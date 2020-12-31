вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні через дощі – високі ціни на сезонні фрукти та овочі

В Україні через дощі – високі ціни на сезонні фрукти та овочі
Перші абрикоси і сливи вже з’являються на прилавках в Україні. Наразі продають імпортні фрукти, бо українські ще дозрівають. А через цьогорічні рясні дощі їхній урожай буде меншим, аніж очікували фермери.

Про це пише ТСН з посиланням на agronews.ua.

За прогнозами економістів, ціни на вишню, абрикоси, персики і сливи влітку 2021 року будуть вищі, аніж торік в середньому на 15%.

Так, нині кілограм черешні на ринках стартує від 120 до 200 грн, що вже побило європейський рекорд. Причина, зокрема, в тому, що ранній урожай черешень знищили дощі.

Натомість полуниця на українських прилавках вже коштує 35-40 грн /кг. Очікується, що до кінця червня ягоди подешевшають ще більше.

Щодо ранніх овочів, кабачків, спаржі, буряка, капусти, то поки що ціни на них високі. За останній тиждень здешевшали тільки огірки, помідори і болгарський перець. Фермери прогнозують падіння цін на овочі на початок липня, коли почнуться збори ґрунтових сортів.


До слова, в Україні оптові ціни на лохину в цьому році суттєво обвалилися. Експерти прогнозують, що кілограм ягоди продаватимуть на третину дешевше.

Крім того, після досить різкого зниження цін через дощі в Україні дорожчає огірок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фрукти, овочі, ціни, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку маршрутка на смерть збила велосипедиста
Сьогодні, 12:09
Що нового у Луцьку: огляд новин від 14.06.2021*
Сьогодні, 12:04
В Україні через дощі – високі ціни на сезонні фрукти та овочі
Сьогодні, 11:44
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Сьогодні, 11:24
У Луцьку на Перемоги зіткнулись два Renault Logan
Сьогодні, 11:19
Схожі новини
В Україні овочі стали дешевшими, а фрукти – здорожчали: які нині ціни В Україні овочі стали дешевшими, а фрукти – здорожчали: які нині ціни
03 червень, 09:36
В Україні подешевшали яблука та банани В Україні подешевшали яблука та банани
31 грудень, 2020, 06:31
Дорогі фрукти та ягоди в Україні: експерти пояснили, чому ціни «кусаються» Дорогі фрукти та ягоди в Україні: експерти пояснили, чому ціни «кусаються»
03 червень, 2020, 17:45
В Україні зросли ціни на овочі В Україні зросли ціни на овочі
25 січень, 2018, 18:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали, який вигляд матиме урбан-парк на проспекті Молоді в Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 12:40
 0
У Києві молодики викрали водія таксі та декілька годин били. ФОТО
Сьогодні, 12:29
 0
За кермом двоколісних були підлітки: у Луцьку зіткнулися скутер та мотоцикл
Сьогодні, 12:15
 0
У Луцьку маршрутка на смерть збила велосипедиста
Сьогодні, 12:09
 0
Що нового у Луцьку: огляд новин від 14.06.2021*
Сьогодні, 12:04
 0
Медіа
відео
1/8