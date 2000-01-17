Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 15 червня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 15 червня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-18:00м.Володимир-ВолинськийПАТ «Волиньгаз» м.Володимир-Волинськийвул. Ревуцького 1-35, 2-30, Лермонтова 1-43,2-26, Сагайдачного, 75, 83,83а,85,Сковороди, 3-11,4-18, Солопа, 7-13,6-14,Тараскіна 1-17,6-20,Чурай2. 09:00-17:00м.Володимир-ВолинськийТзОВ Продукти, ФОП Роман м-н "Обрій"к-к ПП Універсам, к-к Володимир-Волинський Хлібозавод №7 м.Володимир-Волинськийвул.Незалежності, 4а, Ковельська,Сагайдачного, 13-71, 6-723 ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-185 09:00-17:00 с. Заріччявул.Лобачинська 1-5,2,4,вул. Червонобережна 25-45,24-42,664 ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-385 09:00-17:00 с. Хворостіввул.Східна 5-13,2,4вул.Базалія 2-16.5 ПЛ-0,4 кВ Л-3, Л-4 КТП-374 09:00-17:00 ШколаЦерква, клубМагазинМолокопункт с. Свійчіввул.Макарова , 1-75,2-72,вул.Садова 1-7,2-10,вул.Прифермерська 3,2-6,вул.Вандиволя 1-5,2,вул.Лісна 1-5,2-10,6 ПЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-284 09:00-17:00 с. Суходоливул. Польова 29-45, 50-547 ПЛ-10 кВ Л-03-04 09:00-17:00 с. ЛудинСклад, Їдальня дитсадка, Церква,Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРТАУЕР",Магазин, Млин, клуб, контора, пошта, АТС, Пожежне депос. АмбуківМагазин,ФАП,Клуб водогін , Школа с. Лудинвул.Гірська,Гостинець ,Л.УкраїнкиЗелена,Шевченка,с. Амбуківвул. Петрова, Гагаріна7 КТП-22 09:00-17:00 СКЗКафе "Підкова"Володимир-Волинська. міжрайонна держ. лабораторія ветмедицини м.Володимир-Волинськийвул.Стуса ,4-67, вул.Лєвенцова 3-83вул.Олександра Олеся, 10-102вул.Зимнівська ,вул.Лабораторнавул.Братковського ,42-54вул.ЗубинськогоВимкнень споживачів не заплановано1. 9:30-16:30с.Тишковичівул.Тишковичівська25,27; провулок 4.2. ПЛ-10кВ Л04-05 від ЛР-45 10:00-17:00 с.Луковичівул.Набережна, Колгоспна.1. КТП-289 09:00-17:00 Школа, клуб, ССТ Бузаки (магазин), Мед. пункт с. Котуш,вул. Центральна, вул. Колгоспна, вул. Молодіжна, вул. Березина2. ПЛ-10кВ Л 73-03 від ЛР-93 до ЛР-103 09:00-17:00 Всі юридичні споживачі с. Гута-Боровенськас. Малі Голоби: відсутні с. Гута-Боровенська,вул. Вижар, вул. Набережна, вул. Довга Нива, вул. Острів, вул. Берізкас. Малі Голоби,вул. Центральна1 ПЛ-10 кВ Л 70-09 частково 8:30-17:00 Філія "Ківерцівський автодор"ДП "Волинський облавтодор"ФОП Ващук Андрій Феодосійовичм.Ківерцівул.Чкалова,буд.2-24/парні/,86,вул.Ів.Франка,буд.1-29,вул.Залізнична, 39-78, 84,86,вул.Київська буд.81,83,85,вул.Холмська буд.1-30,вул.