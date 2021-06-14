Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Сьогодні, 11:24
На Волині провели дослідження якості і безпечності води відкритих водойм у місцях масового відпочинку.
Про це інформує ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».
Результати моніторингових досліджень, у тому числі за зверненнями власників пляжів, підтвердили безпечність купання у водоймах пляжів, рекреаційних зон станом на 11 червня:
— р. Стир (пляж міський центрального парку ім. Л. України м. Луцьк),
— штучна водойма ( пляж міський мікрорайону Шахтарський м. Нововолинськ),
— р. Стохід (пляж загального користування «Сонячний» та дві рекреаційні зони смт. Любешів),
— оз. Добре (пляж загального користування «оз. Добре» с. Раків Ліс Камінь-Каширського р-ну),
— озеро Згорани Велике (два пляжі с. Згорани Любомльської ОТГ Ковельського р-ну),
— озеро Світязь (три пляжі Госпрозрахункової організації будинкоуправління зони відпочинку
— ур. Гряда, пляж «Куточок рибалки» ШНПП с. Світязь, пляжі дитячих оздоровчих таборів
— «Світязь», «Супутник» в Шацькій ОТГ Ковельського р-ну),
— озеро Пісочне (пляж санаторію «Лісова пісня» ур. Гаївка Ковельського району),
— озеро Чорне (місце масового відпочинку смт. Шацьк Ковельського р-ну),
— озеро Озюрко (місце масового відпочинку с. Воєгоще Камінь-Каширського району),
— р. Турія (місце масового відпочинку с. Бузаки Камінь-Каширського району),
— р. Цир (місце масового відпочинку м. Камінь-Каширський),
— р. Прип’ять (місце масового відпочинку смт Ратне Ковельського району),
— озеро Радожич (місце масового відпочинку с. Гірники Ковельського району),
— оз. Любязь (місце масового відпочинку с. Люб’язь Камінь-Каширського району),
— озеро Тросне (рекреаційна зона с. Карасин Камінь-Каширського району),
— озеро Глибоке (рекреаційна зона с. Городок Камінь-Каширського району),
— р. Стир (рекреаційна зона «Урочище Чебені» с. Кобче Луцького району),
— р. Стир (рекреаційна зона смт. Колки Луцького району).
Не відповідає вимогам за показниками безпеки проба води річці Сапалаївка, відібрана з акваторії загального пляжу «Теремнівські водойми». Індекс лактозопозитивних кишкових паличок становить 9300 при нормативному значенні 5000 в дм3 у воді поверхневих водойм, призначених для купання, спорту та відпочинку населення, а також водоймищ в межах населених пунктів. Департаменту житлово-комунального підприємства Луцької міської ради надали рекомендації щодо інформування населення та виставлення попереджувальних знаків про заборону купання у річці Сапалаївка на пляжі «Теремнівські водойми».
Вода водойм за санітарно-хімічними показниками та ґрунт (пісок) за паразитологічними показниками відповідають нормативам.
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Про це інформує ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».
Результати моніторингових досліджень, у тому числі за зверненнями власників пляжів, підтвердили безпечність купання у водоймах пляжів, рекреаційних зон станом на 11 червня:
— р. Стир (пляж міський центрального парку ім. Л. України м. Луцьк),
— штучна водойма ( пляж міський мікрорайону Шахтарський м. Нововолинськ),
— р. Стохід (пляж загального користування «Сонячний» та дві рекреаційні зони смт. Любешів),
— оз. Добре (пляж загального користування «оз. Добре» с. Раків Ліс Камінь-Каширського р-ну),
— озеро Згорани Велике (два пляжі с. Згорани Любомльської ОТГ Ковельського р-ну),
— озеро Світязь (три пляжі Госпрозрахункової організації будинкоуправління зони відпочинку
— ур. Гряда, пляж «Куточок рибалки» ШНПП с. Світязь, пляжі дитячих оздоровчих таборів
— «Світязь», «Супутник» в Шацькій ОТГ Ковельського р-ну),
— озеро Пісочне (пляж санаторію «Лісова пісня» ур. Гаївка Ковельського району),
— озеро Чорне (місце масового відпочинку смт. Шацьк Ковельського р-ну),
— озеро Озюрко (місце масового відпочинку с. Воєгоще Камінь-Каширського району),
— р. Турія (місце масового відпочинку с. Бузаки Камінь-Каширського району),
— р. Цир (місце масового відпочинку м. Камінь-Каширський),
— р. Прип’ять (місце масового відпочинку смт Ратне Ковельського району),
— озеро Радожич (місце масового відпочинку с. Гірники Ковельського району),
— оз. Любязь (місце масового відпочинку с. Люб’язь Камінь-Каширського району),
— озеро Тросне (рекреаційна зона с. Карасин Камінь-Каширського району),
— озеро Глибоке (рекреаційна зона с. Городок Камінь-Каширського району),
— р. Стир (рекреаційна зона «Урочище Чебені» с. Кобче Луцького району),
— р. Стир (рекреаційна зона смт. Колки Луцького району).
Не відповідає вимогам за показниками безпеки проба води річці Сапалаївка, відібрана з акваторії загального пляжу «Теремнівські водойми». Індекс лактозопозитивних кишкових паличок становить 9300 при нормативному значенні 5000 в дм3 у воді поверхневих водойм, призначених для купання, спорту та відпочинку населення, а також водоймищ в межах населених пунктів. Департаменту житлово-комунального підприємства Луцької міської ради надали рекомендації щодо інформування населення та виставлення попереджувальних знаків про заборону купання у річці Сапалаївка на пляжі «Теремнівські водойми».
Вода водойм за санітарно-хімічними показниками та ґрунт (пісок) за паразитологічними показниками відповідають нормативам.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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р. Прип’ять (місце масового відпочинкусмт Ратне Камінь-Каширського району),
— озеро Радожич (місце масового відпочинку с. Гірники Камінь-Каширського району)