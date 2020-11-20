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У Луцьку маршрутка на смерть збила велосипедиста

У Луцьку маршрутка на смерть збила велосипедиста
У Луцьку на вулиці Електоапаратній 66-річний водій автобуса БАЗ наїхав на велосипедиста. Чоловіка доставили у відділення інтенсивної терапії.

Аварія трапилась 13 червня близько 10 ранку. У лікарні, не приходячи до тями, потерпілий – 72-річний мешканець Луцька, помер, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

За цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Слідчі з’ясовують обставини автопригоди.





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Теги: аварія, Луцьк, велосипедист
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