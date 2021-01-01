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Курс валют у Луцьку станом на 14 червня

Курс валют у Луцьку станом на 14 червня
Курс долара у Луцьку станом на 14 червня червня 2021 року такий: купівля – 26.898, а продаж – 27.129.

Євро при купівлі становить – 32.569, продажу – 32.998.

Курс російського рубля: купівля – 0.330, продаж – 0.381.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.972, продаж – 7.433.

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Теги: курс гривні, Луцьк
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