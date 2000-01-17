Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 15 червня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 15 червня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-18:00
м.Володимир-Волинський
ПАТ «Волиньгаз» м.Володимир-Волинський
вул. Ревуцького 1-35, 2-30, Лермонтова 1-43,2-26, Сагайдачного, 75, 83,83а,85,Сковороди, 3-11,4-18, Солопа, 7-13,6-14,Тараскіна 1-17,6-20,Чурай
2. 09:00-17:00
м.Володимир-Волинський
ТзОВ Продукти, ФОП Роман м-н "Обрій"
к-к ПП Універсам, к-к Володимир-Волинський Хлібозавод №7 м.Володимир-Волинський
вул.Незалежності, 4а, Ковельська,
Сагайдачного, 13-71, 6-72
3 ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-185 09:00-17:00 с. Заріччя
вул.Лобачинська 1-5,2,4,
вул. Червонобережна 25-45,24-42,66
4 ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-385 09:00-17:00 с. Хворостів
вул.Східна 5-13,2,4
вул.Базалія 2-16.
5 ПЛ-0,4 кВ Л-3, Л-4 КТП-374 09:00-17:00 Школа
Церква, клуб
Магазин
Молокопункт с. Свійчів
вул.Макарова , 1-75,2-72,
вул.Садова 1-7,2-10,
вул.Прифермерська 3,2-6,
вул.Вандиволя 1-5,2,
вул.Лісна 1-5,2-10,
6 ПЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-284 09:00-17:00 с. Суходоли
вул. Польова 29-45, 50-54
7 ПЛ-10 кВ Л-03-04 09:00-17:00 с. Лудин
Склад, Їдальня дитсадка, Церква,Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРТАУЕР",Магазин, Млин, клуб, контора, пошта, АТС, Пожежне депо
с. Амбуків
Магазин,ФАП,Клуб водогін , Школа с. Лудин
вул.Гірська,Гостинець ,Л.Українки
Зелена,Шевченка,
с. Амбуків
вул. Петрова, Гагаріна
7 КТП-22 09:00-17:00 СКЗ
Кафе "Підкова"
Володимир-Волинська. міжрайонна держ. лабораторія ветмедицини м.Володимир-Волинський
вул.Стуса ,4-67, вул.Лєвенцова 3-83
вул.Олександра Олеся, 10-102
вул.Зимнівська ,вул.Лабораторна
вул.Братковського ,42-54
вул.Зубинського
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
с.Тишковичі
вул.Тишковичівська25,27; провулок 4.
2. ПЛ-10кВ Л04-05 від ЛР-45 10:00-17:00 с.Луковичі
вул.Набережна, Колгоспна.
Камінь-Каширський район
1. КТП-289 09:00-17:00 Школа, клуб, ССТ Бузаки (магазин), Мед. пункт с. Котуш,
вул. Центральна, вул. Колгоспна, вул. Молодіжна, вул. Березина
2. ПЛ-10кВ Л 73-03 від ЛР-93 до ЛР-103 09:00-17:00 Всі юридичні споживачі с. Гута-Боровенська
с. Малі Голоби: відсутні с. Гута-Боровенська,
вул. Вижар, вул. Набережна, вул. Довга Нива, вул. Острів, вул. Берізка
с. Малі Голоби,
вул. Центральна
Ківерцівський район
1 ПЛ-10 кВ Л 70-09 частково 8:30-17:00 Філія "Ківерцівський автодор"ДП "Волинський облавтодор"
ФОП Ващук Андрій Феодосійович
м.Ківерці
вул.Чкалова,буд.2-24/парні/,86,
вул.Ів.Франка,буд.1-29,
вул.Залізнична, 39-78, 84,86,
вул.Київська буд.81,83,85,
вул.Холмська буд.1-30,
вул.Літописна буд.1-21,
вул.Січових Стрільців,буд.1-25,
вул. Довбуша 1-15, 4-30,
вул. Космонавтів 19а-61, 12-52,
2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-25317 8:30-17:00 с. Дерно
вул. Першотравнева -частково
вул. Ставківська,
3 ПЛ 0,4 кВ від КТП25193 8:30-20:00 с. Дідичі
вул. Л.Українки, буд. 1-4,6
вул. Чехова, буд. 3-9,11,13
вул. Миру, буд. 34-48,42а
вул. Польова, буд. (непарні) 7-25
вул. 8-го березня, буд. 1-6
4 ПЛ 0,4 кВ від КТП-25512 8:30-20:00 Цуманське споживче товариство
смт.Цумань
вул.Грушевського,буд. 15-31,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Бар с.Любитів
2.
9:00-17:00
Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
Свято-Луківська громада Української православної церкви, Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО
Голобська селищна рада с.Великий Порськ
3.
