - задовільна.
В операційній працювали: завідувач травматологічним відділенням лікар-травматолог Брус Роман Богданович, лікар-анестезіолог Максимів Олексій Йосипович, сестра медична операційна Магдюк Людмила Анатоліївна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.
Після падіння з висоти чотирьох метрів у лікарню КНП "НЦМЛ" доставили 28-річного будівельника Петра. Після проведеного огляду та обстеження встановили діагноз: "Відкритий відламковий перелом обох кісток лівої гомілки в середній третині, зі зміщенням. Забійна рвана рана задньої поверхні лівої гомілки".
Після стабілізації фізіологічного стану хворого провели оперативне лікування, зокрема фіксацію перелому кісток лівої гомілки в апараті зовнішньої фіксації (АЗФ) Ілізарова. Цей метод лікування, за словами медиків, сприяє ранньому функціональному відновленню колінного та гомілково-ступного суглоба і мобільності рухів хворого при відкритому переломі.
Операція пройшла успішно. При проведенні рентгенологічного обстеження виявили, що фіксація відламків - задовільна.
В операційній працювали: завідувач травматологічним відділенням лікар-травматолог Брус Роман Богданович, лікар-анестезіолог Максимів Олексій Йосипович, сестра медична операційна Магдюк Людмила Анатоліївна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Візитівка «Єврохолдінгу» – красивий благоустрій*
Сьогодні, 09:35
Курс валют у Луцьку станом на 14 червня
Сьогодні, 09:27
У волинській лікарні «зібрали» ногу будівельника, який впав з висоти
Сьогодні, 09:18