Літописна буд.1-21,вул.Січових Стрільців,буд.1-25,вул. Довбуша 1-15, 4-30,вул. Космонавтів 19а-61, 12-52,2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-25317 8:30-17:00 с. Дерновул. Першотравнева -часткововул. Ставківська,3 ПЛ 0,4 кВ від КТП25193 8:30-20:00 с. Дідичівул. Л.Українки, буд. 1-4,6вул. Чехова, буд. 3-9,11,13вул. Миру, буд. 34-48,42авул. Польова, буд. (непарні) 7-25вул. 8-го березня, буд. 1-64 ПЛ 0,4 кВ від КТП-25512 8:30-20:00 Цуманське споживче товариствосмт.Цуманьвул.Грушевського,буд. 15-31,1. 9:00-17:00Бар с.Любитів2.9:00-17:00Гуманітарний відділ виконавчого комітетуГолобської селищної радиСвято-Луківська громада Української православної церкви, Голобське споживче товариствоКовельське МТМОГолобська селищна рада с.Великий Порськ3.ПЛ-0,4кВ від ТП №4099:00-17:00Державне виробничо-торгове підприємство"Волиньфармпостач"МПП "Землемір",ФОП Приступа С.ВФО Самчук І.В,ФОП Дідицький Р.ВРЖКП №1,Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської радиФОП Оксенюк Н.Д, Підприємець Коцурський С.ПЖитлово-будівельний кооператив "Дружба"Ф.О. Галкіна Н.В,ФОП Дорощук Л.ВФОП Яковицька Л.А, ФОП Мірчук О.ВТзОВ "УКРАЇНСЬКА ФАРМАЦЕВТИЧНАРОЗДРІБНА КОМПАНІЯ"ФОП Михальчук В.П, ФОП Макарусь В.ПТзОВ "Оптика ЛТД",Підприємство теплових мереж "Ковельтепло",ФОП Лукашик І.ІФОП Чабан В.М,ФОП Мерзлікін В.ВКолективне підприємство "Талісман"ФО Самчук І.В,АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"Ф.о.Півень М.М,Приватна фірма "Скорпіон- сервіс",ТзОВ "С.В.С.",ФОП Давидюк В.ВАТ "Ощадбанк", Філія -Волинське обласнеуправління АТ "Ощадбанк" м.Ковель, вул..Незалежності; вул..Смірнова; вул..Грушевського;4.ПЛ-0,4кВ від ТП №6469:00-17:00Гуманітарний відділ виконавчого комітетуГолобської селищної ради с.Радошин1. КТП-122 12:00-17:00 млин ФОП Лаценко 0997549339 с .Привітне частково вул.Набережна,Шевченка,Миру2. ПЛ-10кВ Л-22-05 09:00-17:00 смт Локачі;ветлікарніяДорогинчі:садік,школа,м-н ФОП Мельник,м-н ФОП Сокоринська,майстернч ФОП Козак,корівник ФОП Кондратюк,свинарник ФОП СвиріпаПятикори:садік,школа,м-н ФОП КондратюкН.Цевеличі:м-н ФОП МельникПятикори:свинокомплекс с.Дорогиничі,Пятикори,Н.Цевеличі.смт Локачі вул.Горелова3. частково ПЛ-0.4кВ Л-21-01 від ЛР-102 9:00-17:00 с.Холопичі1 ПЛ-10кВ Л 31-05ТП-139Підключення ТП 09:00-17:00 Готель їдальні,Приміщення котельніЦех столярних виробів компанія «ВМД»ФОП «Ольховий»,АгрохімлобораторіяОблдержточність,Автомайстерня Мамсурова 8аВКФ «Волинська компанія»,КП «Промбуд-6»ПП «Серватович» вул. Мамсурова (частково)вул. Боженка (частково)вул. Ковпака (частково)1. 09:00 – 16:00ТзОВ „Панхім”, Філія „Луцький райавтодор”, ФОП „Калінін С.