ПЛ-0,4кВ від ТП №409
9:00-17:00
Державне виробничо-торгове підприємство
"Волиньфармпостач"
МПП "Землемір",ФОП Приступа С.В
ФО Самчук І.В,ФОП Дідицький Р.В
РЖКП №1,Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Оксенюк Н.Д, Підприємець Коцурський С.П
Житлово-будівельний кооператив "Дружба"
Ф.О. Галкіна Н.В,ФОП Дорощук Л.В
ФОП Яковицька Л.А, ФОП Мірчук О.В
ТзОВ "УКРАЇНСЬКА ФАРМАЦЕВТИЧНА
РОЗДРІБНА КОМПАНІЯ"
ФОП Михальчук В.П, ФОП Макарусь В.П
ТзОВ "Оптика ЛТД",Підприємство теплових мереж "Ковельтепло",ФОП Лукашик І.І
ФОП Чабан В.М,ФОП Мерзлікін В.В
Колективне підприємство "Талісман"
ФО Самчук І.В,АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Ф.о.Півень М.М,Приватна фірма "Скорпіон- сервіс",ТзОВ "С.В.С.",ФОП Давидюк В.В
АТ "Ощадбанк", Філія -Волинське обласне
управління АТ "Ощадбанк" м.Ковель, вул..Незалежності; вул..Смірнова; вул..Грушевського;
4.
ПЛ-0,4кВ від ТП №646
9:00-17:00
Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради с.Радошин
Локачинський район
1. КТП-122 12:00-17:00 млин ФОП Лаценко 0997549339 с .Привітне частково вул.Набережна,Шевченка,Миру
2. ПЛ-10кВ Л-22-05 09:00-17:00 смт Локачі;ветлікарнія
Дорогинчі:садік,школа,м-н ФОП Мельник,м-н ФОП Сокоринська,майстернч ФОП Козак,корівник ФОП Кондратюк,свинарник ФОП Свиріпа
Пятикори:садік,школа,м-н ФОП Кондратюк
Н.Цевеличі:м-н ФОП Мельник
Пятикори:свинокомплекс с.Дорогиничі,Пятикори,Н.Цевеличі.смт Локачі вул.Горелова
3. частково ПЛ-0.4кВ Л-21-01 від ЛР-102 9:00-17:00 с.Холопичі
місто Луцьк
1 ПЛ-10кВ Л 31-05
ТП-139
Підключення ТП 09:00-17:00 Готель їдальні,Приміщення котельні
Цех столярних виробів компанія «ВМД»
ФОП «Ольховий»,Агрохімлобораторія
Облдержточність,Автомайстерня Мамсурова 8а
ВКФ «Волинська компанія»,КП «Промбуд-6»
ПП «Серватович» вул. Мамсурова (частково)
вул. Боженка (частково)
вул. Ковпака (частково)
Луцький район
1. 09:00 – 16:00
ТзОВ „Панхім”, Філія „Луцький райавтодор”, ФОП „Калінін С.В., ПВП „ЕДГАРД”, ФОП Лучицький. м. Луцьк вул. Боженка, Мамсурова, Ковпака,
с. Рованці (від Мамсурова до Об’їздної) вул. Веселкова, 5-та Об'їздна, Дружби, Козацька, Ранкова, Липнева, Я.Мудрого, 3-тя Об'їздна, пров. Каштановий, Оксамитовий, Енергетична, Хутірська, Спокійна, Жасмінова, Новоукраїнська
2 ПЛ-10 кВ Л-54-02 від ЛР-30 (КТП-41, 99, 252, 306, 386, 389, 516, 586, 601, 612, 646, 672, 698, 774) 09:30-17:00 АЗС „Лукойл”, АЗС „Формула-Ритейл”, ФОП Іващенко С.В., ПП Гаврилюк Ю.Р., Житловий кооперитив „Комфорт”, ПП Понурко А.С. с. Гаразджа
вул. Лісова, Вишнева, Гірська, Зоряна, Шкільна, Сонячна, Новоселів, Прилісна, Підгайна, Селекційна, Незалежності, Світла, Чорновола
3 ПЛ-10 кВ Л-20-05 від к.3 ЗТП-464 (ЗТП-411) 09:00-16:30 Дитсадок, ВУЖКГ с.Липини (котельня, 16кв.ж/б). с.Липини
вул.Шкільна, Нова, Першого Травня, Молодвжна, Садова, Окружна.
