Луцький нацгвардієць – кращий стрілець з автомата. ФОТО

Руслан Левчук здобув перемогу в особистій першості та став кращим стрільцем з автомата у Нацгвардії.



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Упродовж двох днів на загальновійськовому полігоні Міжнародного центру НГУ, що на Київщині, гвардійці змагались за звання кращих стрільців з автомата, пістолета та з практичної стрільби у Нацгвардії. 17 команд (а це понад 100 учасників) з різних частин Національної гвардії України демонстрували свою майстерність у восьми вправах з прикладної та практичної стрільби з бойової зброї.



Другого дня умови виконання вправ були ускладнені швидким пересуванням на рубіж стрільби та збільшенням відстані до цілі.



«Умови виконання вправ повинні бути максимально наближені до бойових. Витривалість, швидкість, фізична загартованість, психологічна стійкість, влучність – ось якості, які необхідні сьогодні нацгвардійцям під час виконання службово-бойових завдань», – зазначив у ході проведення змагань головний суддя чемпіонату, начальник відділу фізичної підготовки департаменту професійної підготовки Головного управління Національної гвардії України полковник Андрій Мелешко.



Участь у змаганнях майор Руслан Левчук, заступник командира військової частини 1141 з озброєння-начальник технічної частини, бере з 2010 року. І щоразу займає призові місця. Офіцер вважає, для перемоги потрібно небагато – трохи наполегливості й фарту.



«Будь-яка перемога не дається легко. Я вважаю, що майстерність приходить з досвідом і наполегливою працею. Але однієї фаховості, на мою думку, замало. Тут потрібно ще й трохи везіння. Щороку участь у чемпіонаті беруть найсильніші стрільці Нацгвардії і для мене честь змагатися з професіоналами», - ділиться враженнями від участі у змаганнях Руслан Левчук.



За підсумками чемпіонату переможцями в особистій першості стали:

- в номінації «Кращий стрілець з пістолета» – старшина Сергій Журба, військовослужбовець військової частини 4114 Західного ОТО;

- в номінації «Кращий стрілець з автомата» – майор Руслан Левчук, військовослужбовець військової частини 1141 Західного ОТО;

- в номінації «Кращий стрілець з практичної стрільби» – старшина Артем Гіштемульт, військовослужбовець військової частини 3044.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Київщині завершився Чемпіонат Національної гвардії України з прикладної і практичної стрільби. Військовослужбовець військової частини 1141 майорздобув перемогу в особистій першості та став кращим стрільцем з автомата у Нацгвардії.Про це повідомляють на офіційній сторінці "Військова частина 1141 Національної гвардії України м. Луцьк" у фейсбуці.Упродовж двох днів на загальновійськовому полігоні Міжнародного центру НГУ, що на Київщині, гвардійці змагались за звання кращих стрільців з автомата, пістолета та з практичної стрільби у Нацгвардії. 17 команд (а це понад 100 учасників) з різних частин Національної гвардії України демонстрували свою майстерність у восьми вправах з прикладної та практичної стрільби з бойової зброї.Другого дня умови виконання вправ були ускладнені швидким пересуванням на рубіж стрільби та збільшенням відстані до цілі.«Умови виконання вправ повинні бути максимально наближені до бойових. Витривалість, швидкість, фізична загартованість, психологічна стійкість, влучність – ось якості, які необхідні сьогодні нацгвардійцям під час виконання службово-бойових завдань», – зазначив у ході проведення змагань головний суддя чемпіонату, начальник відділу фізичної підготовки департаменту професійної підготовки Головного управління Національної гвардії України полковникУчасть у змаганнях майор Руслан Левчук, заступник командира військової частини 1141 з озброєння-начальник технічної частини, бере з 2010 року. І щоразу займає призові місця. Офіцер вважає, для перемоги потрібно небагато – трохи наполегливості й фарту.«Будь-яка перемога не дається легко. Я вважаю, що майстерність приходить з досвідом і наполегливою працею. Але однієї фаховості, на мою думку, замало. Тут потрібно ще й трохи везіння. Щороку участь у чемпіонаті беруть найсильніші стрільці Нацгвардії і для мене честь змагатися з професіоналами», - ділиться враженнями від участі у змаганнях Руслан Левчук.За підсумками чемпіонату переможцями в особистій першості стали:- в номінації «Кращий стрілець з пістолета» – старшина, військовослужбовець військової частини 4114 Західного ОТО;- в номінації «Кращий стрілець з автомата» – майор, військовослужбовець військової частини 1141 Західного ОТО;- в номінації «Кращий стрілець з практичної стрільби» – старшина, військовослужбовець військової частини 3044.

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