У Луцьку маршрутка на смерть збила велосипедиста





Аварія трапилась 13 червня близько 10 ранку. У лікарні, не приходячи до тями, потерпілий – 72-річний мешканець Луцька, помер, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.



За цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Слідчі з’ясовують обставини автопригоди.











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