4 ПЛ-10 кВ Л-67-05 (КТП-88, 89, 453, 668, 90, ЗТП-824) 09:00 – 17:00 ПП Заінчковська Г.М., Пп.Кашуба В.В., ПП Кучерук В.М., ПП Новосад Т.М., СГТзОВ „Маяк”, ПП Яблончук Р.А., ТзОВ «Дарлісад». с. Маташівка,
с. Сирники
5 КТП-66 10:00-16:00 с. Смолигів вул. Першого Травня
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 -17 00
с. Олеськ
2 ПЛ 10кВЛ52-03 відЛР 21 ЗТП-36 9 00 -17 00 Гостиниця с. Головно Д/С с. Головно С/Р с. Головно Телемайст. с.Головно Ветдільниця с.Головно ПАТ "Укртелеком" ВД УДППЗ"Укрпошта" Кондцех с.Головно ФОП Сулік П.В Бар "Гермес" Будинок культури СДПЧ-11 Школа с.Головно ТОВ "Надія ФОП Філюк О.М ФОП Гут Т.В. ФОП Лещук М.П. с Головно
3 ПЛ 04кВ КТП-342 9 00 -17 00 Приватне виробничо-комерційне підприемство"Плесо" Магазин "Вишенька" смт Шацьк
4 ПЛ 04кВ КТП-182 9 00 -17 00 с Затишшя
Любешівський район
1 ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-121 10:00-17:00 с. Бірки (Частково)
2 ПЛ-10кВ Л-10-02 від ЛР-6 до ЗТП 229 до ЛР-86 10:00-17:00 Пилорама; Насосна станція с. Підкормілля (Частково)
с. Любязь (Частково)
3 КТП-272 11:00-16:00 Насосна станція с. Цир (Частково)
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-275 10:00-18:00 Сільська рада (клуб, водонапірна башня), СВК "Мрія" (контора СВК), Районний відділ освіти (школа), ФОП Снитюк В.О. (торговий центр), ФОП Мокійчук В.М. (ларьок), ФОП Безереу Руслан Георгійович (магазин-закусочна), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Старосілля
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-34 10:00-17:00 ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок). с. Старий Чорторійськ
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-46 10:00-18:00 с. Набруска
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-47 10:00-18:00 Новорудська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Набруска
місто Нововолинськ
1. КТП-60 09:00-17:00 м. Нововолинськ:
Гаражний масив вул. Шахтарська, гаражі : ПК, Родюк, Кривицький м. Нововолинськ:
вул. Шахтарська 22, 24, 41, 43;
ж/б Касьян, Шпур.
с. Шахтарське
вул. Шахтарська 12, 18, 19, 20.
2. ПЛ-0,4 кВ Л-8
ЗТП-24 09:00-17:00 - м.Нововолинськ:
вул. Нестерова, Транспортна,
Кисіля 40, 42
Ратнівський район
1.
(Т. О.)
10:00 - 15:00
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПРЕПОДОБНОГО АМФІЛОХІЯ ПОЧАЇВСЬКОГО УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ С.МЕЛЬНИКИ-РІЧИЦЬКІ РАТНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ФОП Сільчук Валентина Володимирівна: Магазин с. М-Річицькі частково с. М. Річицькі
2. КТП-17
(К. Р.) 10:00 - 16:30
частково с. Велимче
3 ПЛ-0,4 кВ Л-1; Л-2; Л-3; Л-4 від КТП-63
(Т. О.) 09:30 - 17:00
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ-ДИТЯЧИЙ САДОК" С.ГІРНИКИ:
Дитячий садок Котельня, Дитячий садочок, Корпус №2,С/Ш Котельня частково с. Гірники
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-36073 9:00-17:00 с. Валерянівка ФОП Вронський Т.М. магазин с. Валер'янівка, вул. Зарічна
Хабаровська
2
КТП-36350
9:00-17:00 с.Немир, клуб,школа. с.Немир, вул. Перемоги, Шкільна,Лугова,Молодіжна.
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36498 9:00-17:00 с.Доросині ветдільниця с Доросині вул.Паркова,Молодіжна
4
9:00-17:00 с. Уляники, П-ць Фісай Г.М.Магазин
ПП Симонович Р. М.Магазин
П-ць Чачанко Р.Д. Магазин
С/р Уляники Будинок просвіти
ТзОВ "Уляники" Контора
ПрАТ "Київстар" Станція с. Уляники, вул. Центральна, 11-17, 10-18
5
ПЛ-0,4кВ ТП-36287
9:00-17:00 с.Башова Магазин с. Башова, вул. Лісова
6
КТП-36200
9:00-17:00 ТзОВ "Лан-Волинь" зерносклад, корівник, кузня
ФОП Марчук Ю.С. магазин
КЗ "Рож.район. ЦПМСД" ФАП
7
ПЛ-0,4кВ ТП-36181
9:00-17:00 с.Доросині, СВК "Батьківщина" корівники с.Доросині, вул.Громуш
8
КТП-36357
9:00-17:00 тракторна бригада с.Рудка-Козинська
9
КТП-36058
9:00-17:00 с.Іванівка,церква,кіоск,клуб,поштове відділення,
магазин с.Іванівка, вул.Набережна, Радянська,
Перемоги
10
ПЛ-10кВ Л18-04
9:00-17:00 м.Рожище ФОП Ніколайчук В.П. цех по переробці м’яса, АЗС»Аветра», ГРП-2, контора, Приватне автотранспортне підприємство "Наін"виробничі приміщення, ФОП Дмитрук П.М.деревообробний цех, МПП "Волинь" столярний цех, паливний склад, ветлікарня, стадіон, ТзОВ "Древпромсервіс"виробничі бази, МПП "Дельта"магазин №2, виробнича база, МПП "Дельта"деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32 , Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа.Трудова