В., ПВП „ЕДГАРД”, ФОП Лучицький. м. Луцьк вул. Боженка, Мамсурова, Ковпака,с. Рованці (від Мамсурова до Об’їздної) вул. Веселкова, 5-та Об'їздна, Дружби, Козацька, Ранкова, Липнева, Я.Мудрого, 3-тя Об'їздна, пров. Каштановий, Оксамитовий, Енергетична, Хутірська, Спокійна, Жасмінова, Новоукраїнська2 ПЛ-10 кВ Л-54-02 від ЛР-30 (КТП-41, 99, 252, 306, 386, 389, 516, 586, 601, 612, 646, 672, 698, 774) 09:30-17:00 АЗС „Лукойл”, АЗС „Формула-Ритейл”, ФОП Іващенко С.В., ПП Гаврилюк Ю.Р., Житловий кооперитив „Комфорт”, ПП Понурко А.С. с. Гаразджавул. Лісова, Вишнева, Гірська, Зоряна, Шкільна, Сонячна, Новоселів, Прилісна, Підгайна, Селекційна, Незалежності, Світла, Чорновола3 ПЛ-10 кВ Л-20-05 від к.3 ЗТП-464 (ЗТП-411) 09:00-16:30 Дитсадок, ВУЖКГ с.Липини (котельня, 16кв.ж/б). с.Липинивул.Шкільна, Нова, Першого Травня, Молодвжна, Садова, Окружна.4 ПЛ-10 кВ Л-67-05 (КТП-88, 89, 453, 668, 90, ЗТП-824) 09:00 – 17:00 ПП Заінчковська Г.М., Пп.Кашуба В.В., ПП Кучерук В.М., ПП Новосад Т.М., СГТзОВ „Маяк”, ПП Яблончук Р.А., ТзОВ «Дарлісад». с. Маташівка,с. Сирники5 КТП-66 10:00-16:00 с. Смолигів вул. Першого Травня1. 9:00 -17 00с. Олеськ2 ПЛ 10кВЛ52-03 відЛР 21 ЗТП-36 9 00 -17 00 Гостиниця с. Головно Д/С с. Головно С/Р с. Головно Телемайст. с.Головно Ветдільниця с.Головно ПАТ "Укртелеком" ВД УДППЗ"Укрпошта" Кондцех с.Головно ФОП Сулік П.В Бар "Гермес" Будинок культури СДПЧ-11 Школа с.Головно ТОВ "Надія ФОП Філюк О.М ФОП Гут Т.В. ФОП Лещук М.П. с Головно3 ПЛ 04кВ КТП-342 9 00 -17 00 Приватне виробничо-комерційне підприемство"Плесо" Магазин "Вишенька" смт Шацьк4 ПЛ 04кВ КТП-182 9 00 -17 00 с Затишшя1 ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-121 10:00-17:00 с. Бірки (Частково)2 ПЛ-10кВ Л-10-02 від ЛР-6 до ЗТП 229 до ЛР-86 10:00-17:00 Пилорама; Насосна станція с. Підкормілля (Частково)с. Любязь (Частково)3 КТП-272 11:00-16:00 Насосна станція с. Цир (Частково)1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-275 10:00-18:00 Сільська рада (клуб, водонапірна башня), СВК "Мрія" (контора СВК), Районний відділ освіти (школа), ФОП Снитюк В.О. (торговий центр), ФОП Мокійчук В.М. (ларьок), ФОП Безереу Руслан Георгійович (магазин-закусочна), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Старосілля2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-34 10:00-17:00 ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок). с. Старий Чорторійськ3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-46 10:00-18:00 с. Набруска4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-47 10:00-18:00 Новорудська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Набруска1. КТП-60 09:00-17:00 м. Нововолинськ:Гаражний масив вул. Шахтарська, гаражі : ПК, Родюк, Кривицький м. Нововолинськ:вул. Шахтарська 22, 24, 41, 43;ж/б Касьян, Шпур.