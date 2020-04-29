Міграційна служба Волині у червні працюватиме за оновленим графіком





Про це інформує Міграційна служба Волинської області на своїй сторінці у facebook.



Отож, графік роботи буде такий:



- 19, 20, 21 червня – вихідні дні;

- 26, 27, 28 червня – вихідні дні.



У територіальних підрозділах Управління:



- 20, 21, 22 червня – вихідні дні;

- 27, 28, 29 червня – вихідні дні.







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