11
ПЛ-0,4кВ ТП-36087
9:00-17:00 П-ць Ковальчук Ю.О. Торговий кіоск
ФОП Сегеда В.А. Виробнича база,Релігійна громада "Свідки Єгови" Храм
Громада ЄХБ м.Рожище Церква
ПП "Контакт" Виробнича база м.Рожище, вул.Драгоманова, Січових стрільців,
12
ПЛ-0,4кВ ТП-36095
9:00-17:00 Рожищенське відділення Ощадбанку, ЦНАП, Відділ освіти, м.Рожище, вул.1Травня
вул.Грушевського,
13
КТП-36029
9:00-17:00 с.Топільно, Контора,Відділення звязку,Магазин,ФАП, школа, котельня
Дитячий садок, клуб, КНС
Артскважина,Салон урочистих подій с.Топільно, вул.Ватутіна, Першотравнева
14
КТП-36220
9:00-17:00 с.Любче ФОП Самолюк І.С.картоплесховище
ФОП Павлюк П.В. млин
15
ПЛ-10кВ Л71-05
9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (повністю) с.Рудка-Козинська (повністю)
16
ПЛ-10кВ Л18-12
9:00-17:00 с.Дмитрівка(повністю) с.Дмитрівка, вул.Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова
17
ПЛ-10кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю)
18
ПЛ-0,4кВ ТП-36262
9:00-17:00 Фермерське господарство"ЛІЛІ-ЛАЙН"с.Свидники с.Милін, вул.Гранична,
19
ПЛ-0,4кВ ТП-36054
9:00-17:00 с.Духче, артсвердловина,шкільна майстерня,клуб,ФАП ,магазин. с.Духче, вул.Жовтнева,Тиха
Травнева,Миру,Набережна
Старовижівський район
1 ПЛ-10кВ Л-13-01 10:00-13:00 с Сераховичі Контора,Котельня,Церква,Пилорама,АТС,Клуб,Магазин Примєр, Школа,Лікарня,ПП Симонюк,Брікет Стор,КЗС,Сушилка,с Грабово Церква,Школа,с Солов’ї С/рада,Школа,Магазин,ФАП,АТС,с Комарово Школа,Магазин,ФАП с Ниці ПрАТ «Київстар» с Сераховичі,
с Грабово,
с Солов’ї,
с Комарово повністю.
2 ПЛ-10кВ Л-13-03 13:00-16:00 База відпочинку Об’єднана,Нацбанку,Форест Хаус ПП Степанюк,с Брунетівка Школа,Магазин с Поліське бази відпочинку,Школа,с Брунетівка
3 ПЛ-10Кв Л-27-05 ЗТП-36,КТП-219,283,150,288 10:00-17:00 СМП Агробуд,ВАТ Волиньгаз,Нотаріус.Суд,Перукарня,Служба безпеки,Управління соцзахисту,ВУЖКГ,Київстар,ПП Маркевич,Івчик,Талашко смт Стара Вижва вул Незалежності,Польова,Заводська,Карбишева,Піонерська,Гагаріна,Поліська,Проектна,Володимирська,Садова,Підлісна,пров Привітний, Затишний, 500-річчя, Заміська, Івасюка, Злітна, Карбишева, Пушкіна, Польова
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-27 10:00-16:30 ФГ «Волиньагрохолдинг» с.Бобли
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-269 Л-1 10:00-16:30 Дит.садок с.Ставки
вул.Зацерковна
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-286 10:00-13:00 с.Соловичі
4 10:00-16:30 ФОП Зінюк – ресторан «Зустріч», ФОП Ковальчук,Толстов, Печоха, Столярчук, Олеярник, Бевзова, Пацерук, Ковальчук, Мисилюк, Федорук, Іванюк, Полянський, Головчак, Жук, Оніщук, Киричук, Токарська, Міхайлуц- магазин, аптека, перукарня, ощадбанк, універмаг, БК, глядацький зал, церква, Луківська с/р – адмінприміщення, госпдвір УЖКГ, водокачка, котельня, ФОП Сукач- торговий кіоск, лазня, ФОП Мартинюк – пункт прийому молока, ПТУ-22 гуртожиток, млин, підсобне господарство, АТС, пошта, школа, кухня, ФОП Зінюк – магазин «Артеміда», ППЧ, дит.садок, насосна, дім молитви, ФОП Куць- магазин, Льононасінева- адмінприміщення, укрзалізниця – резерв, водокачка, ФОП Печоха – кафе «Мрія», смт.Луків
вул..Шевченка, Миру, Грушевського, Жовтнева, Ковельська, Миру, С.Наливайка, Незалежності, 1-го Травня, Паркова, О.Пчілки, Молєва, Заводська, Ватутіна, Кузніцова, Робітнича, Січових Стрільців, Залізнична
5 ПЛ-0,4кВ
КТП-176 10:00-16:30 с.Дажва
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-18:00
м.Володимир-Волинський
ПАТ «Волиньгаз» м.Володимир-Волинський
вул. Ревуцького 1-35, 2-30, Лермонтова 1-43,2-26, Сагайдачного, 75, 83,83а,85,Сковороди, 3-11,4-18, Солопа, 7-13,6-14,Тараскіна 1-17,6-20,Чурай
2. 09:00-17:00
м.Володимир-Волинський
ТзОВ Продукти, ФОП Роман м-н "Обрій"
к-к ПП Універсам, к-к Володимир-Волинський Хлібозавод №7 м.Володимир-Волинський
вул.Незалежності, 4а, Ковельська,
Сагайдачного, 13-71, 6-72
3 ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-185 09:00-17:00 с. Заріччя
вул.Лобачинська 1-5,2,4,
вул. Червонобережна 25-45,24-42,66
4 ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-385 09:00-17:00 с. Хворостів
вул.Східна 5-13,2,4
вул.Базалія 2-16.
