На Волині пройде велопробіг за участю незрячих людей

Із Замкової площі міста Луцьк у вівторок, 15 червня, об 11:40 год.стартує унікальний в Україні IV Всеукраїнський велопробіг за участю незрячих людей «Бачу! Можу! Допоможу!», у якому беруть участь зрячі та незрячі учасники.Цьогоріч велопробіг розпочнеться у Луцьку за маршрутом Луцьк-Шацьк і завершиться 19 червня у Ковелі, - інформує Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.Велопробіг «Бачу! Можу! Допоможу!» має на меті змінити суспільну думку та зламати стереотипи щодо обмежень та можливостей незрячих людей та сприяти їхній інтеграції в українське суспільство.Організатор велопробігу – Всеукраїнська громадська організація «Боротьба за права». Захід відбувається за підтримки Волинської облдержадміністрації.