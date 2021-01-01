У Луцьку горів легковик
Сьогодні, 10:25
У Луцьку вчора, 13 червня, сталася пожежа в легковому автомобілі.
Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку “101” о 17:48, повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
До місця виклику виїхали рятувальники 1-ї державної пожежно-рятувальної частини, о 17:53 вогнеборці локалізували пожежу, о 17:55 ліквідували. До ліквідації пожежі залучали 4 чоловіка особового складу та 1 одиниця спецтехніки. Вогонь знищив ізоляцію електропроводки, лако-фарбове покриття капоту, пошкодив відсік двигуна.
Ймовірна причина пожежі: несправність електричної системи.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку “101” о 17:48, повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
До місця виклику виїхали рятувальники 1-ї державної пожежно-рятувальної частини, о 17:53 вогнеборці локалізували пожежу, о 17:55 ліквідували. До ліквідації пожежі залучали 4 чоловіка особового складу та 1 одиниця спецтехніки. Вогонь знищив ізоляцію електропроводки, лако-фарбове покриття капоту, пошкодив відсік двигуна.
Ймовірна причина пожежі: несправність електричної системи.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Вміст алкоголю у 5 разів перевищував норму: на Волині зловили п'яного водія-порушника
Сьогодні, 10:49
Мирна армія: десантниць Жіночого руху «За майбутнє» навчали, як захищати себе фізично та морально
Сьогодні, 10:26
У Луцьку горів легковик
Сьогодні, 10:25
На Волині за минулу добу виявили 18 випадків коронавірусу
Сьогодні, 10:14
У Карпатах посеред червня випав сніг
Сьогодні, 09:50