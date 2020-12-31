В Україні через дощі – високі ціни на сезонні фрукти та овочі
Сьогодні, 11:44
Перші абрикоси і сливи вже з’являються на прилавках в Україні. Наразі продають імпортні фрукти, бо українські ще дозрівають. А через цьогорічні рясні дощі їхній урожай буде меншим, аніж очікували фермери.
Про це пише ТСН з посиланням на agronews.ua.
За прогнозами економістів, ціни на вишню, абрикоси, персики і сливи влітку 2021 року будуть вищі, аніж торік в середньому на 15%.
Так, нині кілограм черешні на ринках стартує від 120 до 200 грн, що вже побило європейський рекорд. Причина, зокрема, в тому, що ранній урожай черешень знищили дощі.
Натомість полуниця на українських прилавках вже коштує 35-40 грн /кг. Очікується, що до кінця червня ягоди подешевшають ще більше.
Щодо ранніх овочів, кабачків, спаржі, буряка, капусти, то поки що ціни на них високі. За останній тиждень здешевшали тільки огірки, помідори і болгарський перець. Фермери прогнозують падіння цін на овочі на початок липня, коли почнуться збори ґрунтових сортів.
До слова, в Україні оптові ціни на лохину в цьому році суттєво обвалилися. Експерти прогнозують, що кілограм ягоди продаватимуть на третину дешевше.
Крім того, після досить різкого зниження цін через дощі в Україні дорожчає огірок.
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Про це пише ТСН з посиланням на agronews.ua.
За прогнозами економістів, ціни на вишню, абрикоси, персики і сливи влітку 2021 року будуть вищі, аніж торік в середньому на 15%.
Так, нині кілограм черешні на ринках стартує від 120 до 200 грн, що вже побило європейський рекорд. Причина, зокрема, в тому, що ранній урожай черешень знищили дощі.
Натомість полуниця на українських прилавках вже коштує 35-40 грн /кг. Очікується, що до кінця червня ягоди подешевшають ще більше.
Щодо ранніх овочів, кабачків, спаржі, буряка, капусти, то поки що ціни на них високі. За останній тиждень здешевшали тільки огірки, помідори і болгарський перець. Фермери прогнозують падіння цін на овочі на початок липня, коли почнуться збори ґрунтових сортів.
До слова, в Україні оптові ціни на лохину в цьому році суттєво обвалилися. Експерти прогнозують, що кілограм ягоди продаватимуть на третину дешевше.
Крім того, після досить різкого зниження цін через дощі в Україні дорожчає огірок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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