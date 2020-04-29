Міграційна служба Волині у червні працюватиме за оновленим графіком
Сьогодні, 18:45
В Управлінні ДМС України у Волинській області у червні прийматимуть громадян за окремо встановленим графіком роботи.
Про це інформує Міграційна служба Волинської області на своїй сторінці у facebook.
Отож, графік роботи буде такий:
- 19, 20, 21 червня – вихідні дні;
- 26, 27, 28 червня – вихідні дні.
У територіальних підрозділах Управління:
- 20, 21, 22 червня – вихідні дні;
- 27, 28, 29 червня – вихідні дні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Міграційна служба Волинської області на своїй сторінці у facebook.
Отож, графік роботи буде такий:
- 19, 20, 21 червня – вихідні дні;
- 26, 27, 28 червня – вихідні дні.
У територіальних підрозділах Управління:
- 20, 21, 22 червня – вихідні дні;
- 27, 28, 29 червня – вихідні дні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Повідомили подробиці смертельної аварії з українцями в Румунії
Сьогодні, 18:48
Міграційна служба Волині у червні працюватиме за оновленим графіком
Сьогодні, 18:45
«Гроза контрабандистів»: автопарк волинських прикордонників поповнився новою технікою. ВІДЕО
Сьогодні, 18:04
Розповіли, скільки волинян отримали щеплення від Covid-19 у центрі вакцинації. ВІДЕО
Сьогодні, 18:01