5 ПЛ-0,4 кВ Л-3, Л-4 КТП-374 09:00-17:00 Школа
Церква, клуб
Магазин
Молокопункт с. Свійчів
вул.Макарова , 1-75,2-72,
вул.Садова 1-7,2-10,
вул.Прифермерська 3,2-6,
вул.Вандиволя 1-5,2,
вул.Лісна 1-5,2-10,
6 ПЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-284 09:00-17:00 с. Суходоли
вул. Польова 29-45, 50-54
7 ПЛ-10 кВ Л-03-04 09:00-17:00 с. Лудин
Склад, Їдальня дитсадка, Церква,Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРТАУЕР",Магазин, Млин, клуб, контора, пошта, АТС, Пожежне депо
с. Амбуків
Магазин,ФАП,Клуб водогін , Школа с. Лудин
вул.Гірська,Гостинець ,Л.Українки
Зелена,Шевченка,
с. Амбуків
вул. Петрова, Гагаріна
7 КТП-22 09:00-17:00 СКЗ
Кафе "Підкова"
Володимир-Волинська. міжрайонна держ. лабораторія ветмедицини м.Володимир-Волинський
вул.Стуса ,4-67, вул.Лєвенцова 3-83
вул.Олександра Олеся, 10-102
вул.Зимнівська ,вул.Лабораторна
вул.Братковського ,42-54
вул.Зубинського
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
с.Тишковичі
вул.Тишковичівська25,27; провулок 4.
2. ПЛ-10кВ Л04-05 від ЛР-45 10:00-17:00 с.Луковичі
вул.Набережна, Колгоспна.
Камінь-Каширський район
1. КТП-289 09:00-17:00 Школа, клуб, ССТ Бузаки (магазин), Мед. пункт с. Котуш,
вул. Центральна, вул. Колгоспна, вул. Молодіжна, вул. Березина
2. ПЛ-10кВ Л 73-03 від ЛР-93 до ЛР-103 09:00-17:00 Всі юридичні споживачі с. Гута-Боровенська
с. Малі Голоби: відсутні с. Гута-Боровенська,
вул. Вижар, вул. Набережна, вул. Довга Нива, вул. Острів, вул. Берізка
с. Малі Голоби,
вул. Центральна
Ківерцівський район
1 ПЛ-10 кВ Л 70-09 частково 8:30-17:00 Філія "Ківерцівський автодор"ДП "Волинський облавтодор"
ФОП Ващук Андрій Феодосійович
м.Ківерці
вул.Чкалова,буд.2-24/парні/,86,
вул.Ів.Франка,буд.1-29,
вул.Залізнична, 39-78, 84,86,
вул.Київська буд.81,83,85,
вул.Холмська буд.1-30,
вул.Літописна буд.1-21,
вул.Січових Стрільців,буд.1-25,
вул. Довбуша 1-15, 4-30,
вул. Космонавтів 19а-61, 12-52,
2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-25317 8:30-17:00 с. Дерно
вул. Першотравнева -частково
вул. Ставківська,
3 ПЛ 0,4 кВ від КТП25193 8:30-20:00 с. Дідичі
вул. Л.Українки, буд. 1-4,6
вул. Чехова, буд. 3-9,11,13
вул. Миру, буд. 34-48,42а
вул. Польова, буд. (непарні) 7-25
вул. 8-го березня, буд. 1-6
4 ПЛ 0,4 кВ від КТП-25512 8:30-20:00 Цуманське споживче товариство
смт.Цумань
вул.Грушевського,буд. 15-31,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Бар с.Любитів
2.
9:00-17:00
Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
Свято-Луківська громада Української православної церкви, Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО
Голобська селищна рада с.Великий Порськ
3.
