Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно

На Волині провели дослідження якості і безпечності води відкритих водойм у місцях масового відпочинку.Про це інформує ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».Результати моніторингових досліджень, у тому числі за зверненнями власників пляжів, підтвердили безпечність купання у водоймах пляжів, рекреаційних зон станом на 11 червня:— р. Стир (пляж міський центрального парку ім. Л. України м. Луцьк),— штучна водойма ( пляж міський мікрорайону Шахтарський м. Нововолинськ),— р. Стохід (пляж загального користування «Сонячний» та дві рекреаційні зони смт. Любешів),— оз. Добре (пляж загального користування «оз. Добре» с. Раків Ліс Камінь-Каширського р-ну),— озеро Згорани Велике (два пляжі с. Згорани Любомльської ОТГ Ковельського р-ну),— озеро Світязь (три пляжі Госпрозрахункової організації будинкоуправління зони відпочинку— ур. Гряда, пляж «Куточок рибалки» ШНПП с. Світязь, пляжі дитячих оздоровчих таборів— «Світязь», «Супутник» в Шацькій ОТГ Ковельського р-ну),— озеро Пісочне (пляж санаторію «Лісова пісня» ур. Гаївка Ковельського району),— озеро Чорне (місце масового відпочинку смт. Шацьк Ковельського р-ну),— озеро Озюрко (місце масового відпочинку с. Воєгоще Камінь-Каширського району),— р. Турія (місце масового відпочинку с. Бузаки Камінь-Каширського району),— р. Цир (місце масового відпочинку м. Камінь-Каширський),— р. Прип’ять (місце масового відпочинку смт Ратне Ковельського району),— озеро Радожич (місце масового відпочинку с. Гірники Ковельського району),— оз. Любязь (місце масового відпочинку с. Люб’язь Камінь-Каширського району),— озеро Тросне (рекреаційна зона с. Карасин Камінь-Каширського району),— озеро Глибоке (рекреаційна зона с. Городок Камінь-Каширського району),— р. Стир (рекреаційна зона «Урочище Чебені» с. Кобче Луцького району),— р. Стир (рекреаційна зона смт. Колки Луцького району).Не відповідає вимогам за показниками безпеки проба води річці Сапалаївка, відібрана з акваторії загального пляжу «Теремнівські водойми». Індекс лактозопозитивних кишкових паличок становить 9300 при нормативному значенні 5000 в дм3 у воді поверхневих водойм, призначених для купання, спорту та відпочинку населення, а також водоймищ в межах населених пунктів. Департаменту житлово-комунального підприємства Луцької міської ради надали рекомендації щодо інформування населення та виставлення попереджувальних знаків про заборону купання у річці Сапалаївка на пляжі «Теремнівські водойми».Вода водойм за санітарно-хімічними показниками та ґрунт (пісок) за паразитологічними показниками відповідають нормативам.