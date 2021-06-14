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Що нового у Луцьку: огляд новин від 14.06.2021*

Що нового у Луцьку: огляд новин від 14.06.2021*
Основні події, проєкти та плани, які впливають на життя Луцька. Те, що треба знати кожному мешканцю міста, щоб тут комфортно жити, пересуватися, працювати і відпочивати.

На YouTube-каналі Будівельної компанії «Інвестор» - нова рубрика, в якій ми будемо розповідати про головні новини тижня.

У першому випуску - підсумки станом на понеділок, 14 червня 2021 року:

- як ремонтують проспект Волі і коли завершаться роботи. Окремим бонусом - ексклюзивне інтерв'ю із виконробом цього проекту;
- де встановлять "розумні" камери, які розпізнають обличчя;
- які міські водойми безпечні для здоров'я, а в яких - категорично не можна плавати;
- та інші важливі новини.


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Теги: Інвестор, новини, Луцьк
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