с. Шахтарськевул. Шахтарська 12, 18, 19, 20.2. ПЛ-0,4 кВ Л-8ЗТП-24 09:00-17:00 - м.Нововолинськ:вул. Нестерова, Транспортна,Кисіля 40, 421.(Т. О.)10:00 - 15:00РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПРЕПОДОБНОГО АМФІЛОХІЯ ПОЧАЇВСЬКОГО УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ С.МЕЛЬНИКИ-РІЧИЦЬКІ РАТНІВСЬКОГО РАЙОНУФОП Сільчук Валентина Володимирівна: Магазин с. М-Річицькі частково с. М. Річицькі2. КТП-17(К. Р.) 10:00 - 16:30частково с. Велимче3 ПЛ-0,4 кВ Л-1; Л-2; Л-3; Л-4 від КТП-63(Т. О.) 09:30 - 17:00НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ-ДИТЯЧИЙ САДОК" С.ГІРНИКИ:Дитячий садок Котельня, Дитячий садочок, Корпус №2,С/Ш Котельня частково с. Гірники1 ПЛ-0,4кВ КТП-36073 9:00-17:00 с. Валерянівка ФОП Вронський Т.М. магазин с. Валер'янівка, вул. ЗарічнаХабаровськаКТП-363509:00-17:00 с.Немир, клуб,школа. с.Немир, вул. Перемоги, Шкільна,Лугова,Молодіжна.3 ПЛ-0,4кВ ТП-36498 9:00-17:00 с.Доросині ветдільниця с Доросині вул.Паркова,Молодіжна9:00-17:00 с. Уляники, П-ць Фісай Г.М.МагазинПП Симонович Р. М.МагазинП-ць Чачанко Р.Д. МагазинС/р Уляники Будинок просвітиТзОВ "Уляники" КонтораПрАТ "Київстар" Станція с. Уляники, вул. Центральна, 11-17, 10-18ПЛ-0,4кВ ТП-362879:00-17:00 с.Башова Магазин с. Башова, вул. ЛісоваКТП-362009:00-17:00 ТзОВ "Лан-Волинь" зерносклад, корівник, кузняФОП Марчук Ю.С. магазинКЗ "Рож.район. ЦПМСД" ФАППЛ-0,4кВ ТП-361819:00-17:00 с.Доросині, СВК "Батьківщина" корівники с.Доросині, вул.ГромушКТП-363579:00-17:00 тракторна бригада с.Рудка-КозинськаКТП-360589:00-17:00 с.Іванівка,церква,кіоск,клуб,поштове відділення,магазин с.Іванівка, вул.Набережна, Радянська,Перемоги10ПЛ-10кВ Л18-049:00-17:00 м.Рожище ФОП Ніколайчук В.П. цех по переробці м’яса, АЗС»Аветра», ГРП-2, контора, Приватне автотранспортне підприємство "Наін"виробничі приміщення, ФОП Дмитрук П.М.деревообробний цех, МПП "Волинь" столярний цех, паливний склад, ветлікарня, стадіон, ТзОВ "Древпромсервіс"виробничі бази, МПП "Дельта"магазин №2, виробнича база, МПП "Дельта"деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32 , Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа.Трудова11ПЛ-0,4кВ ТП-360879:00-17:00 П-ць Ковальчук Ю.О. Торговий кіоскФОП Сегеда В.А. Виробнича база,Релігійна громада "Свідки Єгови" ХрамГромада ЄХБ м.Рожище ЦеркваПП "Контакт" Виробнича база м.Рожище, вул.Драгоманова, Січових стрільців,12ПЛ-0,4кВ ТП-360959:00-17:00 Рожищенське відділення Ощадбанку, ЦНАП, Відділ освіти, м.Рожище, вул.1Травнявул.Грушевського,13КТП-360299:00-17:00 с.Топільно, Контора,Відділення звязку,Магазин,ФАП, школа, котельняДитячий садок, клуб, КНСАртскважина,Салон урочистих подій с.