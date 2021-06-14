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За кермом двоколісних були підлітки: у Луцьку зіткнулися скутер та мотоцикл

За кермом двоколісних були підлітки: у Луцьку зіткнулися скутер та мотоцикл
На вулиці Молодіжній у Луцьку зіткнулися скутер та мотоцикл.

Автопригода трапилася у суботу, 12 червня, повідомляє ГУНП у Волинській області.

За кермом двоколісних перебували 14-річні місцеві мешканці. Двоє підлітків постраждали, одного із них шпиталізували до лікарні.

За фактом аварії розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.

Нагадаємо, 13 червня близько 10 ранку у Луцьку маршрутка на смерть збила велосипедиста.

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Теги: Луцьк, аварія, неповнолітні
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