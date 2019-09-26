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На Волині пройде велопробіг за участю незрячих людей

На Волині пройде велопробіг за участю незрячих людей
Із Замкової площі міста Луцьк у вівторок, 15 червня, об 11:40 год.стартує унікальний в Україні IV Всеукраїнський велопробіг за участю незрячих людей «Бачу! Можу! Допоможу!», у якому беруть участь зрячі та незрячі учасники.

Цьогоріч велопробіг розпочнеться у Луцьку за маршрутом Луцьк-Шацьк і завершиться 19 червня у Ковелі, - інформує Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.

Велопробіг «Бачу! Можу! Допоможу!» має на меті змінити суспільну думку та зламати стереотипи щодо обмежень та можливостей незрячих людей та сприяти їхній інтеграції в українське суспільство.

Організатор велопробігу – Всеукраїнська громадська організація «Боротьба за права». Захід відбувається за підтримки Волинської облдержадміністрації.



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Теги: велопробіг, Волинь, незрячі
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