Топільно, вул.Ватутіна, Першотравнева14КТП-362209:00-17:00 с.Любче ФОП Самолюк І.С.картоплесховищеФОП Павлюк П.В. млин15ПЛ-10кВ Л71-059:00-17:00 с.Рудка-Козинська (повністю) с.Рудка-Козинська (повністю)16ПЛ-10кВ Л18-129:00-17:00 с.Дмитрівка(повністю) с.Дмитрівка, вул.Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова17ПЛ-10кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю)18ПЛ-0,4кВ ТП-362629:00-17:00 Фермерське господарство"ЛІЛІ-ЛАЙН"с.Свидники с.Милін, вул.Гранична,19ПЛ-0,4кВ ТП-360549:00-17:00 с.Духче, артсвердловина,шкільна майстерня,клуб,ФАП ,магазин. с.Духче, вул.Жовтнева,ТихаТравнева,Миру,Набережна1 ПЛ-10кВ Л-13-01 10:00-13:00 с Сераховичі Контора,Котельня,Церква,Пилорама,АТС,Клуб,Магазин Примєр, Школа,Лікарня,ПП Симонюк,Брікет Стор,КЗС,Сушилка,с Грабово Церква,Школа,с Солов’ї С/рада,Школа,Магазин,ФАП,АТС,с Комарово Школа,Магазин,ФАП с Ниці ПрАТ «Київстар» с Сераховичі,с Грабово,с Солов’ї,с Комарово повністю.2 ПЛ-10кВ Л-13-03 13:00-16:00 База відпочинку Об’єднана,Нацбанку,Форест Хаус ПП Степанюк,с Брунетівка Школа,Магазин с Поліське бази відпочинку,Школа,с Брунетівка3 ПЛ-10Кв Л-27-05 ЗТП-36,КТП-219,283,150,288 10:00-17:00 СМП Агробуд,ВАТ Волиньгаз,Нотаріус.Суд,Перукарня,Служба безпеки,Управління соцзахисту,ВУЖКГ,Київстар,ПП Маркевич,Івчик,Талашко смт Стара Вижва вул Незалежності,Польова,Заводська,Карбишева,Піонерська,Гагаріна,Поліська,Проектна,Володимирська,Садова,Підлісна,пров Привітний, Затишний, 500-річчя, Заміська, Івасюка, Злітна, Карбишева, Пушкіна, Польова1 ПЛ-0,4кВКТП-27 10:00-16:30 ФГ «Волиньагрохолдинг» с.Бобли2 ПЛ-0,4кВКТП-269 Л-1 10:00-16:30 Дит.садок с.Ставкивул.Зацерковна3 ПЛ-0,4кВКТП-286 10:00-13:00 с.Соловичі4 10:00-16:30 ФОП Зінюк – ресторан «Зустріч», ФОП Ковальчук,Толстов, Печоха, Столярчук, Олеярник, Бевзова, Пацерук, Ковальчук, Мисилюк, Федорук, Іванюк, Полянський, Головчак, Жук, Оніщук, Киричук, Токарська, Міхайлуц- магазин, аптека, перукарня, ощадбанк, універмаг, БК, глядацький зал, церква, Луківська с/р – адмінприміщення, госпдвір УЖКГ, водокачка, котельня, ФОП Сукач- торговий кіоск, лазня, ФОП Мартинюк – пункт прийому молока, ПТУ-22 гуртожиток, млин, підсобне господарство, АТС, пошта, школа, кухня, ФОП Зінюк – магазин «Артеміда», ППЧ, дит.садок, насосна, дім молитви, ФОП Куць- магазин, Льононасінева- адмінприміщення, укрзалізниця – резерв, водокачка, ФОП Печоха – кафе «Мрія», смт.Луківвул..Шевченка, Миру, Грушевського, Жовтнева, Ковельська, Миру, С.Наливайка, Незалежності, 1-го Травня, Паркова, О.Пчілки, Молєва, Заводська, Ватутіна, Кузніцова, Робітнича, Січових Стрільців, Залізнична5 ПЛ-0,4кВКТП-176 10:00-16:30 с.Дажва