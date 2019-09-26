На Волині пройде велопробіг за участю незрячих людей
Сьогодні, 11:11
Із Замкової площі міста Луцьк у вівторок, 15 червня, об 11:40 год.стартує унікальний в Україні IV Всеукраїнський велопробіг за участю незрячих людей «Бачу! Можу! Допоможу!», у якому беруть участь зрячі та незрячі учасники.
Цьогоріч велопробіг розпочнеться у Луцьку за маршрутом Луцьк-Шацьк і завершиться 19 червня у Ковелі, - інформує Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.
Велопробіг «Бачу! Можу! Допоможу!» має на меті змінити суспільну думку та зламати стереотипи щодо обмежень та можливостей незрячих людей та сприяти їхній інтеграції в українське суспільство.
Організатор велопробігу – Всеукраїнська громадська організація «Боротьба за права». Захід відбувається за підтримки Волинської облдержадміністрації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Цьогоріч велопробіг розпочнеться у Луцьку за маршрутом Луцьк-Шацьк і завершиться 19 червня у Ковелі, - інформує Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.
Велопробіг «Бачу! Можу! Допоможу!» має на меті змінити суспільну думку та зламати стереотипи щодо обмежень та можливостей незрячих людей та сприяти їхній інтеграції в українське суспільство.
Організатор велопробігу – Всеукраїнська громадська організація «Боротьба за права». Захід відбувається за підтримки Волинської облдержадміністрації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку на Перемоги зіткнулись два Renault Logan
Сьогодні, 11:19
Луцький нацгвардієць – кращий стрілець з автомата. ФОТО
Сьогодні, 11:15
На Волині пройде велопробіг за участю незрячих людей
Сьогодні, 11:11
Вміст алкоголю у 5 разів перевищував норму: на Волині зловили п'яну водійку-порушницю
Сьогодні, 10:49
Мирна армія: десантниць Жіночого руху «За майбутнє» навчали, як захищати себе фізично та морально
Сьогодні, 10:26