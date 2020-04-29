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Міграційна служба Волині у червні працюватиме за оновленим графіком

Міграційна служба Волині у червні працюватиме за оновленим графіком
В Управлінні ДМС України у Волинській області у червні прийматимуть громадян за окремо встановленим графіком роботи.

Про це інформує Міграційна служба Волинської області на своїй сторінці у facebook.

Отож, графік роботи буде такий:

- 19, 20, 21 червня – вихідні дні;
- 26, 27, 28 червня – вихідні дні.

У територіальних підрозділах Управління:

- 20, 21, 22 червня – вихідні дні;
- 27, 28, 29 червня – вихідні дні.



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Теги: графік, міграційна служба, червень
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