На Волині за минулу добу виявили 18 випадків коронавірусу
Сьогодні, 10:14
За останню добу на Волині зареєстрували 18 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало за добу – 129 осіб.
Про це повідомляє обласний лабораторний центр.
За весь час пандемії в області зареєстрували 61 883 підтверджених випадки COVID-19, з них 3206 у дітей та 3605 у медичних працівників. Одужало 59 843 особи, з них 2916 дітей та 3328 медичних працівників. 1177 випадків хвороби завершились летально, в тому числі померло 29 медиків.
Кількість активних хворих – 863.
За період епідемічного спостереження зареєсрували 70 110 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 22 повідомлення про підозру на COVID-19.
Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежили 249 565 осіб. За минулу добу – 100 осіб, в тому числі приватними лабораторіями – 79.
Методом ІФА на COVID-19 обстежили 170 023 особи. За минулу добу — 34 особи, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 18 та приватними лабораторіями – 16.
Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 14 червня в Україні зафіксували 420 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, одужало – 3328 осіб, померло – 13 осіб.
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Про це повідомляє обласний лабораторний центр.
За весь час пандемії в області зареєстрували 61 883 підтверджених випадки COVID-19, з них 3206 у дітей та 3605 у медичних працівників. Одужало 59 843 особи, з них 2916 дітей та 3328 медичних працівників. 1177 випадків хвороби завершились летально, в тому числі померло 29 медиків.
Кількість активних хворих – 863.
За період епідемічного спостереження зареєсрували 70 110 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 22 повідомлення про підозру на COVID-19.
Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежили 249 565 осіб. За минулу добу – 100 осіб, в тому числі приватними лабораторіями – 79.
Методом ІФА на COVID-19 обстежили 170 023 особи. За минулу добу — 34 особи, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 18 та приватними лабораторіями – 16.
Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 14 червня в Україні зафіксували 420 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, одужало – 3328 осіб, померло – 13 осіб.
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