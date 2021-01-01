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Вміст алкоголю у 5 разів перевищував норму: на Волині зловили п'яного водія-порушника

Вміст алкоголю у 5 разів перевищував норму: на Волині зловили п'яного водія-порушника
У Ковелі на вулиці Володимирській виявили п'яного водія.

Про це повідомляє управління патрульної поліції Волині.

Зазначають, сьогодні, 14 червня, близько 5-ї години ранку, ковельські патрульні зупинили автомобіль Volkswagen Caddy, водій якого порушив ПДР.

Під час спілкування із 42-річною керманичкою інспектори виявили в неї ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан алкогольного сп’яніння показав результат у 1,05 проміле, що в 5 разів перевищує допустиму норму.

У результаті патрульні склали на неї адміністративні матеріали за ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та ст.125 (Інші порушення правил дорожнього руху) КУпАП та вилучили посвідчення водія.

Зауважують, за січень-травень на території Волинській області зареєстровано 24 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані, з них 2 ДТП з постраждалими, в яких 2 особи травмувалися.

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Теги: Ковель, патрульна поліція, п'яний водій
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