Вміст алкоголю у 5 разів перевищував норму: на Волині зловили п'яного водія-порушника





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Зазначають, сьогодні, 14 червня, близько 5-ї години ранку, ковельські патрульні зупинили автомобіль Volkswagen Caddy, водій якого порушив ПДР.



Під час спілкування із 42-річною керманичкою інспектори виявили в неї ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан алкогольного сп’яніння показав результат у 1,05 проміле, що в 5 разів перевищує допустиму норму.



У результаті патрульні склали на неї адміністративні матеріали за ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та ст.125 (Інші порушення правил дорожнього руху) КУпАП та вилучили посвідчення водія.



Зауважують, за січень-травень на території Волинській області зареєстровано 24 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані, з них 2 ДТП з постраждалими, в яких 2 особи травмувалися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на вулиці Володимирській виявили п'яного водія.Про це повідомляє управління патрульної поліції Волині.Зазначають, сьогодні, 14 червня, близько 5-ї години ранку, ковельські патрульні зупинили автомобіль Volkswagen Caddy, водій якого порушив ПДР.Під час спілкування із 42-річною керманичкою інспектори виявили в неї ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан алкогольного сп’яніння показав результат у 1,05 проміле, що в 5 разів перевищує допустиму норму.У результаті патрульні склали на неї адміністративні матеріали за ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та ст.125 (Інші порушення правил дорожнього руху) КУпАП та вилучили посвідчення водія.Зауважують, за січень-травень на території Волинській області зареєстровано 24 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані, з них 2 ДТП з постраждалими, в яких 2 особи травмувалися.

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