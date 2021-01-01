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У Луцьку горів легковик

У Луцьку горів легковик
У Луцьку вчора, 13 червня, сталася пожежа в легковому автомобілі.

Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку “101” о 17:48, повідомляє пресслужба волинських рятувальників.

До місця виклику виїхали рятувальники 1-ї державної пожежно-рятувальної частини, о 17:53 вогнеборці локалізували пожежу, о 17:55 ліквідували. До ліквідації пожежі залучали 4 чоловіка особового складу та 1 одиниця спецтехніки. Вогонь знищив ізоляцію електропроводки, лако-фарбове покриття капоту, пошкодив відсік двигуна.

Ймовірна причина пожежі: несправність електричної системи.

Фото - ілюстративне

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Теги: пожежа, Луцьк, легковик
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