ПЛ-0,4кВ від ТП №409
9:00-17:00
Державне виробничо-торгове підприємство
"Волиньфармпостач"
МПП "Землемір",ФОП Приступа С.В
ФО Самчук І.В,ФОП Дідицький Р.В
РЖКП №1,Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Оксенюк Н.Д, Підприємець Коцурський С.П
Житлово-будівельний кооператив "Дружба"
Ф.О. Галкіна Н.В,ФОП Дорощук Л.В
ФОП Яковицька Л.А, ФОП Мірчук О.В
ТзОВ "УКРАЇНСЬКА ФАРМАЦЕВТИЧНА
РОЗДРІБНА КОМПАНІЯ"
ФОП Михальчук В.П, ФОП Макарусь В.П
ТзОВ "Оптика ЛТД",Підприємство теплових мереж "Ковельтепло",ФОП Лукашик І.І
ФОП Чабан В.М,ФОП Мерзлікін В.В
Колективне підприємство "Талісман"
ФО Самчук І.В,АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Ф.о.Півень М.М,Приватна фірма "Скорпіон- сервіс",ТзОВ "С.В.С.",ФОП Давидюк В.В
АТ "Ощадбанк", Філія -Волинське обласне
управління АТ "Ощадбанк" м.Ковель, вул..Незалежності; вул..Смірнова; вул..Грушевського;
4.
ПЛ-0,4кВ від ТП №646
9:00-17:00
Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради с.Радошин
Локачинський район
1. КТП-122 12:00-17:00 млин ФОП Лаценко 0997549339 с .Привітне частково вул.Набережна,Шевченка,Миру
2. ПЛ-10кВ Л-22-05 09:00-17:00 смт Локачі;ветлікарнія
Дорогинчі:садік,школа,м-н ФОП Мельник,м-н ФОП Сокоринська,майстернч ФОП Козак,корівник ФОП Кондратюк,свинарник ФОП Свиріпа
Пятикори:садік,школа,м-н ФОП Кондратюк
Н.Цевеличі:м-н ФОП Мельник
Пятикори:свинокомплекс с.Дорогиничі,Пятикори,Н.Цевеличі.смт Локачі вул.Горелова
3. частково ПЛ-0.4кВ Л-21-01 від ЛР-102 9:00-17:00 с.Холопичі
місто Луцьк
1 ПЛ-10кВ Л 31-05
ТП-139
Підключення ТП 09:00-17:00 Готель їдальні,Приміщення котельні
Цех столярних виробів компанія «ВМД»
ФОП «Ольховий»,Агрохімлобораторія
Облдержточність,Автомайстерня Мамсурова 8а
ВКФ «Волинська компанія»,КП «Промбуд-6»
ПП «Серватович» вул. Мамсурова (частково)
вул. Боженка (частково)
вул. Ковпака (частково)
Луцький район
1. 09:00 – 16:00
ТзОВ „Панхім”, Філія „Луцький райавтодор”, ФОП „Калінін С.В., ПВП „ЕДГАРД”, ФОП Лучицький. м. Луцьк вул. Боженка, Мамсурова, Ковпака,
с. Рованці (від Мамсурова до Об’їздної) вул. Веселкова, 5-та Об'їздна, Дружби, Козацька, Ранкова, Липнева, Я.Мудрого, 3-тя Об'їздна, пров. Каштановий, Оксамитовий, Енергетична, Хутірська, Спокійна, Жасмінова, Новоукраїнська
2 ПЛ-10 кВ Л-54-02 від ЛР-30 (КТП-41, 99, 252, 306, 386, 389, 516, 586, 601, 612, 646, 672, 698, 774) 09:30-17:00 АЗС „Лукойл”, АЗС „Формула-Ритейл”, ФОП Іващенко С.В., ПП Гаврилюк Ю.Р., Житловий кооперитив „Комфорт”, ПП Понурко А.С. с. Гаразджа
вул. Лісова, Вишнева, Гірська, Зоряна, Шкільна, Сонячна, Новоселів, Прилісна, Підгайна, Селекційна, Незалежності, Світла, Чорновола
3 ПЛ-10 кВ Л-20-05 від к.3 ЗТП-464 (ЗТП-411) 09:00-16:30 Дитсадок, ВУЖКГ с.Липини (котельня, 16кв.ж/б). с.Липини
вул.Шкільна, Нова, Першого Травня, Молодвжна, Садова, Окружна.
