Що нового у Луцьку: огляд новин від 14.06.2021*
Сьогодні, 12:04
Основні події, проєкти та плани, які впливають на життя Луцька. Те, що треба знати кожному мешканцю міста, щоб тут комфортно жити, пересуватися, працювати і відпочивати.
На YouTube-каналі Будівельної компанії «Інвестор» - нова рубрика, в якій ми будемо розповідати про головні новини тижня.
У першому випуску - підсумки станом на понеділок, 14 червня 2021 року:
- як ремонтують проспект Волі і коли завершаться роботи. Окремим бонусом - ексклюзивне інтерв'ю із виконробом цього проекту;
- де встановлять "розумні" камери, які розпізнають обличчя;
- які міські водойми безпечні для здоров'я, а в яких - категорично не можна плавати;
- та інші важливі новини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
На YouTube-каналі Будівельної компанії «Інвестор» - нова рубрика, в якій ми будемо розповідати про головні новини тижня.
У першому випуску - підсумки станом на понеділок, 14 червня 2021 року:
- як ремонтують проспект Волі і коли завершаться роботи. Окремим бонусом - ексклюзивне інтерв'ю із виконробом цього проекту;
- де встановлять "розумні" камери, які розпізнають обличчя;
- які міські водойми безпечні для здоров'я, а в яких - категорично не можна плавати;
- та інші важливі новини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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