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Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно

Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
На Волині провели дослідження якості і безпечності води відкритих водойм у місцях масового відпочинку.

Про це інформує ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

Результати моніторингових досліджень, у тому числі за зверненнями власників пляжів, підтвердили безпечність купання у водоймах пляжів, рекреаційних зон станом на 11 червня:

— р. Стир (пляж міський центрального парку ім. Л. України м. Луцьк),

— штучна водойма ( пляж міський мікрорайону Шахтарський м. Нововолинськ),

— р. Стохід (пляж загального користування «Сонячний» та дві рекреаційні зони смт. Любешів),

— оз. Добре (пляж загального користування «оз. Добре» с. Раків Ліс Камінь-Каширського р-ну),

— озеро Згорани Велике (два пляжі с. Згорани Любомльської ОТГ Ковельського р-ну),

— озеро Світязь (три пляжі Госпрозрахункової організації будинкоуправління зони відпочинку

— ур. Гряда, пляж «Куточок рибалки» ШНПП с. Світязь, пляжі дитячих оздоровчих таборів

— «Світязь», «Супутник» в Шацькій ОТГ Ковельського р-ну),

— озеро Пісочне (пляж санаторію «Лісова пісня» ур. Гаївка Ковельського району),

— озеро Чорне (місце масового відпочинку смт. Шацьк Ковельського р-ну),

— озеро Озюрко (місце масового відпочинку с. Воєгоще Камінь-Каширського району),

— р. Турія (місце масового відпочинку с. Бузаки Камінь-Каширського району),

— р. Цир (місце масового відпочинку м. Камінь-Каширський),

— р. Прип’ять (місце масового відпочинку смт Ратне Ковельського району),

— озеро Радожич (місце масового відпочинку с. Гірники Ковельського району),

— оз. Любязь (місце масового відпочинку с. Люб’язь Камінь-Каширського району),

— озеро Тросне (рекреаційна зона с. Карасин Камінь-Каширського району),

— озеро Глибоке (рекреаційна зона с. Городок Камінь-Каширського району),

— р. Стир (рекреаційна зона «Урочище Чебені» с. Кобче Луцького району),

— р. Стир (рекреаційна зона смт. Колки Луцького району).

Не відповідає вимогам за показниками безпеки проба води річці Сапалаївка, відібрана з акваторії загального пляжу «Теремнівські водойми». Індекс лактозопозитивних кишкових паличок становить 9300 при нормативному значенні 5000 в дм3 у воді поверхневих водойм, призначених для купання, спорту та відпочинку населення, а також водоймищ в межах населених пунктів. Департаменту житлово-комунального підприємства Луцької міської ради надали рекомендації щодо інформування населення та виставлення попереджувальних знаків про заборону купання у річці Сапалаївка на пляжі «Теремнівські водойми».

Вода водойм за санітарно-хімічними показниками та ґрунт (пісок) за паразитологічними показниками відповідають нормативам.

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Теги: купання, водойми, Волинь, Теремнівські ставки, вибір редактора
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Коментарі 1
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Це Ковельський район!!!

р. Прип’ять (місце масового відпочинкусмт Ратне Камінь-Каширського району),

— озеро Радожич (місце масового відпочинку с. Гірники Камінь-Каширського району)
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