4 ПЛ-10 кВ Л-67-05 (КТП-88, 89, 453, 668, 90, ЗТП-824) 09:00 – 17:00 ПП Заінчковська Г.М., Пп.Кашуба В.В., ПП Кучерук В.М., ПП Новосад Т.М., СГТзОВ „Маяк”, ПП Яблончук Р.А., ТзОВ «Дарлісад». с. Маташівка,
с. Сирники
5 КТП-66 10:00-16:00 с. Смолигів вул. Першого Травня
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 -17 00
с. Олеськ
2 ПЛ 10кВЛ52-03 відЛР 21 ЗТП-36 9 00 -17 00 Гостиниця с. Головно Д/С с. Головно С/Р с. Головно Телемайст. с.Головно Ветдільниця с.Головно ПАТ "Укртелеком" ВД УДППЗ"Укрпошта" Кондцех с.Головно ФОП Сулік П.В Бар "Гермес" Будинок культури СДПЧ-11 Школа с.Головно ТОВ "Надія ФОП Філюк О.М ФОП Гут Т.В. ФОП Лещук М.П. с Головно
3 ПЛ 04кВ КТП-342 9 00 -17 00 Приватне виробничо-комерційне підприемство"Плесо" Магазин "Вишенька" смт Шацьк
4 ПЛ 04кВ КТП-182 9 00 -17 00 с Затишшя
Любешівський район
1 ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-121 10:00-17:00 с. Бірки (Частково)
2 ПЛ-10кВ Л-10-02 від ЛР-6 до ЗТП 229 до ЛР-86 10:00-17:00 Пилорама; Насосна станція с. Підкормілля (Частково)
с. Любязь (Частково)
3 КТП-272 11:00-16:00 Насосна станція с. Цир (Частково)
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-275 10:00-18:00 Сільська рада (клуб, водонапірна башня), СВК "Мрія" (контора СВК), Районний відділ освіти (школа), ФОП Снитюк В.О. (торговий центр), ФОП Мокійчук В.М. (ларьок), ФОП Безереу Руслан Георгійович (магазин-закусочна), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Старосілля
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-34 10:00-17:00 ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок). с. Старий Чорторійськ
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-46 10:00-18:00 с. Набруска
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-47 10:00-18:00 Новорудська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Набруска
місто Нововолинськ
1. КТП-60 09:00-17:00 м. Нововолинськ:
Гаражний масив вул. Шахтарська, гаражі : ПК, Родюк, Кривицький м. Нововолинськ:
вул. Шахтарська 22, 24, 41, 43;
ж/б Касьян, Шпур.
с. Шахтарське
вул. Шахтарська 12, 18, 19, 20.
2. ПЛ-0,4 кВ Л-8
ЗТП-24 09:00-17:00 - м.Нововолинськ:
вул. Нестерова, Транспортна,
Кисіля 40, 42
Ратнівський район
1.
(Т. О.)
10:00 - 15:00
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПРЕПОДОБНОГО АМФІЛОХІЯ ПОЧАЇВСЬКОГО УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ С.МЕЛЬНИКИ-РІЧИЦЬКІ РАТНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ФОП Сільчук Валентина Володимирівна: Магазин с. М-Річицькі частково с. М. Річицькі
2. КТП-17
(К. Р.) 10:00 - 16:30
частково с. Велимче
3 ПЛ-0,4 кВ Л-1; Л-2; Л-3; Л-4 від КТП-63
(Т. О.) 09:30 - 17:00
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ-ДИТЯЧИЙ САДОК" С.ГІРНИКИ:
Дитячий садок Котельня, Дитячий садочок, Корпус №2,С/Ш Котельня частково с. Гірники
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-36073 9:00-17:00 с. Валерянівка ФОП Вронський Т.М. магазин с. Валер'янівка, вул. Зарічна
Хабаровська
2
КТП-36350
9:00-17:00 с.Немир, клуб,школа. с.Немир, вул. Перемоги, Шкільна,Лугова,Молодіжна.
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36498 9:00-17:00 с.Доросині ветдільниця с Доросині вул.Паркова,Молодіжна
4
9:00-17:00 с. Уляники, П-ць Фісай Г.М.Магазин
ПП Симонович Р. М.Магазин
П-ць Чачанко Р.Д. Магазин
С/р Уляники Будинок просвіти
ТзОВ "Уляники" Контора
ПрАТ "Київстар" Станція с. Уляники, вул. Центральна, 11-17, 10-18
5
ПЛ-0,4кВ ТП-36287
9:00-17:00 с.Башова Магазин с. Башова, вул. Лісова
6
КТП-36200
9:00-17:00 ТзОВ "Лан-Волинь" зерносклад, корівник, кузня
ФОП Марчук Ю.С. магазин
КЗ "Рож.район. ЦПМСД" ФАП
7
ПЛ-0,4кВ ТП-36181
9:00-17:00 с.Доросині, СВК "Батьківщина" корівники с.Доросині, вул.Громуш
8
КТП-36357
9:00-17:00 тракторна бригада с.Рудка-Козинська
9
КТП-36058
9:00-17:00 с.Іванівка,церква,кіоск,клуб,поштове відділення,
магазин с.Іванівка, вул.Набережна, Радянська,
Перемоги
10
ПЛ-10кВ Л18-04
