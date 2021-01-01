Курс валют у Луцьку станом на 14 червня





Євро при купівлі становить – 32.569, продажу – 32.998.



Курс російського рубля: купівля – 0.330, продаж – 0.381.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.972, продаж – 7.433.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку станом на 14 червня червня 2021 року такий: купівля – 26.898, а продаж – 27.129.Євро при купівлі становить – 32.569, продажу – 32.998.Курс російського рубля: купівля – 0.330, продаж – 0.381.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.972, продаж – 7.433.

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