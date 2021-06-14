За кермом двоколісних були підлітки: у Луцьку зіткнулися скутер та мотоцикл
Сьогодні, 12:15
На вулиці Молодіжній у Луцьку зіткнулися скутер та мотоцикл.
Автопригода трапилася у суботу, 12 червня, повідомляє ГУНП у Волинській області.
За кермом двоколісних перебували 14-річні місцеві мешканці. Двоє підлітків постраждали, одного із них шпиталізували до лікарні.
За фактом аварії розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.
Нагадаємо, 13 червня близько 10 ранку у Луцьку маршрутка на смерть збила велосипедиста.
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Автопригода трапилася у суботу, 12 червня, повідомляє ГУНП у Волинській області.
За кермом двоколісних перебували 14-річні місцеві мешканці. Двоє підлітків постраждали, одного із них шпиталізували до лікарні.
За фактом аварії розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.
Нагадаємо, 13 червня близько 10 ранку у Луцьку маршрутка на смерть збила велосипедиста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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