9:00-17:00 м.Рожище ФОП Ніколайчук В.П. цех по переробці м’яса, АЗС»Аветра», ГРП-2, контора, Приватне автотранспортне підприємство "Наін"виробничі приміщення, ФОП Дмитрук П.М.деревообробний цех, МПП "Волинь" столярний цех, паливний склад, ветлікарня, стадіон, ТзОВ "Древпромсервіс"виробничі бази, МПП "Дельта"магазин №2, виробнича база, МПП "Дельта"деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32 , Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа.Трудова
11
ПЛ-0,4кВ ТП-36087
9:00-17:00 П-ць Ковальчук Ю.О. Торговий кіоск
ФОП Сегеда В.А. Виробнича база,Релігійна громада "Свідки Єгови" Храм
Громада ЄХБ м.Рожище Церква
ПП "Контакт" Виробнича база м.Рожище, вул.Драгоманова, Січових стрільців,
12
ПЛ-0,4кВ ТП-36095
9:00-17:00 Рожищенське відділення Ощадбанку, ЦНАП, Відділ освіти, м.Рожище, вул.1Травня
вул.Грушевського,
13
КТП-36029
9:00-17:00 с.Топільно, Контора,Відділення звязку,Магазин,ФАП, школа, котельня
Дитячий садок, клуб, КНС
Артскважина,Салон урочистих подій с.Топільно, вул.Ватутіна, Першотравнева
14
КТП-36220
9:00-17:00 с.Любче ФОП Самолюк І.С.картоплесховище
ФОП Павлюк П.В. млин
15
ПЛ-10кВ Л71-05
9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (повністю) с.Рудка-Козинська (повністю)
16
ПЛ-10кВ Л18-12
9:00-17:00 с.Дмитрівка(повністю) с.Дмитрівка, вул.Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова
17
ПЛ-10кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю)
18
ПЛ-0,4кВ ТП-36262
9:00-17:00 Фермерське господарство"ЛІЛІ-ЛАЙН"с.Свидники с.Милін, вул.Гранична,
19
ПЛ-0,4кВ ТП-36054
9:00-17:00 с.Духче, артсвердловина,шкільна майстерня,клуб,ФАП ,магазин. с.Духче, вул.Жовтнева,Тиха
Травнева,Миру,Набережна
Старовижівський район
1 ПЛ-10кВ Л-13-01 10:00-13:00 с Сераховичі Контора,Котельня,Церква,Пилорама,АТС,Клуб,Магазин Примєр, Школа,Лікарня,ПП Симонюк,Брікет Стор,КЗС,Сушилка,с Грабово Церква,Школа,с Солов’ї С/рада,Школа,Магазин,ФАП,АТС,с Комарово Школа,Магазин,ФАП с Ниці ПрАТ «Київстар» с Сераховичі,
с Грабово,
с Солов’ї,
с Комарово повністю.
2 ПЛ-10кВ Л-13-03 13:00-16:00 База відпочинку Об’єднана,Нацбанку,Форест Хаус ПП Степанюк,с Брунетівка Школа,Магазин с Поліське бази відпочинку,Школа,с Брунетівка
3 ПЛ-10Кв Л-27-05 ЗТП-36,КТП-219,283,150,288 10:00-17:00 СМП Агробуд,ВАТ Волиньгаз,Нотаріус.Суд,Перукарня,Служба безпеки,Управління соцзахисту,ВУЖКГ,Київстар,ПП Маркевич,Івчик,Талашко смт Стара Вижва вул Незалежності,Польова,Заводська,Карбишева,Піонерська,Гагаріна,Поліська,Проектна,Володимирська,Садова,Підлісна,пров Привітний, Затишний, 500-річчя, Заміська, Івасюка, Злітна, Карбишева, Пушкіна, Польова
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-27 10:00-16:30 ФГ «Волиньагрохолдинг» с.Бобли
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-269 Л-1 10:00-16:30 Дит.садок с.Ставки
вул.Зацерковна
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-286 10:00-13:00 с.Соловичі
4 10:00-16:30 ФОП Зінюк – ресторан «Зустріч», ФОП Ковальчук,Толстов, Печоха, Столярчук, Олеярник, Бевзова, Пацерук, Ковальчук, Мисилюк, Федорук, Іванюк, Полянський, Головчак, Жук, Оніщук, Киричук, Токарська, Міхайлуц- магазин, аптека, перукарня, ощадбанк, універмаг, БК, глядацький зал, церква, Луківська с/р – адмінприміщення, госпдвір УЖКГ, водокачка, котельня, ФОП Сукач- торговий кіоск, лазня, ФОП Мартинюк – пункт прийому молока, ПТУ-22 гуртожиток, млин, підсобне господарство, АТС, пошта, школа, кухня, ФОП Зінюк – магазин «Артеміда», ППЧ, дит.садок, насосна, дім молитви, ФОП Куць- магазин, Льононасінева- адмінприміщення, укрзалізниця – резерв, водокачка, ФОП Печоха – кафе «Мрія», смт.Луків
вул..Шевченка, Миру, Грушевського, Жовтнева, Ковельська, Миру, С.Наливайка, Незалежності, 1-го Травня, Паркова, О.Пчілки, Молєва, Заводська, Ватутіна, Кузніцова, Робітнича, Січових Стрільців, Залізнична
5 ПЛ-0,4кВ
КТП-176 10:00-16:30 с.Дажва
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Польська спортсменка продала олімпійську медаль, щоб допомогти хворій жінці з України. ВІДЕО
Сьогодні, 19:28
Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 15 червня
Сьогодні, 19:00
Повідомили подробиці смертельної аварії з українцями в Румунії
Сьогодні, 18:48